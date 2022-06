Macau-Grand-Prix auch 2022 ohne Formel 3, GT-Weltcup und WTCR

Audio-Player laden

Der Macau-Grand-Prix wird auch bei der 69. Auflage im Jahr 2022 ohne den Formel-3-Weltcup, den FIA-GT-Weltcup und den Tourenwagen-Weltcup WTCR auskommen müssen. Das bestätigt der Motorsport-Weltrat in seiner jüngsten Sitzung.

Als Grund nennt der WMSC "anhaltende Quarantänebeschränkungen und damit verbundene logistische Herausforderungen" im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Tatsächlich ist die Einreise in die Sonderverwaltungszone immer noch streng geregelt.

Ausländer dürfen nicht in das Land einreisen. Ausgenommen sind Staatsbürger der Volksrepublik China, Hongkongs und Taiwans, sowie Besitzer "non-resident worker's identification card", wie das Auswärtige Amt auf seiner Homepage schreibt. Zudem ist ein Aufenthalt von bis zu 21 Tagen in einem Quarantäne-Hotel Pflicht.

Diese strengen Regeln waren schon in den vergangenen beiden Jahren ein Grund dafür, warum beim Macau-Grand-Prix lediglich lokale Serien an den Start gingen, wie beispielsweise die chinesische Formel 4 oder die chinesische TCR-Meisterschaft.

Der Tourenwagen-Weltcup hat darüber hinaus nicht nur das Rennwochenende in Macau aus dem Kalender gestrichen. Die strengen Reisebeschränkungen haben die WTCR-Organisatoren dazu veranlasst, sämtliche Events in Asien zu canceln. Damit fallen auch die Rennwochenenden in Inje (Südkorea) und Ningbo (China) dem Coronavirus zum Opfer.

Der Macau-Grand-Prix findet in diesem Jahr zum 69. Mal statt. Die Premiere fand im Jahr 1954 statt. Damals wurde der Grand Prix als Event für Sportwagen-Amateure kreiert. Von 1983 bis 2019 bildete die Formel 3 den Hauptact. 1967 wurden die Motorräder ins Programm aufgenommen, 1972 die Tourenwagen.

