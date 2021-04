Moderatorenteam für den Start von Motorsport.tv Live steht fest

Diana Binks, Chris McCarthy, Rachael Downie und Bryn Lucas wurden als die vier Hauptmoderatoren bestätigt, während Zuschauer weltweit erstmals in den Genuss von Nachrichten auf Motorsport.tv Live kommen. Gleichzeitig wurde der äußerst erfahrene Formel-1-TV- und Radioproduzent Jason Swales zum Produzenten ernannt.

Die vier Moderatoren werden in den Studios von Motorsport.tv in London sitzen und sich die Moderation der Live-Bulletins teilen. Ab dieser Woche wird es drei Bulletins pro Tag geben, um 10 Uhr MESZ, 14 Uhr MESZ und 17 Uhr MESZ. Die Frequenz wird sich im Sommer auf stündlich erhöhen, denn dann kommt in Miami ein zweites Studio hinzu.

Motorsport.tv Live wird aktuelle Nachrichten aus der ganzen Welt auf Motorsport.tv, der OTT-Plattform von Motorsport Network, liefern. Clips und Ausschnitte daraus werden auf den führenden Websites Motorsport.com, Autosport.com und Motor1.com des Netzwerks veröffentlicht.

Als Teil der globalen Motorsport- und Automobilberichterstattung von Motorsport Network deckt der Live-Kanal Nachrichten aus der gesamten Motorsport- und Automobilwelt ab und konzentriert sich dabei auf große Motorsportserien und -events wie Formel 1, Formel E, 24 Stunden von Le Mans, NASCAR und IndyCar. Darüber hinaus werden auch interessante Themen aus anderen Kategorien in den Fokus gerückt.

Jeder Moderator hat seine eigenen Spezialgebiete in der Motorsportberichterstattung und bringt eine Menge Erfahrung als Live-Moderator in das Team ein.

Diana Binks Foto: Motorsport Network

Diana Binks verfügt über Erfahrung im Bereich Berichterstattung aus der Boxengasse, nicht zuletzt durch die Aufnahme von 100 Interviews während eines 22-Stunden-Einsatzes bei den 24 Stunden von Le Mans. Dank ihrer Arbeit für Speed TV, Motors TV und auch Sky Sports, wo sie die Serie "So You Want To Be an F1 Driver?" moderierte, besitzt Binks Erfahrung mit Live-Moderationen und verfügt über eine Fülle von unterschiedlichen Motorsportkenntnissen - von Formel E über Britische Formel 3, GT-Meisterschaft, Britische Tourenwagen-Meisterschaft (BTCC) bis hin zur Britischen Superbike-Meisterschaft (BSB).

Chris McCarthy Foto: Motorsport Network

Chris McCarthy begann seine Karriere im Motorsport mit praktischer Erfahrung als Rennfahrer. Diese Erfahrung zeichnet ihn in seinen Rollen als TV-Moderator und Kommentator aus und ermöglicht es ihm, exklusive Einblicke in jede Motorsportveranstaltung zu geben. Seine Erfahrungen als Kommentator begannen im Kartsport für britische, europäische und weltweite Serien, bevor er zu E-Sport, Formelsport- und GT-Events wechselte. Vor seiner Moderatorenrolle bei Motorsport.tv Live moderierte McCarthy eine Reihe von E-Sport-Events für das Netzwerk. Dabei stand er im vergangenen Jahr unter anderem bei den virtuellen 24 Stunden von Le Mans vor der Kamera. Er verfügt zudem über Erfahrung auf den Sektoren Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), Formel E, BTCC, Gran-Tourismo-Weltfinale und "Rok the Rio" in Las Vegas.

Rachel Downie Foto: Motorsport Network

Rachel Downie bringt mit ihrer Spezialisierung auf Sport und Gadgets einen anderen Blickwinkel in das Moderatorenteam. In ihrer Karriere hat sie als Rundfunkjournalistin viel Erfahrung vor der Kamera bei Chelsea TV, Arise News, dem Formel-1-Team Force India und Grand Prix von Großbritannien gesammelt. Darüber hinaus war sie als Boxenreporterin bei zahlreichen europäischen Rennserien und Rennen einschließlich der 24 Stunden von Le Mans tätig. Neben ihrer Tätigkeit als Motorsportexpertin bei TRT World ist Downie auch Mentorin für die Anti-Rassismus-Wohltätigkeitsorganisation "Kick It Out" der Fußballvereinigung FA.

Bryn Lucas Foto: Motorsport Network

Bryn Lucas bekam seinen Durchbruch bei Sky und war Co-Moderator einer Unterhaltungsshow des Senders, bevor er einen Großteil seiner Zeit als Moderator von Supercasino verbrachte. Da seine Leidenschaft dem Motorsport gilt, hat Lucas im Laufe der Jahre viele Live-Shows moderiert, darunter Goodwood Revival, TCR Großbritannien, Autosport International, Goodwood Festival of Speed, Dunlop Touring Car Trophy, Super Formula und das Finale der Le-Mans-E-Sport-Serie. Außerhalb seiner Motorsport-Berichterstattung hat Lucas andere hochkarätige Sportereignisse moderiert, wie etwa die Oxford und Cambridge Varsity Rugby Matches, die erste Jet-Suit-Rennserie sowie Preisverleihungen für den Motorsport und die Reiseindustrie. Auch für seine eigene Radreiseserie "City Guides" stand er vor der Kamera.

Jason Swales leitet das Team von Motorsport.tv Live als Executive Producer. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung an der vordersten Front bei BBC, NBC Sports und der Formel 1. Er war Produzent der Live-Berichterstattung von BBC Radio 5 über die Formel 1, bevor er 2013 zu NBC Sports ins US-Fernsehen wechselte und dort Formel-1-Produzent vor Ort war. Im Jahr 2018 wurde Swales von der Formel 1 als Produzent mit dem Auftrag eingestellt, die Videoausgabe auf digitalen Kanälen zu erweitern. So entwickelte er unter anderem die Post-Race-Show mit Will Buxton sowie das Tech-Talk-Segment.

Diana Binks, Moderatorin: "Ich freue mich sehr darauf, dem Team von Motorsport.tv Live beizutreten und bin begeistert, Live-Shows zu moderieren, bei denen alles passieren kann. Motorsport.com ist die Plattform für die aktuellen Motorsportnachrichten aus der ganzen Welt. Ich kann es kaum erwarten, dem Team beizutreten und Teil der Geschichte zu sein."

Chris McCarthy, Moderator: "Es ist eine echte Ehre für mich, Teil des Teams von Motorsport.tv Live zu sein. Ich arbeite seit fast sieben Jahren in diesem Sport, der eine meiner Leidenschaften ist seit ich 2008 mit dem Rennsport begonnen habe. Es ist daher ein Traumjob für mich, die Nachrichten über einen Sport zu liefern, den ich liebe. Motorsport kann so hektisch sein, dass ein Platz, an dem man sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden halten kann, Wunder bewirken wird. Es ist fantastisch, mit dem Team zu arbeiten. Die gemeinsame Leidenschaft für den Sport wird sich zweifellos in den Sendungen zeigen."

Rachael Downie, Live-Moderatorin: "Ich habe mich schon immer leidenschaftlich für den Motorsport interessiert und ich glaube, dass es im Moment eine aufregende Zeit für die Branche ist. Als weibliche Sportmoderatorin Teil des ersten täglichen Motorsport-Nachrichtensenders zu sein, ist unglaublich und macht mich stolz. Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Abenteuer zu beginnen."

Bryn Lucas, Live-Moderator: "Nachdem ich einen großen Teil meiner Karriere damit verbracht habe, über Motorsport zu sprechen und die Boxengassen rauf und runter zu laufen, um Interviews mit Fahrern und Teams zu führen, freue ich mich sehr, Teil dieser brandneuen Plattform zu sein. Der Motorsport schreit schon seit Jahren nach dieser Art von Nachrichtenservice aus einer Hand und es ist ein Beweis für Motorsport Network, dass man den Schritt gewagt und Motorsport TV Live gestartet hat. Zudem habe ich jetzt einen legitimen Grund, an den Wochenenden vor dem Fernseher zu sitzen und alle Geschichten zu recherchieren."

Jason Swales, Produzent: "Es ist immer aufregend, beim Start eines neuen Projekts an Bord zu sein. Dieses hier ist keine Ausnahme. Es ist großartig, dass Motorsportfans in der Lage sein werden, regelmäßige Bulletins live und auf Abruf mit allen aktuellen Nachrichten aus ihren bevorzugten Rennserien zu sehen. Da ich selbst Fan vieler Rennserien bin, weiß ich, dass es schwer sein kann, einen Platz zu finden, der alles abdeckt, was ich brauche. Hoffentlich wird Motorsport.tv Live von nun an dieser Platz sein."

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.