Motorsport Network führt ein Prämienprogramm für Leser ein

Motorsport Network führt Motorsport Rewards ein. Dieses Prämienprogramm wurde vom hauseigenen Technologie-Team eigens für Sie als Leser entwickelt. Sie erhalten für das Lesen von Artikeln, das Ansehen von Videos und die Auswahl eines Motorsport-Tickets Belohnungen.

Nach der Anmeldung auf einer Plattform von Motorsport Network können Sie Punkte sammeln, die dann gegen Geschenkkarten, Abonnements, Uhren, Bekleidung, Poster, Gewinnspielteilnahmen und digitale Codes für Videospiele eingetauscht werden können.

Jeden Monat besuchen 56 Millionen Benutzer aus 81 Ländern die Seiten von Motorsport Network, drunter Motorsport.com, Motorsport.tv und Autosport.com sowie Motor1.com und InsideEVs.com im Automobilbereich. Wir sorgen dafür, dass Sie Ihrer Leidenschaft für Rennsport und Autos frönen können und sich dank Motorsport Tickets unvergessliche Rennerlebnisse kaufen können.

Mehul Kapadia, Leitender Geschäftsführer bei Motorsport Network, sagt: "Da wir die größte Gemeinschaft von Motorsport- und Autofans in der Welt haben, lag unser strategischer Schwerpunkt bei Motorsport Network darin, unseren treuen Fans Zugang zu einem breiteren Spektrum an Unterhaltungs- und Informationsangeboten zu verschaffen. Das Engagement unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen, und Motorsport Rewards bietet die perfekte Plattform, um unserer Gemeinschaft unser Engagement zu demonstrieren."

Samantha Lamberti, Leiterin der Abteilung Beratung, Europa & Naher Osten bei Nielsen Sports UK, fügt hinzu: "Menschen und ihre Leidenschaften stehen im Mittelpunkt des Medien- und Unterhaltungsgeschäfts. Motorsport Network geht mit einer innovativen Initiative, die nie zuvor von einem Medienunternehmen umgesetzt wurde, voran, um den Wert ihrer Leserschaft anzuerkennen und eine einzigartige gegenseitige Beziehung zu fördern. Dies wird Motorsport Network und dem gesamten Motorsport-Ökosystem durch einen kontinuierlichen Austausch mit den Anhängern des Motorsports und der Autobranche sicherlich zugute kommen".

Motorsport Rewards ist mit einem Pilotprojekt für die US-Ausgabe von Motorsport.com gestartet und plant, das Programm in den kommenden Monaten schrittweise auf andere Renn- und Autoseiten sowie auf Motorsport Tickets, Motorsport.tv und andere Plattformen auszuweiten.

Motorsport Rewards ist ein einfach zu bedienendes Programm, das zu keinerlei Verpflichtungen oder Gebühren führt. Nach der Anmeldung für einen Motorsport-Network-Account können Sie auf Motorsport Rewards Prämien-Mitglied werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.