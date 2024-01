"More Than Equal": Bewerbungsphase für Fahrerinnen-Förderprogramm läuft

"More Than Equal", eine globale, unabhängige Initiative, die David Coulthard, 13-maliger Grand-Prix-Sieger in der Formel 1, und von Karel Komarek, Unternehmer und Philanthrop, gegründet wurde. Die Initiative verfolgt das Ziel, junge Rennfahrerinnen in ihrer Karriere so zu fördern, dass der WM-Titel in der Formel 1 erstmals an eine Frau geht.

Die Initiative, die sich an aufstrebende Fahrerinnen aus der ganzen Welt richtet, nimmt ab sofort Bewerbungen für ihr Fahrerentwicklungsprogramm entgegen. Die Kandidatinnen können ihre Bewerbung online über die Website von "More Than Equal" einreichen. Zu den Auswahlkriterien gehören die aktuelle Performance, die bisherige Fahrerkarriere, das Alter und der Entwicklungsstand. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2024.

Die in die engere Wahl kommenden Bewerberinnen werden zu einer weiteren Prüfung eingeladen, die unter anderem ein Vorstellungsgespräch umfasst. Bei dieser Gelegenheit wird den Rennfahrerinnen und den Personen, die sie unterstützen, die Möglichkeit gegeben, das Trainerteam zu treffen und Fragen zu stellen.

Neben den öffentlichen Bewerbungen führt "More Than Equal" in Zusammenarbeit mit dem Daten- und Technologieunternehmen Smedley Group eine einzigartige, datenbasierte weltweite Talentsuche durch.

Die Smedley Group wurde vom ehemaligen Ferrari-Renningenieur Rob Smedley gegründet. Sie blickt auf eine reiche Motorsporttradition zurück und nutzt modernste Formel-1-Technologie, um Herausforderungen zu meistern und die Superstars von morgen zu finden.

David Coulthard, Karel Komarek Foto: More Than Equal

Die erste Welle von Fahrerinnen, die von "More Than Equal" gefördert werden, wird ausgewählt durch einerseits einen ausgeklügelten Talentfindungsprozess in Zusammenarbeit mit der Smedley Group und durch andererseits öffentliche Bewerbungen.

Erfolgreiche Bewerberinnen werden mit einem Team erfahrener Fahrercoaches zusammenarbeiten. Das Ganze passiert in Kooperation mit Hintsa Performance. Das Coaching-Unternehmen ist bekannt für seine Erfolge bei der Talentförderung und hat zum Aufstieg von Fahrern beigetragen, die zusammengerechnet 18 WM-Titel in der Formel 1 errungen haben.

Die Kandidatinnen durchlaufen ein maßgeschneidertes Programm mit technischem und taktischem Coaching, körperlicher Vorbereitung und persönlicher Entwicklung. Das bahnbrechende globale Fahrerentwicklungsprogramm coacht, betreut und unterstützt junge Frauen mit vielversprechendem fahrerischen Potenzial durch ein maßgeschneidertes Programm, das sowohl geschlechts- als auch altersgerecht ist.

Tom Stanton Foto: More Than Equal

"Seit fast 50 Jahren ist keine Frau mehr in der Formel 1 gefahren und nur sehr wenige Frauen fahren derzeit in der Spitzengruppe irgendeiner Motorsportrennserie", sagt Ali Donnelly, CEO von "More Than Equal", und schlussfolgert: "Um einen dauerhaften Strukturwandel herbeizuführen, müssen wir die Dinge anders angehen."

"Für uns bedeutet das, dass wir in Fahrerinnen investieren und sie in einem frühen Stadium ihrer Karriere fördern müssen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Start unseres Programms für Frauen im Jahr 2024 die ersten Schritte in diese Richtung machen können", so Donnelly.

Tom Stanton, Leiter des Fahrerentwicklungsprogramms bei "More Than Equal", ergänzt: "Unser Programm ist darauf ausgerichtet, die Entwicklung von Fahrerinnen in drei Schlüsselbereichen zu unterstützen und zu fördern: als Fahrerin, als Sportlerin und als Mensch." "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Smedley Group und mit Hintsa Performance, um das Potenzial talentierter Fahrerinnen zu maximieren und sie zu zukünftigen Rennsiegern zu machen", sagt Stanton.

Mit Bildmaterial von More Than Equal.