Meta Drivers: Vom Metaverse zu echten Geschenken

Web 3, NFT, Metaverse... Ein Vokabular, das wir immer häufiger hören und das in den Medien immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Während die Entwicklung einzigartiger digitaler Asset-Projekte, die in Kryptowährungen erworben werden können, überall explodiert, ist es manchmal schwer zu verstehen, was sie auszeichnet oder welchen Nutzen sie haben.

Insbesondere der Spitzensport hat sich zu einer attraktiven Spielwiese entwickelt für Inhaber von Blockchain-basierten Token-Projekten oder diejenigen, die sich für Spiele und Augmented-Reality-Erlebnisse interessieren. Die Brücken und Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Welten liegen auf der Hand, wobei zu bedenken ist, dass viele (wenn nicht sogar die meisten) Anleger nur an NFTs interessiert sind, um an finanziellen Spekulationsmöglichkeiten teilzunehmen.

Was allerdings Fans von technologischen Erfahrungen oder Sportenthusiasten oder Sammlern nicht das Vergnügen nimmt, sich ein einzigartiges Objekt aneignen zu können und es im Rahmen der angebotenen Möglichkeiten zu nutzen.

Abonnieren Sie das NFT Meta Drivers auf Discord, um Preise zu gewinnen!

Das Projekt Meta Drivers, das nach einer sorgfältigen Entwicklung in dieser Woche veröffentlicht wird, interessiert uns natürlich wegen seiner auf die Rennsportwelt ausgerichteten DNA, aber auch wegen der Möglichkeiten, die es über den reinen Kauf von NFT-Werken hinaus bietet, wie beispielsweise interessante Geschenke!

Während die Formel 1 und die Teams mit offenen Armen in diese Welt eintauchen, präsentiert sich Meta Drivers als eine erste Kollektion von 6.666 NFTs, die 3D-Rennfahrer darstellen. Alle diese Unikate sind nicht nur sammelbar, sondern ermöglichen es ihren Besitzern auch, ab Juni an exklusiven Spielen und Events im Metaverse (virtuelle Realität) teilzunehmen.

Es besteht die Möglichkeit, Preise zu gewinnen, die für jeden Motorsportfan besonders verlockend sind. So gibt es Fanatec-Lenkräder oder komplette Playseat-Simracing-Kits, VIP-Tickets für große Motorsportveranstaltungen im Wert von jeweils fast 2.000 Euro und viele weitere Überraschungen zu gewinnen, indem man die Meta-Drivers-Community animiert.

Preise gewinnen, auch ohne ein NFT zu erwerben

Meta Drivers bietet nicht nur den Sammlern seiner Produkte Prämien an. Das Projekt hat viele Facetten, die in einem eigenen Discord-Account beschrieben werden. Wer sich dort anmeldet, nimmt bis zum 27. Februar kostenlos und unverbindlich an einer Reihe von Wettbewerben teil, bei denen es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Es ist Zeit, mitzumachen!

Auf der künstlerischen Seite bleibt das Projekt nicht stehen: Ziel der Entwickler ist es, eine aktive, motorsportbegeisterte Gemeinschaft zu schaffen und zu erhalten. Ziel ist es, die im Metaverse erdachte Umgebung zum Leben zu erwecken und die NFT-Besitzer langfristig zu binden, indem sie ihre Erwerbe "hodden" [behalten], anstatt exzessiv mit ihnen zu spekulieren.

Verknüpfungen zur Realität

Auf der Grundlage des Ethereum-Protokolls bewegt sich Meta Drivers mit seinem spielerischen Ehrgeiz und der Organisation von physischen Veranstaltungen in die Realität. Das Projekt will eine reale Reichweite haben und wird seinen Nutzern die Möglichkeit geben, an einer Sammlung von 100.000 US-Dollar für eine Wohltätigkeitsorganisation teilzunehmen. Diese kann sich der Verkehrssicherheit widmen oder einem jungen Fahrer eine Saison im Kartsport finanzieren.

Die Veröffentlichung der NFT Meta-Drivers-Kollektion steht unmittelbar bevor und kann über den speziellen Discord-Account verfolgt werden. Dort finden Sie exklusives Bildmaterial, regelmäßige Informationen über die Produkte, ihre Verwendung, physische und virtuelle Events sowie eine Community, die durch Interviews mit Persönlichkeiten aus der Welt des Motorsports belebt wird.

Mit Bildmaterial von Meta Drivers.