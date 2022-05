Nach fast 70 Jahren: Fällt das Rundstrecken-Verbot in der Schweiz?

Audio-Player laden

Die Streichung des Verbots für Rundstrecken-Rennen in der Schweiz wurde in die Revision des Straßenverkehrsgesetz des Alpenlandes aufgenommen. Der Entscheid in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen fiel deutlich mit zehn zu drei Stimmen pro Motorsport aus, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten.

Damit könnte es fast 70 Jahre nach dem schrecklichen Unfall in Le Mans und der Einführung des Verbots wieder Motorsport auf Rennstrecken in der Schweiz geben. Damals kamen bei der wohl tragischsten Katastrophe im Motorsport 84 Menschen ums Leben. Die Regierung reagierte damals sofort auf den Unfall bei den 24h von Le Mans und verbannte Motorsport-Veranstaltungen in der Schweiz.

Ganz ohne Motorsport mussten die Fans in der Schweiz jedoch nicht auskommen: Rallyes und andere Rennsport-Events wurden immer wieder im Land ausgetragen. Auch die Formel E war in Bern und Zürich bereits zu Gast. Aufgrund der verbesserten Sicherheitssysteme für Fahrer, Offizielle sowie Fans an der Strecke und auch den innovativen Möglichkeiten, nachhaltigen Motorsport zu betreiben, könnte das Verbot jetzt fallen.

Eine Minderheit hat sich gegen eine Aufhebung des Gesetzes ausgesprochen, da Rennen mit Verbrennungsmotoren nicht mehr zeitgemäß seien. Der Nationalrat hatte bereits im März 2022 grünes Licht für eine Rückkehr des Motorsports in der Schweiz gegeben. Jetzt sind die Städteräte gefragt, die mit ihrer Zustimmung für eine Renaissance im Land sorgen könnten.

Mit Bildmaterial von LAT.