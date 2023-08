Gran-Turismo-Film fährt durchwachsene Kritiken ein

Seit heute ist der Film "Gran Turismo" in den deutschen Kinos zu sehen. Der Streifen, der den Werdegang von Jann Mardenborough nachzeichnet, startet unter erschwerten Bedingungen, schließlich beherrscht der Barbie-Film derzeit die Kino-Schlagzeilen.

Den ersten Kritiken nach zu urteilen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, denn wirklich gut kommt der Film nicht weg. Zwar ist das Werk von Neill Blomkamp, der eigentlich auf Science-Fiction-Filme spezialisiert ist, kein Rohrkrepierer, aber so richtig begeistern kann er auch nicht.

So erreicht der Film auf 'Rotten Tomatoes' eine Wertung von 55 Prozent bei den Fachkritikern (eine Publikumswertung gibt es natürlich noch nicht). Von den 92 Prozent für "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" ("Ford v Ferrari") ist der Film schon jetzt meilenweit entfernt.

Flache Handlung, Charaktere von der Stange

Wo liegt das Problem? Kritiker bemängeln unter anderem, dass der Film eine relativ flache Handlung hat und kein Sportler-Klischee auslässt - vom unzufriedenen Vater, der in seinem Sohn einen Taugenichts sieht, über den missgünstigen Rivalen bis zum schmierigen Marketing-Manager. Auch die Erzählung vom Ex-Rennfahrer als Mentor, der eine zweite Chance erhält, erinnert unwillkürlich an "Driven".

Und genau hier wird kritisiert, dass der Mentor (Jack Salter, gespielt von David Harbour) Mardenborough (gespielt von Archie Madekwe) ungewollt den Rang als Hauptfigur abzulaufen droht. Aber auch seine Motivationsreden werden als flach und klischeehaft kritisiert, während Harbours schauspielerische Leistung gelobt wird.

Weniger gut kommt Orlando Bloom als Darren Cox (im Film Danny Moore), der Erfinder der GT Academy, weg. Seine Rolle wird als aufgesetzt und wenig überzeugend beschrieben.

Film oder 135 Minuten Werbung?

Die größte Kritik erntet jedoch die ständige Werbung für die Rennsimulation auf der PlayStation. Immer wieder wird dem Zuschauer eingehämmert, dass es sich nicht um ein Spiel, sondern um eine Simulation handelt.

"Die Inszenierung von 'Gran Turismo'-Schöpfer Kazunori Yamauchi geht unterdessen in Richtung gottgleiches Genie - und die Präzision und Akkuratesse seiner Rennspiel-Serie wird alle paar Minuten über den grünen Klee gelobt", schreibt 'Filmstarts'.

'Looper.com' legt nach: "Ein peinlicher Tiefpunkt in einem Jahr, das bereits berüchtigt ist für die Zahl der kaum versteckten Werbungen, die auf unseren Bildschirmen gelandet sind."

Die Rennszenen im Film und die bildgewaltigen Unfälle erhalten noch die besten Bewertungen, können aber nicht mit den Rennaufnahmen von "Le Mans 66" mithalten. Um dem Geschehen auf der Strecke mehr Dynamik zu verleihen, wird zwischen den einzelnen Szenen, die durchaus mit kreativen Kameraperspektiven glänzen können, schnell hin und her geschnitten. Doch diese Sprünge entkoppeln den Zuschauer vom Renngeschehen.

Nicht viel falsch, aber auch nicht viel richtig

Ein Problem könnte sein, dass der Film versucht, es allen recht zu machen, damit am Ende aber so viele Kompromisse eingeht, dass man es niemandem recht macht. Denn es bleibt unklar, an wen sich der Film letztendlich richtet.

Motorsport-Enthusiasten werden sich an der Verdrehung von Tatsachen stören. Oder an den Videospieleinblendungen während realer Rennszenen.

So wird Mardenboroughs Unfall auf der Nürburgring-Nordschleife an den Anfang seiner Karriere gesetzt, tatsächlich ereignete er sich aber erst 2015 - zwei Jahre nach seinem Podiumsplatz in Le Mans (übrigens in der LMP2-Klasse, nicht in der Gesamtwertung), mit dem der Film endet. Auch war Mardenborough nicht der erste Gewinner der GT Academy (das war Lucas Ordonez im Jahr 2008), sondern der dritte (2011).

Für das Mainstream-Kinopublikum ist die Handlung wiederum eher zu langweilig, weil sie sich für diese Seite vielleicht zu sehr an der Realität orientiert. Mardenborough wird nicht Formel-1-Weltmeister und kommt auch nicht aus einem Armenviertel, obwohl die britische Arbeiterklasse kein Zuckerschlecken für Heranwachsende ist. Aber es ist eben kein außergewöhnlicher Aufstieg wie Slumdog Millionär.

Natürlich gibt es im besten Hollywood-Stil noch eine (frei erfundene) Liebesgeschichte auf das Geschehen aufgesetzt, die die Experten aber auch nicht wirklich überzeugen kann. Unterm Strich bleibt die Note Durchschnitt. Der Film macht nichts falsch, aber zu wenig richtig.

Anzumerken ist auch, dass es bereits zahlreiche Drehbücher für den Film gab, da die GT Academy bereits seit zehn Jahren verfilmt werden sollte. Das nun endgültig verfilmte Drehbuch soll das realistischste Skript sein. Wer sich Hoffnungen macht, nach dem Film selbst den Weg von Mardenborough zu gehen, ist zu spät: Die GT Academy wurde bereits 2016 eingestellt.

Kritiken für Gran Turismo (2023)

"Angesichts des wenig inspierenden Ausgangsmaterials gibt es genügend Brumm-Brumm-Spaß und eine nette visuelle Kohäränz." - inews.co.uk

"Der Film würde sich wohl damit abfinden, als drittbester Sport-Underdog-Film des Jahres bezeichnet zu werden. Ein allgemeines Gefühl, dass die Dinge nicht allzu aufregend sind, durchdringt diesen filmischen Klumpen von Corporate Synergy." - Wall Street Journal

"Haben Sie jemals ein Autorennen im Fernsehen gesehen? Haben Sie jemals länger als eine Stunde zugeschaut? Haben Sie jemals 135 Minuten lang zugesehen - freiwillig? Bei "Gran Turismo" sind es genau dasselbe - Autos, die im Kreis fahren." - San Francisco Chronicle, offenbar ist der Redakteur kein Motorsportfan

"Es ist nicht ganz klar, was der Film über das Verhältnis zwischen Simulation und Realität aussagen will: Wenn es kaum einen praktischen Unterschied gibt, warum sollte man dann Verletzungen und den Tod riskieren?" - The Age Australia

"Die Erzählung mag wie eine abgekupferte Heldensage anmuten, aber als sinnliche Erfahrung ist sie ziemlich beeindruckend - ein Klang- und Bildspektakel, das Sie auf den Fahrersitz versetzt, genau wie das Spiel selbst." - Financial Times

Viele Filmszenen wurden 2022 auf dem Hungaroring gedreht Foto: Gran Turismo (Film)

"Gran Turismo ist ein elegantes, sehenswertes Stück Cross-Promotion-Kram - ein glorifizierter Werbespot mit echten, publikumswirksamen Pferdestärken unter der Haube." - IGN Movies

"Kein Weltmeister, aber ein klarer Anwärter." - Hollywood Reporter

"Der Film behandelt viele Aspekte des Lebens, große und kleine, und Blomkamp hält die Handlung in einem flotten Takt." - Deadline Hollywood Daily

"Gran Turismo hat die Gelegenheit genutzt und in diesem Jahr die Klischee-Version von Filmen wie 'Barbie' und 'Air' gebracht, die dem Publikum gezeigt haben, dass 'Marken'-Filme nicht banal sein müssen." - Associated Press

"Gran Turismo ist zu mutlos, zu abgelenkt, zu einstudiert und hat einfach zu wenig Sprit, um sich einen Platz auf dem Siegertreppchen zu verdienen." - AV Club

"Diese Werbung für ein Videospiel basierend auf einer wahren Geschichte fährt im Kreis." - The Messenger

"'Gran Turismo' funktioniert vor allem deshalb so gut, weil er seine Videospiel-Ursprünge schnell hinter sich lässt, um sich dann in einen Standard-Rennwagenfilm zu verwandeln." - TheWrap

"Viel zu viel geht in einer verschwommenen Montage von Aufstiegsszenen unter, während Blomkamp ungeniert ganze Musiktitel aus dem Repertoire von Michael Mann klaut..." - Daily Telegraph (UK)

"Trotz einiger warmer Darbietungen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich größtenteils um zwei Stunden Produktplatzierung handelt." - Empire Magazine

"Schande über euch, Sony." - London Evening Standard

"Regisseur Neill Blomkamp und die Drehbuchautoren Jason Hall und Zach Baylin lassen inmitten der von den Konzernen verordneten Produktwerbung eine menschlich anmutende Underdog-Geschichte entstehen, die mit soliden Rennszenen für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt." - The Film Verdict

Jann Mardenborough muss sich im Film gegen alle Zweifler durchsetzen Foto: Gran Turismo (Film)

"Nichts fühlt sich real oder greifbar an. Man könnte argumentieren, dass das Spiel dadurch besser wiedergegeben wird - aber warum sollte man sich dann die Mühe machen, ins Kino zu gehen, wenn man auch einfach zu Hause bleiben und sich an den Controller setzen kann?" - The Independent (UK)

"Der Film könnte selbst als eine Simulation betrachtet werden, die den publikumsfreundlichen Rausch eines Sportdramas nachahmt, aber nicht genug Herz und Seele im Tank hat." - Screen International

"Der Film ist von spontaner menschlicher Eleganz, und die Rennsequenzen, die ihn dominieren, weil sie die eigentliche Geschichte erzählen, sind umwerfend inszeniert und geschnitten." - Variety

"'Gran Turismo' ist das, was passiert, wenn talentierte Filmemacher sich absurde Projekte vornehmen und großartige Arbeit leisten." - indieWire

"Es handelt sich um eine Kinosimulation, auf deren Chassis kaum ein menschlicher Fingerabdruck zu finden ist." - The Guardian

"Von den großartigen Rennszenen mal abgesehen, ist der Film so voller Klischees und unspannend, dass das Ausgangsmaterial dafür schon tiefgehend anmutet." - The Daily Beast

Mit Bildmaterial von Gran Turismo (Film).