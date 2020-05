Helden gibt es in allen Formen und Größen

Valentino Rossi, 115 Siege in der Motorrad-WM und mehr - ein Held. Niki Lauda, Formel-1-Comeback 1976 nach beinahe tödlichem Unfall auf dem Nürburgring - ein Held. Stirling Moos, unfehlbarer Sportsgeist und eine großartige Einstellung auf und neben der Strecke - ein Held.

Mitarbeiter von Lieferdiensten, die ihre Gesundheit riskieren, um Lebensmittel zu denen zu bringen, die sie nicht selbst abholen können - Helden. Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die an vorderster Front arbeiten, um Leben zu retten - Helden. Lehrer, die sich um gefährdete Kinder kümmern, die nicht zu Hause bleiben können - Helden.

Wenn uns die Ereignisse der Coronavirus-Pandemie eines gelehrt haben, dann ist es, dass Helden in allen Formen und Größen vorkommen. Und wenn es eine Sache gibt, die wir bereits über den Sport wissen, dann ist es, dass es allen voran um Gemeinschaft geht. Im Motorsport lachen wir gemeinsam, weinen gemeinsam und definieren die menschlichen Grenzen gemeinsam immer wieder neu. Motorsport Tickets ist es daher ein Anliegen, gemeinsam die Helden des Alltags zu feiern.

Kennen Sie einen Helden der Coronakrise? Motorsport Tickets hat ein neues monatliches Gewinnspiel ins Leben gerufen, mit dem diejenigen ins Licht gerückt werden, die das alltägliche Leben in diesen schwierigen Zeiten am Laufen halten. Jeden Monat wird ein Geschenkgutschein im Wert von 500 Britischen Pfund (umgerechnet rund 560 Euro) verschenkt!

Angefangen von Geschichten von vorderster Front im Alltag bis hin zu denjenigen, die uns zum Lachen gebracht und uns an schwierigen Tagen aufgemuntert haben: Um Ihre Gewinnchance zu nutzen, gehen Sie einfach auf die Social-Media-Kanäle von Motorsport Tickets (Facebook, Instagram oder Twitter), taggen Sie Ihren Helden in den Kommentaren unter "Who From Your Crew" und teilen Sie uns den Grund dafür mit. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Helden-Kampagne von Motorsport Tickets.

Kleinere Heldentaten, die dennoch von Bedeutung sind, feier Motorsport Tickets jede Woche mit einem Champagner-Moment. Es geht darum, dass Sie als Fan die alltäglichen Erfolge von Kollegen, Teams und natürlich Ihnen selbst mit einer virtuellen Champagnerdusche gewürdigt bekommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es darum geht, immer einen Fuß vor den anderen zu setzen und Fortschritte zu sehen.

Um beim Aufbau eines größeren Ganzen zu helfen, hat Motorsport Tickets den ersten Schritt getan und geht mit gutem Beispiel voran. So werden für die kommenden zwölf Monate alle Service- und Liefergebühren für jeden Schlüsselmitarbeiter gestrichen. Sobald sich der Fokus von der Rettung von Leben auf das Schaffen von Erinnerungen verlagert, will Motorsport Tickets an der Startlinie bereitstehen, um unseren Dank auf unsere bestmögliche Art und Weise auszusprechen.

Das Bestreben von Motorsport Tickets, Helden zu feiern, ist Teil der umfassenderen Bemühungen, Sie als Motorsportfan durch den Kampf der Isolation und die Enttäuschung über die eine oder andere verschobene Rennsaison zu begleiten.

Um die Stimmung zu heben und das Motto #missionstayathome zu unterstreichen, hat Motorsport Tickets mit den Partnern im Motorsport Network, darunter Motorsport.com, Motorsport.tv, Motorsport Games und Autosport zusammengearbeitet, um eine Reihe von Inhalten zu kreieren.

Dazu gehören E-Mails an jedem Wochenende, die vollgepackt sind mit kostenlosen Abonnements, Gratisartikeln und E-Sport-Events, die Sie genießen können. Melden Sie sich bei "Fill the Void" an, um Ihre E-Mails zu erhalten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.