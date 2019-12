Autosport-Awards 2019: Motorsport-Superstars feiern in London

Nach einem Jahr mit atemberaubenden Überholmanövern, spannenden Rennen und dem Aufstieg einer Vielzahl neuer Talente trafen sich Superstars des weltweiten Motorsports am Sonntagabend im Londoner Grosvenor House zu den Autosport-Awards 2019 - bekannt als "The Greatest Night in Motorsport".

Fotos: Autosport-Awards 2019 in London

Im 30. Jahr seines Bestehens war das wichtigste von Motorsport Network veranstaltete Event einmal mehr ein Aufruf der führenden Persönlichkeiten der Motorsportbranche, die Erfolge der kürzlich abgeschlossenen Saison zu feiern.

Mehr als 1.000 VIPs betraten den roten Teppich, darunter Motorsportlegende Sir Jackie Stewart, Rallye-Weltmeister Ott Tänak, der zweimalige Formel-E-Champion Jean-Eric Vergne sowie Prominente wie Vernon Kay oder Kelvin Fletcher und Oti Mabuse von Strictly Come Dancing.

Zudem wurden die Autosport-Awards in diesem Jahr von Fürst Albert von Monaco besucht. Er nahm anlässlich des 90-jährigen Bestehens des Grand Prix von Monaco einen Gregor-Grant-Award entgegen.

In einem Jahr, in dem Lewis Hamilton und Marc Marquez neben ihren WM-Titeln in der Formel 1 beziehungsweise MotoGP die Awards für den Rennfahrer des Jahres, präsentiert von Pirelli, beziehungsweise für den Motorradrennfahrer des Jahres, präsentiert von Tata Communications, erhielten, haben zahlreiche junge Talente für ihre Verdienste als zukünftige Titelkandidaten einen Award abgeräumt.

So erhielt Alexander Albon von Red Bull den Preis für den Rookie des Jahres, präsentiert von Richard Mille. McLaren-Pilot Lando Norris wurde zum Britischen Fahrer des Jahres gekürt.

Johnathan Hoggard: Gewinner des Aston Martin Autosport BRDC Award Foto: Motorsport Images

Und der Aston Martin Autosport BRDC Young-Driver-Award ging an Johnathan Hoggard. Einhergehend mit diesem Preis hat sich Hoggard 200.000 Britische Pfund, eine Testfahrt im Formel-1-Boliden von Aston Martin Red Bull Racing, eine Testfahrt im GTE-Auto von Aston Martin aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft sowie eine Vollmitgliedschaft im Britischen Rennfahrerklub (BRDC) gesichert.

Hoggard reiht sich damit in eine elitäre Gruppe ein. Dazu zählen der erste Gewinner dieses Awards überhaupt, der heutige BRDC-Präsident David Coulthard. Er war es, der Hoggard den Preis überreichte. Jenson Button, Dario Franchitti und viele weitere haben den begehrten Award ihrerseits in den vergangenen Jahren gewonnen.

Charlie Whiting wurde posthum mit dem John-Bolster-Award ausgezeichnet. Der Preis, benannt nach dem Mitbegründer und langjährigen Technik-Redakteur von Autosport, wird jährlich an eine Organisation oder Person verliehen, die einen außergewöhnlichen Beitrag auf dem Gebiet der Motorsporttechnologie geleistet hat.

Der verstorbene Whiting war seit 1997 FIA-Rennleiter und war während eines Rennwochenendes für alle Aktivitäten auf der Strecke verantwortlich, darunter Sicherheit, Start des Rennens sowie Einhaltung der Regeln und Vorschriften. Whiting war eine treibende Kraft bei der Verbesserung der Sicherheit in der Formel 1, unter anderem in Form der Einführung des Cockpitschutzes Halo im vergangenen Jahr.

James Allen, Präsident des Motorsport Network, sagte: "Das Feiern aktueller, zukünftiger und vergangener Talente aus allen Bereichen des Motorsports ist stets ein Highlight meines Jahres. Wir bei Motorsport Network sind sehr stolz darauf, Schirmherr der Autosport-Awards zu sein. Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Gewinner des heutigen Abends, insbesondere an Johnathan Hoggard, der den Aston Martin Autosport BRDC-Award 2019 erhalten hat. Es ist großartig, so viele junge Gewinner zu sehen, die so viel Potenzial besitzen, in Zukunft Weltmeister zu werden."

Die Autosport-Awards 2019 waren einmal mehr Stelldichein der Stars Foto: Motorsport Images

Die Autosport-Awards 2019 werden am Montag, 9. Dezember um 22:00 Uhr MEZ auf Sky Sports F1 gezeigt.

Das nächste von Motorsport Network veranstaltete Event eröffnet die Motorsportsaison 2020. Die Autosport International Show, Europas größte Motorsportmesse, beginnt am 9. Januar. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Alle Preisträger bei den Autosport-Awards 2019:

Von den Autosport-Lesern gewählt

Rennfahrer des Jahres, präsentiert von Pirelli:

Lewis Hamilton

Rennauto des Jahres, präsentiert von Pirelli:

Mercedes F1 W10 EQ Power+

Rallyefahrer des Jahres:

Ott Tänak

Rallyeauto des Jahres:

Toyota Yaris WRC

Motorradrennfahrer des Jahres, präsentiert von Tata Communications:

Marc Marquez

Rookie des Jahres, präsentiert von Richard Mille:

Alexander Albon

Moment des Jahres, präsentiert von Marelli:

Jean-Eric Vergne

Britischer Rennfahrer des Jahres:

Lando Norris

Rennfahrer des Jahres in Großbritannien:

Colin Turkington

Weitere Preisträger

Aston Martin Autosport BRDC Young-Driver-Award:

Johnathan Hoggard

Autosport Williams "Engineer of the Future"-Award:

Luke Dardis

Mahindra "Pioneering and Innovation"-Award:

W-Series

John-Bolster-Award:

Charlie Whiting

Gregor-Grant-Award:

Dick Bennetts

Gregor-Grant-Award:

Grand Prix von Monaco

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.