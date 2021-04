Motorsport Network Italien übernimmt GPOne.com

Motorsport Network Italien, der italienische Arm von Motorsport Network, hat sein Angebot für Motorrad-Enthusiasten und die Branche mit der kürzlichen Übernahme von GPOne.com, einer der führenden Motorrad-Publikationen Italiens, erweitert.

Die Übernahme vergrößert den Einfluss von Motorsport Network in einem der größten Motorradmärkte Europas, in dem die Fangemeinde und das Interesse an Zweirädern stark ist. Gemeinsam generiert das Netzwerk signifikanten Traffic und Reichweite für MotoGP, World Superbike und andere Motorrad-Inhalte auf Motorsport-Total.com, Autosport.com, Motorsport.com und dem neu erworbenen GPOne.com.

Die 56 Millionen monatlichen Nutzer von Motorsport Network werden von der 30-jährigen Erfahrung des Gründers von GPOne, Paolo Scalera, und seinem Team profitieren. Scalera bleibt sowohl als Minderheitsgesellschafter als auch in seiner jetzigen Funktion als Direktor und Chefredakteur der Publikation im Team von Motorsport Network. Mit langjährigen Fachwissen und guten Beziehungen zu der Motorradbranche wird GPOne weiterhin aktuell die neuesten Nachrichten liefern.

Die Übernahme von GPOne passt perfekt in den aktuellen Wachstumsplan von Motorsport Network, da das Netzwerk sein Angebot sowohl international - durch lokalisierte Ausgaben bereits bestehender Publikationen - als auch durch eigene Inhalte erweitert für die Nutzer erweitert. Die neuen Publikationen bringen zusätzliche Inhalte, mehr Informationen und Unterhaltung für das Publikum, das so einen Überblick über verschiedene Motorsportdisziplinen erhält.

Die Wachstum der Motorrad-Inhalte von Motorsport Network wird sich nicht nur auf Artikel beschränken. Es gibt Pläne, das Angebot auf die Motorsport Network Online-Ticket-Plattform MotorsportTickets.com auszuweiten, da sich die Welt nach der Pandemie zu öffnen beginnt und die Zuschauer an die Strecken zurückkehren wollen.

Oliver Ciesla, Chief Operation Officer von Motorsport Network, sagt: "Wir begrüßen Paolo Scalera und sein gesamtes Team bei Motorsport Network. Durch die Kooperation mit GPOne werden unsere Nutzer von der langjährigen Expertise eines vergrößerten Redaktionsteams profitieren. Wir werden in der Lage sein, den Motorradfans mehr Inhalte als je zuvor zu bieten und wir werden Synergien durch die Nutzung dieser Inhalte in unserem gesamten Netzwerk erhöhen. Unsere Werbepartner werden von einer weiter erhöhten Reichweite in der Zielgruppe der Motorradfahrer und -fans profitieren."

Filippo Salza, Präsident Automotive bei Motorsport Network, sagt: "Die Zusammenarbeit mit GPOne.com folgt unserer Strategie, eine noch höhere Anzahl von Motorrad- und Rollerfahrern zu erreichen. Sowohl GPOne.com als auch OmniMoto.it haben ihren Lesern in der Vergangenheit immer hervorragende redaktionelle Motorrad-Inhalte und Videos geliefert. Das fusionierte Team wird weiterhin über Motorräder und Roller schreiben, wie sie es immer getan haben, aber unsere Inhalte einem viel größeren Publikum zugänglich machen."

Paolo Scalera, Direktor und Gründer von GPOne.com, ergänzt: "Aus meiner Freude, über Geschwindigkeit zu schreiben und diese Emotionen durch das geschriebene Wort zu transportieren, wurde GPOne.com mit dem Prinzip gegründet, dort präsent zu sein, wo solche Emotionen sind. Jetzt, nach 20 Jahren als unabhängiger Verleger, werde ich mich mit GPOne.com dem globalen Marktführer anschließen. Die Synergie aus dieser Integration wird uns helfen, schneller zu wachsen und die Zusammenarbeit wird unseren Nutzern noch bessere Inhalte bieten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.