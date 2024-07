Kostengünstige Tourenwagenrennen? FIA präsentiert neuartiges TC-Lite-Konzept

Die FIA hat ein neues Reglement für eine kostengünstige Tourenwagen-Einsteigerklasse angekündigt, das auf dem bestehenden Rallye-Reglement basiert. Die neue Kategorie mit der Bezeichnung 'TC Lite' wird unterhalb der TCR-Klasse angesiedelt sein und aus zwei Unterklassen bestehen.

In der TC Lite, die künftig die Basis der FIA-Tourenwagen-Pyramide bilden wird, erfolgt eine Unterteilung in 'TCL4' und 'TCL5'. Die Fahrzeuge basieren auf dem bestehenden Rallye4- und Rallye5-Reglement, sodass den Teilnehmern ein identisches Fahrzeug zur Verfügung steht, das sowohl für Rallye- als auch für Rundstreckenwettbewerbe geeignet ist.

Ermöglicht wird dies durch einen zusätzlichen Anhang, der es erlaubt, Fahrzeuge der Klassen Rally4 und Rally5 mit minimalen Modifikationen im Rundstreckenwettbewerb einzusetzen, während die Rallye-Homologation unverändert bleibt. Die Anpassungen werden so gering wie möglich gehalten, um die Klasse kostengünstig zu halten und gleiche Bedingungen für alle Teilnehmer zu schaffen.

Zwei Klassen mit unterschiedlichem Leistungsgewicht

Ziel ist es, dass die Autos für verschiedene Motorsportwettbewerbe geeignet sind, ohne dass kostspielige und zeitaufwändige Umbauten zwischen Rallye- und Rundstrecken-Spezifikationen erforderlich sind. Die Fahrzeuge werden mit Slick-Rennreifen ausgestattet.

Das im Reglement festgelegte Mindestgewicht wird angepasst, um den Wegfall von Reserverädern, Werkzeugen und Handfeuerlöschern, die bei Rundstreckenrennen nicht erforderlich sind, auszugleichen, während der Einbau von FIA-homologierten Türnetzen vorgeschrieben wird.

Die TC-Lite bildet die Basis der neuen FIA-Tourenwagenpyramide Foto: FIA

Pyramidenstruktur im Tourenwagensport

"Die Einführung einer Pyramidenstruktur im Tourenwagensport ist etwas, das wir schon seit einiger Zeit anstreben", sagt Alan Gow, Präsident der FIA-Tourenwagen-Kommission. "Die TCR ist eine bewährte Plattform für Kundensport, die sowohl in nationalen als auch in weltweiten Tourenwagenserien gut funktioniert. Allerdings fehlte uns bisher eine zugängliche Einstiegsplattform."

"Die Einführung des TC-Lite-Reglements schließt diese Lücke. Dieselben Fahrzeuge im Rallye- und Tourenwagensport einzusetzen, hat viele Vorteile - es ist kosteneffizient, nachhaltig, bietet gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Teilnehmer und schafft Möglichkeiten für mehr verfügbare Fahrzeit. Gleichzeitig können die Hersteller ihre Kundensportprogramme ausbauen, da der Markt für diese Fahrzeuge natürlich größer wird."

Tourenwagensport in Deutschland? Die TCR-Germany wurde Ende 2022 eingestellt Foto: ADAC Motorsport

"Wie in den Tagen der Gruppe N"

"Es ist ein bisschen wie in den Tagen der Gruppe N, als man manchmal die gleichen frontgetriebenen Autos in verschiedenen Disziplinen sah", erinnert FIA Road Sport Director Andrew Wheatley. "Es ist auch eine gute Nachricht für Fahrer, die am Anfang ihrer Karriere stehen und so viel Zeit wie möglich hinter dem Lenkrad verbringen wollen, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln."

"Ein einziges Auto, das für verschiedene Arten von Veranstaltungen homologiert ist, bietet genau das. Eine universelle technische Plattform wie diese hat auch das Potenzial, neue Menschen für den Motorsport zu begeistern, und sollte langfristig dazu beitragen, die Teilnahme am Motorsport weltweit zu erhöhen."

Das TC-Lite-Konzept wurde bereits den Mitgliedern des FIA World Motor Sport Council vorgestellt und positiv aufgenommen. Der Anhang zum Reglement soll noch in diesem Jahr validiert werden, um den Weg für TCL4- und TCL5-Fahrzeuge zu ebnen, die ab der Saison 2025 im Wettbewerb eingesetzt werden können.