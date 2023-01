"More Than Equal" startet weltweite Umfrage zu Frauen im Motorsport

Audio-Player laden

Die Initiative More Than Equal, die im Juni 2022 vom 13-maligen Formel-1-Rennsieger David Coulthard und vom Unternehmer Karel Komarek gegründet wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Probleme zu untersuchen, welche sich auf die Teilnahme von Frauen und deren Aufstieg in den Spitzenmotorsport auswirken. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde nun eine weltweite Umfrage gestartet, um die Meinungen, Wahrnehmungen und Herausforderungen zu erforschen, denen sich Frauen gegenübersehen.

In der etwa zehnminütigen Umfrage werden Fans und Teilnehmer gebeten, sich zu den physischen und mentalen Herausforderungen zu äußern, mit denen Frauen im Motorsport konfrontiert sind. Außerdem werden die Meinungen erfasst zu Themen wie einem integrativeren Sport, den Auswirkungen früherer Kampagnen und den Organisationen, die sich am besten für Veränderungen auf allen Ebenen einsetzen können.

Kate Beavan, Beraterin bei More Than Equal, erklärt: "Wir lieben Sport, wir lieben Motorsport und wir lieben es zu sehen, wie außergewöhnlich talentierte Athleten außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Aber es gibt mehr Frauen, die ins Weltall geflogen sind, als solche, die hinter dem Steuer eines Formel-1-Autos saßen."

¿pbshowheroespb¿"Diese Studie wird helfen, die Grundlagen zu schaffen, um weltweit nach talentierten Rennfahrerinnen zu suchen, ihnen eine ganzheitliche Ausbildung und Unterstützung zu bieten, welche derjenigen vielversprechender männlicher Rennfahrer ebenbürtig ist, und die Barrieren hinsichtlich Geschlechtervielfalt im Formelsport zu beseitigen", so Beavan.

In der Umfrage wird untersucht, wie die Befragten am Motorsport teilnehmen, ob als Sessel-Fan oder als Spitzenfahrer, und wie sie Nachrichten und Informationen konsumieren. Die Umfrage untersucht die Einstellung zur Teilnahme von Frauen, einschließlich der Frage, in welchen Rennserien die Fans glauben, dass die Regeln die Teilnahme von Frauen erlauben.

Die Umfrage fragt außerdem nach der Einstellung der Fans, beispielsweise ob sie glauben, dass Männer und Frauen besser in unterschiedlichen Rennserien fahren sollten, und ob die Anwesenheit von Frauen in einer Rennserie zum Zuschauen oder zur Teilnahme ermutigen würde.

Es werden auch Fragen zur Fähigkeit von Frauen gestellt, auf Spitzenniveau zu fahren, beispielsweise ob Frauen die für den Wettbewerb erforderliche Reaktionsgeschwindigkeit haben, die Fähigkeit, wichtige technische Daten zu interpretieren, oder ob geschlechtsspezifische Stereotypen der Teilnahme von Frauen im Weg stehen.

An der webbasierte Umfrage lässt sich zum 3. Februar teilnehmen. Sie steht Befragten aus aller Welt in 15 Sprachen zur Verfügung und soll die umfassendste Studie dieser Art sein, die jemals durchgeführt wurde. Zur Umfrage gelangen Sie HIER.

