Lamborghini Squadra Corse startet eigenen Kanal auf Motorsport.tv

Lamborghini Squadra Corse, die Motorsport-Abteilung des italienischen Luxusherstellers, ist das neueste Mitglied in der beeindruckenden Liste von Automobil- und Motorsportmarken, die mit einem eigenen Kanal bei Motorsport.tv, der digitalen OTT-Plattform des Motorsport Network vertreten sind.

Nachdem Lamborghini in letzter Zeit wiederholt mit bedeutenden Siegen bei den Rolex 24 in Daytona, den 12 Stunden von Sebring und den von der SRO organisierten internationalen GT-Meisterschaften auftrumpfen konnte, hat sich das Unternehmen als einer der Hauptakteure im GT- und Kundensport positioniert. Mit dem Start des eigenen Kanals von Lamborghini bei Motorsport.tv können die Fans einen Blick hinter die Kulissen der GT- und Kundensport-Aktivitäten werfen.

Für die weltweit 56 Millionen monatlichen Nutzer von Motorsport Network zielt dieser maßgeschneiderte Kanal darauf ab, die Motorsport-DNA von Lamborghini und ihre Super-Trofeo-Meisterschaften zu präsentieren, die in Europa, Asien und den USA stattfinden. Das umfangreiche Wissen des Netzwerks über das Motorsport-Publikum gibt Lamborghini die nötigen Werkzeuge, um Fans zu erreichen, die bereits an Sportwagenrennen interessiert sind, aber auch neue Fans zu gewinnen, die durch die exklusiven Inhalte auf Motorsport.tv zu Stammfans gemacht werden können.

Motorsport.tv wird mit dieser jüngsten Ankündigung immer stärker, da Lamborghini der vierte Hersteller ist, der in den letzten sechs Monaten einen eigenen Kanal gestartet hat. Die OTT-Plattform, die sich schnell zur Anlaufstelle für Marken und Interessengruppen entwickelt, die im digitalen Bereich aktiv werden wollen, wird so zu einem digitalen Rennsport-Hub, an dem Fans von Motorsport und Autos teilhaben wollen.

Giorgio Sanna, Motorsportchef von Lamborghini sagt: "Nach den Erfolgen unserer Marke im Rennsport ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um unseren eigenen Motorsport.tv-Kanal zu starten. Die Reichweite von Motorsport Network bietet uns die Möglichkeit, unsere Geschichten einem neuen digitalen Publikum zu erzählen. Durch diesen Kanal können wir das Interesse an der Marke Lamborghini im Rennsport und unseren Super-Trofeo-Meisterschaften erhöhen, was dazu beiträgt, den Wert für beide zu steigern."

James Allen, Präsident von Motorsport Studios ergänzt: "Lamborghini ist eine Marke, die für Unverwechselbarkeit und Innovation steht. Sie schafft einzigartige Erlebnisse für ihre Kunden auf der Straße und der Rennstrecke. Und auch für die Fans gibt es dort eine Menge zu entdecken. Die Inhalte, die Lamborghini bei Motorsport.tv einbringt, werden nicht nur ein unverwechselbares Programmangebot schaffen, sondern wir werden sie auch über unsere Rennsport- und Automobil-Kanäle mit unserem eigenen Motorsport.tv-Player verbreiten können."

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.