"NASCAR 21: Ignition" offiziell am Start und ab sofort spielbar

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und Anbieter von E-Sport-Ökosystemen für offizielle Motorsportrennserien auf der ganzen Welt, gibt den offiziellen Start von "NASCAR 21: Ignition" bekannt.

Der neueste Teil der offiziell lizenzierten NASCAR-Spielserie ist für Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One und PC über den Steam-Store ab sofort erhältlich. Für die Sony PlayStation 5 und die Microsoft Xbox Series X/S werden die Spiele nach der Markteinführung kostenlos aufgerüstet, für alle anderen Nutzer stehen kostenlose Upgrades zum Download bereit.

"NASCAR 21: Ignition" ist sowohl in der Standard- als auch in der Champions-Edition erhältlich. Spieler, die die Champions-Edition kaufen, erhalten die exklusive Möglichkeit, Bill Elliott als spielbaren Charakter freizuschalten, seine Paint-Schemes, den Karriere-Boost im Spiel und den Season-Pass, einschließlich aller drei DLC-Packs. Der Season-Pass schaltet zusätzliche Paint-Schemes und drei weitere legendäre NASCAR-Fahrer frei.

"'NASCAR 21: Ignition' ist da und wir könnten gar nicht aufgeregter sein, unser Spiel mit den Fans zu teilen", sagt Dmitry Kozko, CEO Motorsport Games. "Unser Team hat seine Leidenschaft in dieses Spiel gesteckt, zusammen mit der Unreal-Engine und der rFactor-Physik, um die authentischste, realistischste und dynamischste NASCAR-Simulation zu erschaffen, die wir je produziert haben. Die Fans werden in 'NASCAR 21: Ignition' den Nervenkitzel spüren, sich hinter das Lenkrad zu setzen und zu Erfolgen zu rasen."

"Der Start von 'NASCAR 21: Ignition' ist die nächste Evolution der Konsolen-Videospiele und kommt zu einer Zeit, in der die Aufmerksamkeit rund um NASCAR groß ist, da ein Champion gekrönt wird", spricht Nick Rend, Geschäftsführer Games und E-Sport bei NASCAR, auf die laufenden Playoffs der realen NASCAR Cup Series 2021 an. "Durch die Nutzung der Unreal-Engine von Epic hat Motorsport Games in diesem Spiel neue Anpassungselemente entwickelt, die es den Spielern ermöglichen, NASCAR nach ihrem persönlichen Geschmack zu spielen."

"NASCAR 21: Ignition" wird von Motorsport Games entwickelt und veröffentlicht und basiert auf der Unreal-Engine und der hochgelobten rFactor Physik-Engine von Studio 397. Der Einsatz der Unreal-Engine und der rFactor Physik-Engine bietet den Spielern ein authentisches Fahrerlebnis, ein packendes Gameplay, eine dynamische KI und eine atemberaubende Grafik.

"NASCAR 21: Ignition" enthält die offiziellen Fahrer, Teams und Strecken der NASCAR Cup Series 2021, einschließlich der Vorbereitungen vor dem Rennen und der Wiederholungen nach dem Rennen in der Qualität der TV-Übertragungen. MRN Radio übernimmt die gesamte Sprachausgabe und gibt den Spielern 'Die Stimme von NASCAR', während sie spielen. Die Gesichter der Fahrer wurden in das Spiel eingescannt, um eine möglichst realistische Darstellung zu bieten, mit erhöhter Aufmerksamkeit für die Details der Strecken, Tribünen und Boxen.

Das diesjährige Spiel kommt mit Updates und Ergänzungen, die auf den Grundlagen der vorherigen Versionen aufbauen. Motorsport Games hat eine brandneues Designstudio entwickelt, das unvergleichliche Anpassungsmöglichkeiten bietet, um Paint-Schemes inklusive einer legendären Startnummer zu erstellen. Spieler können zwischen unterschiedlichen Modi wählen, wie etwa Play-Now, Career-Mode oder Online-Multiplayer.

Spieler können entweder die physische oder die digitale Version des Spiels erwerben, die im PlayStation-Store, Xbox-Store oder auf Steam erhältlich ist.

Um über die neuesten Nachrichten zu Motorsport Games auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie www.motorsportgames.com und folgen Sie uns auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn.

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.