Prototype-Cup-Germany 2022: So lief die LMP3-Premiere in Spa-Francorchamps

Das Debüt der neuen, deutschen LMP3-Rennserie liegt hinter uns. Und das erste Rennwochenende des ADAC Prototype-Cup-Germany im belgischen Spa-Francorchamps brachte gleich mal einen Doppelsieger hervor: Marvin Dienst und Berkay Besler setzten sich sowohl am Samstag, als auch am Sonntag durch.

Lauf 1 gewann das Fahrer-Duo im Ligier JS P320 mit der #7 von Toksport WRT mit 8,688 Sekunden Vorsprung. Im zweiten Rennen über die Distanz von 50 Minuten plus einer Runde hatten Dienst/Besler 11,009 Sekunden Abstand nach hinten.

"Zwei Siege am ersten Wochenende des Prototype-Cup-Germany sind ein perfekter Saisonstart für uns. Ich hoffe, es geht nun so weiter", jubelte der Türke Besler. Ebenfalls in beiden Rennen auf dem Podium: Das aus der Nordschleifen-Szene bekannte Wochenspiegel Team Monschau. (Alle Infos zur neuen Rennserie)

Leonard Weiss und Torsten Kratz holten mit ihrem Duqueine D08 im ersten Rennen am Samstag Platz zwei und wurden in Lauf 2 am Sonntag Dritte. Die übrigen Podiumsplätze gingen an den Reiter-Ligier #24 (Janits/Angermayr; Dritte am Samstag) und an den Inter-Europol-Ligier #777 (Winslow/Ciosek; Zweite am Sonntag).

Völlig reibungslos lief die Premiere des Prototype-Cup-Germany nicht ab: In beiden Rennen sorgten frühe Abflüge für Safety-Car-Phasen. Am Samstag flogen der Koiranen-Duqueine #72 (Salmenautio/Arenram) und der Nielsen-Duqueine #4 (Melsom/Bell) früh ab. Am Sonntag strandete der Reiter-Ligier #24 (Janits/Angermayr) in Runde 2 im Kies.

Die nächsten beiden Rennen im ADAC Prototype-Cup-Germany stehen Mitte Juli auf dem Programm. Dann geht die deutsche LMP3-Rennserie am Nürburgring an den Start. Außerdem stehen noch Rennen auf dem Lausitzring und in Hockenheim auf dem Plan.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.