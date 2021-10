NASCAR Heat Ultimate Edition+ kommt für Nintendo Switch

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und Anbieter von E-Sport-Ökosystemen für offizielle Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, gibt den Vorverkaufs- und Veröffentlichungstermin für NASCAR Heat Ultimate Edition+ für die Spielkonsole Nintendo Switch bekannt.

Das erste NASCAR-Spiel überhaupt für Nintendo Switch erscheint am 19. November 2021. Vorbestellungen sind ab heute, 15. Oktober 18:00 Uhr MESZ, im Einzelhandel und in Online-Shops möglich. Einen ersten Blick auf den Trailer gibt es hier. Vorbestellungen können hier aufgegeben werden.

NASCAR Heat Ultimate Edition+, das offizielle Videospiel zur NASCAR-Saison 2020, erweckt die weltweit beliebteste Stockcar-Rennserie zum Leben. Die Spieler setzen sich hinter das Lenkrad und stellen sich der Herausforderung, Champion der NASCAR Cup Series zu werden. NASCAR Heat Ultimate Edition+ für Nintendo Switch enthält alles, was auch in der NASCAR Heat 5 Ultimate Edition enthalten ist, plus die Autos der NASCAR Cup Series 2021 mit den primären Lackierungen.

Abgesehen davon bleiben die offiziellen Teams, Fahrer, Autos und Rennkalender des Jahres 2002 der drei NASCAR-Ligen (Cup, Xfinity und Truck) sowie der Xtreme Dirt Tour mit insgesamt 39 authentischen Strecken ebenfalls im Spiel enthalten. Zu den weiteren Inhalten gehören Throwback- und Playoff-Lackierungen von 2020, Tony Stewart als spielbarer Charakter und vieles mehr!

"Motorsport Games freut sich sehr, den ersten NASCAR-Titel für Nintendo Switch anzukündigen. Dieser wird die Freude am Rennsport einer völlig neuen Spielergemeinde näher bringen", sagt Dmitry Kozko, CEO von Motorsport Games. "Unsere treuen Fans haben sich lautstark eine Nintendo-Switch-Version von NASCAR gewünscht."

"Mit unserer neusten Veröffentlichung können sie diesen Sport nun endlich überallhin genießen, egal wo sie sich aufhalten. NASCAR Heat Ultimate Edition+ setzt das Engagement von Motorsport Games für Wahlmöglichkeiten fort, verbessert das Spiel in vielen Bereichen, die unsere Spieler schätzen werden, und bringt alles, was unsere NASCAR-Spiele absolut authentisch macht, auf diese neue Konsole", so Kozko.

NASCAR Heat Ultimate Edition+ für Nintendo Switch, entwickelt und veröffentlicht von Motorsport Games, erscheint mit einer umfangreichen Liste von Funktionen und Modi. Der Karrieremodus ermöglicht es den Spielern, sich durch andere Serien (Xtreme Dirt Series, Camping World Truck Series und Xfinity Series) zu kämpfen, um die NASCAR Cup Series zu erreichen, oder aber direkt auf dem höchsten Level zu beginnen.

Der Karrieremodus bietet außerdem eine verbesserte Statistik, dokumentiert den Fortschritt während der gesamten Karriere und bietet detaillierte Einblicke in die eigene Leistung. Die Nintendo-Switch-Version des Spiels enthält alle bestehenden Features aus NASCAR Heat 5, einschließlich Gameplay-Verbesserungen bei der KI, mehr Kameraoptionen und die Option für Ausfälle (DNFs).

Im Testmodus können die Spieler ihre Fahrlinien perfektionieren und experimentieren, um die beste Fahrzeugabstimmung für jede Strecke zu finden. Im Online-Modus stehen den Spielern einzigartige Rennszenarien zur Verfügung, in denen sie sich einer Vielzahl von Gameplay-Optionen gegenübergestellt sehen.

Nutzer von Nintendo Switch dürfen sich auf 39 offizielle, authentische Rennstrecken der unterschiedlichen Rennserien freuen, darunter Daytona International Speedway, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis Motor Speedway Road Course, Talladega Superspeedway sowie neun Dirt-Tracks.

Online-Rennen können mit bis zu 16 Spielern ausgetragen werden. Alternativ haben die Spieler die Möglichkeit, einen lokalen Mehrspielermodus mit geteiltem Bildschirm zu genießen. Und nicht zuletzt wurden weitere Verbesserungen hinsichtlich der Fahrzeugdesigns implementiert, darunter neue Schriftarten für die Startnummern, aus denen bei der individuellen Gestaltung des Autos ausgewählt werden kann.

Weitere Informationen zu NASCAR Heat Ultimate Edition+ für Nintendo Switch gibt es unter www.NASCARHeat.com.

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.