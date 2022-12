Mick Schumacher und Sebastian Vettel starten erneut beim Race of Champions

Audio-Player laden

Mick Schumacher und Sebastian Vettel werden beim Race of Champions (RoC) 2023 (28. und 29. Januar) erneut als Team Deutschland an den Start gehen. Das gaben die Organisatoren des Showrennens, dass zum zweiten Mal in Folge im schwedischen Pite Havsbad auf der zugefrorenen Ostsee stattfinden wird, am Mittwoch bekannt.

Sowohl für Schumacher als auch für Vettel, der seine Teilnahme bereits im September zugesagt hatte, wird es der erste Auftritt bei einer Motorsport-Veranstaltung sein, seitdem sie nicht mehr in der Formel 1 fahren. Schumacher war nach seinem Aus bei Haas in der vergangenen Wochen als Ersatzfahrer von Mercedes verpflichtet worden, Vettel hatte seine Formel-1-Karriere nach der Saison 2022 beendet.

"Es ist toll, wieder beim Race of Champions dabei zu sein und alle Fahrer wiederzusehen", sagt Schumacher. "Noch besser ist, dass Sebastian auch dabei ist, sodass das Team Deutschland hoffentlich der Tradition gerecht werden kann, im RoC-Nationen-Cup um den Titel zu kämpfen."

Vettel hatte zusammen mit Micks Vater Michael Schumacher zwischen 2007 und 2012 sechsmal in Folge den Nationen-Cup gewonnen. Einen weiteren Titel gewann Vettel 2017 zusammen mit Pascal Wehrlein, zum achten Mal war Team Deutschland 2018 mit Rene Rast und Timo Bernhard erfolgreich.

"Ich freue mich sehr, dass Mick bei meinem ersten Rennen seit meinem Rücktritt aus der Formel 1 wieder mit mir beim Race of Champions dabei sein wird", sagt Vettel, der schon im vergangenen Jahr bei der Premiere des RoC in Schweden zusammen mit Schumacher ein Team gebildet hatte. "Keiner von uns beiden hat viel Erfahrung auf Schnee und Eis, daher war es Anfang des Jahres in Schweden eine steile Lernkurve."

"Am Ende habe ich mich selbst überrascht, als ich es gegen Sebastien Loeb ins Einzelfinale schaffte", blickt Vettel zurück. "Jetzt kann ich es kaum erwarten, zurückzukommen und mich mit Mick zusammenzutun, um zu sehen, ob wir das Team Deutschland zu einem weiteren Titel im RoC-Nationen-Cup führen können."

Neben Vettel und Schumacher wurden unter anderem Mika Häkkinen, David Coulthard und Tom Kristensen als Teilnehmer des RoC bestätigt. Auch Valtteri Bottas, das Vater-Sohn-Duo Petter und Oliver Solberg als Titelverteidiger im Nationen-Cup, Rallycross-Weltmeister Johan Kristoffersson und W-Serie-Meisterin Jamie Chadwick haben ihre Teilnahme ebenfalls zugesagt.

