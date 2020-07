Motorsport Network startet weltweite Vertriebs- und Produktionsplattform Motorsport Studios

Das Motorsport Network hat Motorsport Studios gestartet, eine globale Vertriebs- und Produktionsplattform, die es den Fans ermöglicht, auf das weltweit größte öffentlich zugängliche Motorsport-Medienarchiv zuzugreifen und den Marken dabei zu helfen, ihre Geschichten über den Sport zu erzählen.

Motorsport Studios wird ein einzigartiges Full-Service-Angebot für Unternehmen in der Welt des Rennsports anbieten, indem sie ihre intern entwickelte OTT-Technologieplattform mit Produktion und Content-Kuration, globalem Vertrieb und Zielgruppenansprache integrieren. Das Unternehmen wird von den monatlich 56 Millionen Nutzern profitieren, die bereits die Websites und die digitalen Angebote des Motorsport Network weltweit nutzen.

Die neue Plattform vereinigt mehrere erfolgreiche Geschäftseinheiten zu einem integrierten Angebot für den Markt. Motorsport Images, das 26 Millionen Bilder umfasst, die jedes Rennen in der 70-jährigen Geschichte der Formel 1 abdecken, sowie Fotodienste bei Rennen und Motorsportveranstaltungen, zusammen mit Motorsport.tv und Duke Video, die ein leistungsstarkes Archiv von 20.000 Videos zusammenstellen.

Motorsport.tv ist die digitale Video-OTT-Plattform für Renn- und Automobil-Enthusiasten. Marken und Partner können Inhalte auf kuratierten Kanälen veröffentlichen, die einem Publikum auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen.

Ferrari hat bereits einen offiziellen Kanal auf Motorsport.tv, und andere große Automobilmarken werden in den kommenden Wochen ihre eigenen Kanäle vorstellen. Die Plattform hat kürzlich eine Reihe beliebter YouTuber wie Shmee150, Donut Media und Vehicle Virgins auf ihren eigenen persönlichen Kanälen angemeldet. Sie werden Inhalte speziell für Motorsport.tv-Kunden produzieren.

Motorsport Studios wird nicht nur B2B-Kunden bedienen, sondern auch das B2C-Angebot von Motorsport Images und Duke Video erweitern und so eine neue Generation von Produkten für Fans und Sammler schaffen.

Motorsport Studios wird von dem dreimaligen BAFTA-Sieger James Allen geleitet, der über 30 Jahre Erfahrung an vorderster Front der Motorsportmedien verfügt und seit 2018 Präsident des Motorsport Network ist.

James Allen sagt: "Wir verfügen über das größte Motorsport- und Automobil-Bildarchiv und eine umfangreiche Videothek. Diese können wir nutzen, denn beim Sport geht es nicht nur um Live-Veranstaltungen, sondern auch um ergänzende Inhalte, Geschichte und Kontext. Wir sind am besten in der Lage zu verstehen, an welchen Inhalten die Fans auf digitalen Plattformen interessiert sind, da wir ein Unternehmen sind, das von Beginn an digital tätig war".

Mehul Kapadia, Chief Operating Officer der Motorsport Network ergänzt: "Motorsport Studios vereint eine Reihe von Schlüsselressourcen in einer Plattform, die es uns ermöglicht, unsere Technologie und unsere Archivinhalte für den breiteren Markt zu nutzen. Wir hoffen, dass es sich als eine wesentliche Ergänzung der Motorsportlandschaft erweisen wird, die Unternehmen, Teams, Sponsoren und Rennmarken dabei hilft, direkt mit Millionen von Fans weltweit in Kontakt zu treten."

Motorsport.tv wird weiterhin eine Reihe exklusiver Inhalte produzieren, wie beispielsweise den abendfüllenden Motorsport-Epos-Film "Heroes", der von der BAFTA- und dem Sundance-Gewinner Manish Pandey in Partnerschaft mit Motorsport Network produziert wurde.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.