Oktoberfest, Hello Kitty und Hong-Kongs Brad Bitt: So verrückt ist der Macau-GP

Die Formel 1 fährt zwar in Las Vegas, doch für viele findet das wahre Renn-Highlight in einer Glücksspiel-Metropole dieses Wochenende in Macau statt: Der durch Ayrton Sennas Fomel-3-Sieg im Jahr 1983 bekannt gewordene Grand Prix in der früheren portugiesischen Kolonie in China ist ein verrücktes Spektakel der Motorsport-Sonderklasse - und wird 2023 zum 70. Mal ausgetragen.

Motorsport-Total.com ist dieses Jahr beim Kultevent vor Ort - und gibt in einer Fotostrecke einen Einblick, was sich abseits der Rennen abspielt: Da taucht schon mal ein Audi im Hello-Kitty-Design auf, ein DTM-Champion wird von Fans aus China verfolgt - und der Brad Pitt Hong-Kongs sorgt für einen absoluten Ausnahmezustand im Fahrerlager.

Kaum eine Stadt lebt und liebt ihr Rennen so sehr wie die 650.000-Einwohner-Metropole in Südchina, in deren Casinos sechsmal so viel Umsatz gemacht wird wie im Vorbild Las Vegas. Und auch die 6,115 Kilometer lange Strecke, die teilweise nur sieben Meter Breite hat, ist mit keiner anderen zu vergleichen.

"Wir berühren hier ständig die Leitplanken", sagt Mercedes-AMG-Werksfahrer Maro Engel, der im GT-Weltcup startet. "Was für eine Strecke!"

Eng zu geht es aber nicht nur auf der Strecke, sondern auch in der Tiefgarage unter dem Fahrerlager, in der man Motorsport in seiner pursten Form erlebt.

Und das Motorrad-Rennen mit Topspeeds von bis zu 285 km/h zwischen den Betonmauern zählt ohnehin zum verrücktesten, was es im Motorsport gibt. Dieses Jahr sorgt auch noch ein Deutscher in einem Kult-Outfit für Aufregung.

Macau muss man erlebt haben! Die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu blicken, was sich im Fahrerlager und rund um das Rennen so abspielt, bieten wir jetzt in unserer Fotostrecke.

Mit Bildmaterial von Sven Haidinger/smg.