Motorsport Games holt Gerard Neveu als Motorsportberater an Bord

Motorsport Games (NASDAQ: MSGM), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und E-Sport-Ökosystem-Anbieter offizieller Motorsportrennserien auf der ganzen Welt, gibt bekannt, dass der erfahrene Motorsportpromoter Gerard Neveu als Motorsportberater von Motorsport Games fungieren wird.

Neveu wird damit als primäre Verbindung zwischen Motorsport Games und den weltweiten Motorsportserien sowie der größeren Motorsportbranche als Ganzes fungieren.

Neveu wird verantwortlich zeichnen für Entwicklung, Verbesserung und Ausführung von Projekten und Vereinbarungen zwischen dem E-Sport-Geschäft von Motorsport Games und der Motorsportbranche. Gleichzeitig wird er die maximale Authentizität der virtuellen Angebote von Motorsport Games sicherstellen.

Neveu, der in der Motorsportwelt bekannt und hoch angesehen ist, kommt zu Motorsport Games, nachdem er zehn Jahre lang erfolgreich als Geschäftsführer der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) tätig war. Gemeinsam mit Motorsport Games und dem Automobile Club de l'Ouest (ACO) inszenierte er als WEC-Chef im Juni 2020 die virtuellen 24 Stunden von Le Mans.

Die virtuellen 24 Stunden von Le Mans - jenes E-Sport-Event, das 14,2 Millionen TV-Zuschauer und mehr als 131 Millionen digitale Aufrufe erzielte - brachte als das größte virtuelle Motorsport-Event aller Zeiten 200 der bekanntesten Rennfahrer aus der realen Welt und der E-Sport-Welt in 30 unterschiedlichen Ländern für 25 Stunden Live-Produktion zusammen.

Hinter den Kulissen der virtuellen 24h Le Mans im Juni 2020 Foto: Motorsport Games

"Wir sind überzeugt, dass Gerard mit seiner Erfahrung dafür sorgen wird, dass unsere Marke authentisch bleibt und in der Branche weiterhin Anklang findet und wächst, während wir gleichzeitig erstklassige Unterhaltung und Inhalte erschaffen", sagt Dmitry Kozko, Geschäftsführer von Motorsport Games.

"Bei Motorsport Games ist Motorsport nicht nur ein Teil unserer Marke. Er liegt in unserer DNS. Branchenexperten wie Gerard verstärken unsere Authentizität und stellen sicher, dass wir groß denken und die aufregendsten neuen Geschäftsmöglichkeiten für unser Unternehmen und unsere Fans schaffen", so Kozko.

"Motorsport Games entwickelt sich zum führenden Unternehmen im Bereich des virtuellen Rennsports", sagt Gerard Neveu. "Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um auf den bestehenden großen Live-Events des Unternehmens aufzubauen und weiter dabei zu helfen, bei Fans auf der ganzen Welt die Freude am virtuellen Rennsport zu verbreiten."

"Virtuelle Rennen und E-Sport", so Neveu weiter, "sind in der Welt des Motorsports ein wichtiger Teil der Zukunft geworden. Ich fühle mich geehrt, ein Teil dieses Phänomens zu sein. Indem wir den realen Motorsport mit virtuellen Rennveranstaltungen verbinden, können wir eine ganz neue Gemeinschaft kreieren, die über das bloße Zuschauen im Fernsehen hinausgeht und tatsächlich an Weltklasse-Rennveranstaltungen teilnimmt."

E-Sport: Die virtuellen 24h Le Mans stellten alles in den Schatten Foto: Xynamic

Motorsport Games hat sich einen exzellenten Ruf erarbeitet und ist für viele Rennserien auf der ganzen Welt rasch zum Partner der Wahl geworden. So verfügt Motorsport Games über Lizenzen für die Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen und E-Sport, die auf NASCAR, den 24 Stunden von Le Mans und der Britischen Tourenwagen-Meisterschaft (BTCC) basieren. Zusätzlich zu den Plänen, rFactor 2 und Studio397 zu übernehmen, hat das Unternehmen kürzlich die Übernahme der führenden Kartsimulation KartKraft sowie seine Pläne zum Kauf des mobilen Spieleentwicklers Digital Tales bekanntgegeben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.