Es ist das alte Lied im Pro-Am-Rennsport: Das Ego ist oft größer als das fahrerische Können, in Kurve 1 fliegen die Fetzen, und nach dem Rennen stehen hitzige Diskussionen bei der Rennleitung an. Die neue GT Summer Series (GTSS), die im April 2026 auf dem Hockenheimring ihre Debütsaison startet, hat dieses Problem erkannt.

Um das Feld der Amateure und Newcomer in den Klassen GT3, GT4 und Cup-Fahrzeugen im Zaum zu halten, hat Serienpromoter Gedlich Racing eine Instanz geschaffen, vor der auch der dickköpfigste Gentleman-Driver Respekt haben dürfte: Audi-Legende und fünfmaliger Le-Mans-Sieger Frank Biela übernimmt die Rolle des "Driver's Mentor".

Bisher erschienene Interviews zur GTSS:

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Im Interview erklären die Serienmacher Stefan Lehner und Robin Selbach sowie Frank Biela selbst, wie man das Chaos auf der Strecke minimieren will und warum ein Le-Mans-Sieger den Schlichter im Fahrerlager spielt.

Stefan Lehner, Serienkoordinator der GT Summer Series Foto: Gedlich Racing

Frage: "Herr Lehner, wenn Amateure auf GT-Boliden losgelassen werden, endet das oft in teurem Schrott. Sie rufen nun den Job eines "Driver's Mentor" ins Leben. Was ist die Idee dahinter?

Stefan Lehner: "Die GT Summer Series richtet sich vor allem an Amateure und Neulinge, es werden aber auch Erfahrene am Start sein. Neulinge brauchen oft ihre Zeit, um sich in einem Racing-Umfeld zu bewegen. Wir möchten sie unterstützen, um diesen Prozess zu beschleunigen. Der Driver's Mentor soll sie beraten, unterstützen und coachen, was Rennsituationen und persönliches Verhalten im Renn-Umfeld angeht. Er soll aber auch zusammenführen, wenn es einmal Streit zwischen zwei Racern geben sollte."

Frage: "Herr Selbach, warum ausgerechnet Frank Biela? Ein fünfmaliger Le-Mans-Sieger hat sicher auch andere Optionen, als sich mit Streithähnen im Fahrerlager herumzuschlagen."

Robin Selbach: "Frank ist einer der erfolgreichsten Tourenwagen- und Sportwagen-Rennfahrer Deutschlands. Er hat fünf Mal Le Mans gewonnen und in den höchsten Serien geglänzt. Außerdem ist er bekannt für extrem schnelles, aber genauso faires Racing. Zusammen mit seiner besonnenen Art halten wir ihn für den optimalen Ex-Racer, um unsere Fahrer aktiv zu unterstützen."

GTSS-Macher Robin Selbach weiß: Wer ambitionierte Amateure in GT-Boliden setzt, braucht eine echte Respektsperson im Fahrerlager. Die Wahl fiel auf Le-Mans-Sieger Biela. Foto: Gedlich Racing

Frage: "Frank, wie genau sieht künftig Dein Job an der Strecke aus?"

Frank Biela: "Ich freue mich, mit meiner Erfahrung dazu beizutragen, das Racing der GT Summer Series noch reibungsloser und somit attraktiver zu machen. Ich möchte die ganze Erfahrung meiner aktiven Laufbahn einbringen, um weniger Erfahrene zu unterstützen. Ich verstehe mich dabei als Freund und Coach aller Fahrer, aber auch als Bindeglied zwischen den Fahrern und der Rennleitung. Ich kann mir aber auch vorstellen, zwischen zwei Fahrern zu vermitteln, sollte es einmal Streit auf der Strecke geben. Oft lassen sich Situationen, in denen der eine dem anderen die Schuld zuschiebt, mit Video und einem guten Gespräch aufklären und somit für gegenseitiges Verständnis sorgen."

Frage: "Einem unerfahrenen Piloten im 500-PS-Auto das Überholen beizubringen, birgt eine gewisse Brisanz. Wie tief greifst Du an einem Rennwochenende in die fahrerische Praxis ein?"

Biela: "Ich werde das ganze Wochenende vor Ort sein und allen Fahrern und Teams zur Verfügung stehen. Wir werden aber auch Coaching-Sessions machen, in denen wir über Aspekte wie das Überholen, Startprozedur und so weiter sprechen. Nimm mal den Fall, ein Rookie steht zum ersten Mal in seiner Laufbahn auf der Poleposition. Dann werde ich versuchen, ihm zu helfen, wie er diese Situation am besten angeht, in welchem Moment während des Starts er am besten Gas gibt, wie er in die erste Kurve geht oder wie er mit dem Druck umgehen soll, alleine vorn zu fahren. Wir werden aber auch über Auftritt vor Medien, PR und solchen Dingen sprechen. Das werden kompakte Coaching-Sessions für einen oder mehrere Fahrer werden. Ich werde aber auch von Anfang an mit der Rennleitung in Kontakt sein und versuchen, so viele Infos über die Fahrer wie möglich aufzunehmen. Kurzum: Ich bin für die Fahrer da und mein Ziel ist, dass diese sich optimal entwickeln können."

Wissenstransfer aus erster Hand: Der fünfmalige Le-Mans-Sieger Frank Biela coacht die Piloten der neuen GT Summer Series Foto: Gedlich Racing

Frage: "Die Saison startet in wenigen Wochen. Wenn Du am Ende des Jahres auf das Debüt der GT Summer Series zurückblickst - wann war das Projekt 'Driver's Mentor' für Dich persönlich ein Erfolg?"

Biela: "Ich möchte gerne zurückblicken und sagen können, dass ich einen guten Teil dazu beitragen konnte, dass die Fahrer professioneller und sicherer gefahren sind. Wenn die Fahrer und Teams sagen, dass meine Beiträge geholfen haben, sich im Motorsport besser zu entwickeln, dann bin ich happy."

Die GT Summer Series startet vom 17. bis 19. April 2026 auf dem Hockenheimring. Ausgeschrieben sind die Klassen GT4, GT3, GT2, Cup, Challenge und Supertrofeo.

Kalender GT Summer Series 2026

17.04. - 19.04.2026: Hockenheimring (Deutschland)

29.05. - 31.05.2026: Oschersleben (Deutschland)

25.06. - 28.06.2026: Nürburgring (Deutschland)

27.08. - 30.08.2026: Spa-Francorchamps (Belgien)

02.10. - 04.10.2026: Hockenheimring (Deutschland)

Gedlich Racing Testtage 2026

17.04.2026: Hockenheimring

28.05.2026: Oschersleben

14.07.2026: Nürburgring Sprint-Strecke

15.07.2026: Red Bull Ring (Österreich)

16.07.2026: Oschersleben

21.07. - 22.07.2026 Barcelona-Catalunya (Spanien)

18.08. - 19.08.2026: Nürburgring Grand-Prix-Strecke

29.09. - 30.09.2026: Autodromo Portimao (Portugal)

01.10.2026: Hockenheimring

03.12. - 04.12.2026: Barcelona-Catalunya (Spanien)

09.12. - 10.12.2026: Autodromo Portimao (Portugal)

11.12. - 12.12.2026: Autodromo Portimao (Portugal)