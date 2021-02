Jaguar startet offiziellen Kanal auf Motorsport.tv

Jaguar Racing hat auf Motorsport.tv, der digitalen OTT-Plattform von Motorsport Network für Motorsport- und Automotive-Inhalte, einen eigenen Kanal gestartet.

Der kurz vor Beginn der Formel-E-Weltmeisterschaft 2021 ins Leben gerufene Jaguar-Channel bietet Fans von Jaguar und der Formel E exklusive Einblicke aus bisher unbekannten Perspektiven in den in der Elektrorennserie erfolgreichen Rennstall. Außerdem wird Jaguar den Kanal dazu nutzen, einige seiner Automotive-Inhalte zu präsentieren, insbesondere jene mit Elektroantrieb.

Da die Formel-E in ihrer bevorstehenden siebten Saison zur FIA-Weltmeisterschaft ernannt wird, ist es der perfekte Zeitpunkt für Jaguar, den Kanal zu starten und damit die 56 Millionen Motorsport- und Automobilfans zu erreichen, die monatlich weltweit auf Motorsport Network zugreifen.

Nachhaltige Energie und grüne Technologie sind derzeit zwei wichtige Gesprächsthemen sowohl in der Automobil- als auch in der Motorsportbranche, sodass Jaguar dank des neuen Kanals in den Mittelpunkt der Diskussion in diesen beiden Bereichen gestellt wird.

Im Zuge der Vereinbarung wird Jaguar zudem auf Motorsport Studios, die globale Vertriebs- und Produktionsplattform von Motorsport Network, zugreifen und deren Vorteile nutzen, um in Zusammenarbeit mit dem Network maßgeschneiderte Inhalte zu erstellen.

Motorsport Studios beherbergt das umfangreiche Multimedia-Archiv von Motorsport Network mit unter anderem mehr als 26 Millionen Bildern aus der Geschichte des Motorsports, worauf Jaguar ab sofort ebenfalls Zugriff hat.

Motorsport Network wird Jaguar bei der Erstellung und Verbreitung von Inhalten unterstützen, um die Marke von der Konkurrenz abzuheben und sie als Branchenführer im Bereich der Elektrofahrzeuge zu präsentieren.

James Barclay, Jaguar-Teamchef: "Das ist ein positiver Schritt für Jaguar Racing, um die Reichweite unserer Inhalte zu vergrößern und all die Schritte zu zeigen, die wir als Unternehmen in Richtung nachhaltiger Energie und grüner Technologie unternehmen. Dadurch wird bestehenden und zukünftigen Fans von Jaguar und der Formel E eine interessante neue Perspektive auf unseren Rennstall geboten. Ich freue mich darauf zu sehen, was unsere beiden großartigen Unternehmen gemeinsam produzieren können."

James Allen, Präsident von Motorsport Network: "Anhand von Trends in unseren Daten haben wir gesehen, dass Motorsportfans Inhalte mit Persönlichkeit lieben. Es sind Geschichten von Teams und Fahrern, die sie hören wollen und die ihnen das Gefühl geben, auf eine gemeinsame Reise zu gehen. Da Jaguar zunehmend auf Elektroantrieb setzt, können wir mehr von derartigen Inhalten im Dokumentarstil liefern. Damit öffnen wir Zuschauern die Augen für die aufregende Welt des Rennsports im Hause Jaguar."

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.