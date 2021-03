Motorsport Network und Difuzed starten Joint Venture für Merchandising- und Lizenzgeschäft

Motorsport Network hat sich mit dem führenden Lizenzierungsunternehmen Difuzed BV zusammengetan, um eine neue Bekleidungslinie und einen neuen Geschäftsbereich zu starten: Motorsport Collection B.V.

Das erste Projekt im Rahmen des Joint Ventures wird die Einführung der Produktlinie Motorsport Collection sein, die Bekleidung, Accessoires und Kopfbedeckungen umfassen wird. Die erste Version der Bekleidungslinie wird im März auf der Online-Messe ASI Connect von Motorsport Network vorgestellt.

Mit 20 Jahren Erfahrung im Geschäft mit Lifestyle-Produkten bringt Difuzed BV eine Fülle von Kenntnissen in designorientierter Produktentwicklung in die neue Motorsport Network Division ein. Das Unternehmen hat ein ausgeprägtes Verständnis dafür, die Brücke zwischen einer Marke und ihrem Publikum zu schlagen, um nicht nur Lifestyle-Produkte anzubieten, die Qualität und Innovation verkörpern, sondern auch um die Fans ansprechen.

Zu den aktuellen Markenpartnern von Difuzed, die in der Spiele- und Unterhaltungsbranche groß sind, gehören Marvel, Disney, Playstation, Xbox und Nintendo, sowie die großen Einzelhändler Inditex und H&M.

Gustavo Antonioni, COO von Difuzed BV sagte: "Im Rahmen unseres strategischen Wachstums sind wir auf der Suche nach Partnerschaften, die unser Geschäft ergänzen und stärken. Angesichts der Möglichkeit, ein Unternehmen in Zusammenarbeit mit Motorsport Network und deren Vision eines globalen digitalen Portals für Auto- und Rennsport-Enthusiasten zu gründen, lag es auf der Hand, dass wir unsere Expertise in der designgeleiteten Produktentwicklung und -herstellung in die Automobil- und Motorsportwelt einbringen, um eine Marke zu schaffen, die sich im gemeinsamen Besitz von Motorsport Network und Difuzed BV befindet. Die Partnerschaft zwischen Difuzed BV und Motorsport Network ist genau die Art von Ehe, die wir anstreben, da sie von unseren gemeinsamen Stärken profitiert."

Oliver Ciesla, COO von Motorsport Network sagte: "Wir freuen uns sehr, eine maßgeschneiderte Modelinie für Motorsportfans und Autoliebhaber auf den Markt zu bringen und sind sehr froh, Difuzed BV an unserer Seite zu haben. Mehr als 50 Millionen Menschen, die die Leidenschaft für Rennsport, Motorsporttradition und außergewöhnliche Autos teilen, folgen uns jeden Monat auf unseren digitalen Kanäle."

"Unsere Kollektionen wollen ein Lebensgefühl von Geschwindigkeit, Kraft und Mut ausdrücken. Wir wollen Motorsportfans eine Möglichkeit bieten, ihre Leidenschaft auch durch Mode auszudrücken. Unsere Produkteinführung ist aber nur der erste Schritt dieses Joint Ventures und wir freuen uns darauf, in Zukunft enger mit Difuzed BV zusammenzuarbeiten, um das Geschäft mit der Motorsport-Kollektion aufbauen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.