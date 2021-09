Kritik der Teamchefs und Fahrer: Neues Formel-2- und Formel-3-Format ein Flop?

Die Coronavirus-Pandemie hat die Motorsportwelt im Jahr 2020 erschüttert und insbesondere Nachwuchsserien hatten mit den wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen. Um den Teams der Formel 2 und Formel 3 unter die Arme zu greifen, hat der Automobil-Weltverband (FIA) das Format der beiden Meisterschaften für die Saison 2021 grundlegend verändert. Die verschiedenen Ziele scheinen aber nicht erreicht worden zu sein ...

Deshalb wird bereits darüber gesprochen, wieder zum alten Format zurückzukehren. Doch was wurde eigentlich verändert? An einem Formel-1-Wochenende fährt im Jahr 2021 entweder die Formel 2 oder die Formel 3 im Rahmenprogramm. Statt zwei Rennen gibt es satte drei Läufe pro Event. So soll zwar die Anzahl der Rennen hochgehalten werden, aber die Reisekosten sinken.

Außerdem hat sich die FIA erhofft, dass es mit zwei Sprintrennen - inklusive umgekehrter Startreihenfolge - und einem Hauptrennen mehr Action für die Zuschauer gibt. Jedoch sind die Pausen zwischen zwei Events insbesondere in der Formel 2 so groß geworden, dass es kaum noch Geschichten zu erzählen gibt. Nach dem Saisonauftakt in Bahrain dauerte es zwei Monate bis zum zweiten Event in Monaco. Ähnliche Pausen gab es auch im Sommer.

Formel-3-Kalender besser als in der Formel 2

In der Formel 3 ist das ein wenig besser geplant, denn der Abstand zwischen zwei Events beträgt immer rund einen Monat. Des Weiteren ist die Saison zwischen Mai und September recht knackig, während sich die Formel-2-Meisterschaft von März bis Dezember erstreckt. Laut Serienchef Bruno Michel wurden die Vor- und Nachteile des neuen Formats bereits identifiziert, weshalb es Gespräche mit der FIA und der Formel 1 gibt. Eine Entscheidung soll schon bald fallen.

In der Formel 3 ist der Kalender etwas knackiger gestaltet Foto: Motorsport Images

Prema-Teamchef Rene Rosin ist vom neuen Format nicht überzeugt. Er glaubt, dass drei Rennen bei der Formel 3 gerade so an der Grenze und in der Formel 2 deutlich zu viel sind. Außerdem meint er, dass das Programm an einem Wochenende zu "Verwirrung" führt und es schwierig macht, die Geschichten der Meisterschaft zu erzählen. Außerdem hält er die Punkteverteilung für unangemessen. In seinen Augen sollte es im Hauptrennen mehr Punkte geben, als in den Sprintrennen zusammen.

Lieber zwei Rennen und mehr Events

Deshalb hat er eine klare Meinung: "Ganz ehrlich, ich würde lieber wieder zwei Rennen sehen und dafür ein paar mehr Runden austragen. In der Formel 3 ist es anders, da nutzen wir die Europa-Tour der Formel 1, weshalb die Pausen nicht so groß sind. In der Formel 2 ist es nicht so, da zwischen Silverstone und Monza zweieinhalb Monate liegen. Das ist ziemlich schlecht."

Rene Rosin kritisiert das neue Format in der Formel 2 und Formel 3 Foto: FIA F3

Des Weiteren sollte laut Rosin der Fokus in der Formel 2 auf die Vorbereitung für junge Fahrer liegen. "In der Formel 2 haben wir acht Runden und die Fahrer verpassen beinahe alle Rennen in Europa. Dabei brauchen sie das Wissen über die Strecken durch eine Nachwuchsserie, um sich auf ein Hochleistungsauto in der Formel 1 vorzubereiten. Es fehlen Strecken wie Spa, die für die Entwicklung der Fahrerfähigkeiten sehr wichtig sind."

Kosteneinsparungen halten sich in Grenzen

Doch hat Prema durch das neue Format immerhin Geld sparen können? Die Logistik ist für den Rennstall zwar günstiger geworden, doch drei Rennen an einem Wochenende bedeuten gleichzeitig mehr Ausgaben: "Wir müssen aufgrund der drei Läufe mehr Ersatzteile kaufen. Wir sind gerade dabei, die finanzielle Situation zu analysieren und haben erst rund zwei Rennen gesehen, wo die logistischen Kosten niedriger waren. Das hat keinen großen Einfluss auf das Budget."

Auch Adrian Campos jun. hat Zweifel am neuen Format in den Nachwuchsserien Foto: Motorsport Images

Ein Ziel war es auch, dass die Teams, die in beiden Meisterschaften starten, das Personal in beiden Serien einsetzen kann, um so Kosten zu sparen. Laut Campos jun. ist diese Idee aber nicht umsetzbar, da es aufgrund des hohen Levels in beiden Nachwuchsklassen spezialisiertes Personal braucht. Deshalb ist es laut des Teamchefs kaum möglich Personal für beide Serien zu teilen.

Wieder Formel 2 und Formel 3 an einer Strecke

Campos zieht sein Fazit: "Ich würde lieber wieder die Formel 2 und Formel 3 zusammen an einem Rennwochenende sehen. Das bedeutet nämlich weniger Reisen und es macht uns das Leben etwas einfacher." Doch hat das neue Format die Action auf der Strecke verbessert? Denn auch das war ein Ziel der Serienchefs und der FIA.

In der Formel 3 gab es in der Saison 2021 dank des Formats mehr Überholmanöver Foto: Motorsport Images

In der Formel 3 sieht das ein wenig anders aus: 2020 hat Bent Viscaal mit 56 Manövern die meisten Positionen gewonnen. Arthur Leclerc hat diesen Rekord bereits vor dem Finale mit 66 gutgemachten Plätzen eingestellt. Beim Sprintrennen in Spielberg hat Leclerc 21 Plätze gutgemacht - auch diese Statistik ist bereits besser als im Jahr 2020, in dem das Maximum bei 20 Plätze in einem Lauf lag.

Während die Fahrer in der Formel 2 außerdem ähnlich viele Plätze im Vergleich zur Startposition wie im Jahr 2020 verloren haben, hat das neue Format in der Formel 3 in dieser Statistik größeren Einfluss: Logan Sargeant hat vergangenes Jahr 30 Positionen verloren, während David Schumacher vor dem Finale bereits auf 60 verlorene Plätze kommt. Doch was sagen die betroffenen Fahrer eigentlich zum neuen Format?

Fahrer halten neues Format für gescheitert

Ist es sinnvoll, in der Formel 2 und Formel 3 angepasst, aber unterschiedliche Format zu verwenden? Foto: Motorsport Images

ART-Pilot Frederik Vesti sieht zwar mehr Chancen für Fahrer, die im Qualifying Probleme haben, die Pace zu finden, findet das Format aber teilweise etwas zu ablenkend. Außerdem meint er, dass der Zufallsfaktor einen zu großen Einfluss habe. "Letztlich ist es so, dass der Fahrer, der den besten Job gemacht hat, das Rennen am Sonntag gewinnt und so wahrscheinlich die meisten Punkte holt. Es hat sich also kaum etwas verändert", sagt er.

Doch was wäre die Lösung? Was in der Formel 3 funktioniert, muss nicht unbedingt in der Formel 2 angewendet werden. Es wäre also möglich, die Lösungen für jeweils eine Meisterschaft zu nutzen, die funktionieren. Warum sollten die Formate in der Formel 2 und Formel 3 nicht je nach dem individuellen Nutzen für die Serie, Fahrer und Teams unterschiedlich sein? Laut den Teamchefs sowie Fahrern muss sich etwas ändern und es scheint, als wäre das auch bei den Verantwortlichen angekommen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.