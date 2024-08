Ralf und David Schumacher im Prototype Cup Germany: Das sind die LMP3-Gegner!

Wenn Ralf und David Schumacher in zwei Wochen gemeinsam im Prototype Cup Germany im Rahmen der DTM an den Start gehen, trifft das Vater-Sohn-Gespann am Nürburgring auf erfahrene Konkurrenz - darunter sogar einen Gesamtsieger der 24h Nürburgring!

Der Prototype Cup Germany wird seit 2022 ausgetragen und ist die erste Rennserie in Deutschland, die mit LMP3-Prototypen ausgetragen wird. Diese Fahrzeuge, die mindestens 950 Kilogramm wiegen und von einem einheitlichen Nissan-V8-Saugmotor mit 455 PS angetrieben werden, bilden die Einstiegsklasse in den Le-Mans-Prototypensport.

Dennoch finden sich im diesjährigen Starterfeld neben jungen Talenten auch erfahrene Piloten: Felipe Fernandez Laser, der 2023 im Ferrari 296 GT3 von Frikadelli Racing das 24-Stunden-Rennen in der Grünen Hölle gewann, teilt sich in dieser Saison einen Ligier JS P320 mit Teamchef Klaus Abbelen. Im Titelkampf spielt das Duo zwar keine Rolle, doch in der Gesamtwertung liegen Laser/Abbelen derzeit auf dem fünften Rang.

Mit starken Einzelergebnissen und Podestplätzen, wie beispielsweise im Sonntagsrennen von Zandvoort, als Laser in den letzten Rennminuten mit spektakulären Manövern von Platz sieben auf Rang zwei nach vorne fuhr, sorgte die "schnelle Frikadelle" zuletzt für Aufsehen.

Konrad Motorsport an der Spitze

Mit Danny Soufi und Torsten Kratz, die sich einen Ligier von Konrad Motorsport teilen, führen zwei Piloten die Gesamtwertung an, die schon seit Beginn der Serie dabei sind: Ein Titel fehlt dem Duo allerdings noch. Im Debütjahr 2022 krönten sich Marvin Dienst und Berkay Besler zum Meister. Im Vorjahr triumphierten Gary Hauser und Markus Pommer.

Pommer zählt auch in dieser Saison zu den Top-Favoriten auf den Titel: Der ehemalige Formel-2-Pilot pilotiert gemeinsam mit Valentino Catalano einen Duqueine D08 von Gebhardt. Obwohl das Duo auf dem Lausitzring schon ein Rennen gewinnen konnte, beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze derzeit 18 Punkte.

Wie in der Formel 1 gibt es für einen Sieg 25 Zähler. Im Prototype Cup Germany werden pro Wochenende zwei Rennen ausgetragen, die jeweils 55 Minuten dauern. In jedem Rennen ist ein Boxenstopp vorgeschrieben, bei dem auch der Fahrer gewechselt werden kann.

Boxenstandzeit als Chance für Bronze-Fahrer

Einige Piloten fahren allerdings auch ohne Teamkollege: Antti Rammo steuert seinen Ligier von MRS GT-Racing im Alleingang. Der Este sorgte in diesem Jahr bereits für Aufsehen, als er das erste der beiden Rennen in Zandvoort vom letzten Startplatz aus gewann.

Der Clou: Je nach Fahrerbesetzung müssen bei den Boxenstopps unterschiedliche Mindeststandzeiten eingehalten werden, die einen Unterschied bis zu 25 Sekunden ausmachen können. Dadurch sollen die langsameren Piloten einen Vorteil bekommen. Rammo, der als Bronze-Fahrer eingestuft ist und alleine fährt, hat somit die kürzeste Standzeit.

David Schumacher fährt zum ersten Mal gemeinsam mit Papa Ralf Foto: ADAC Motorsport

Verschneiter Auftakt im belgischen Spa

Nachdem der Auftakt in Spa wegen Schneefalls und Asphalttemperaturen von 1,5 Grad Celsius abgesagt werden musste, wurden bei der Folgeveranstaltung auf dem Lausitzring insgesamt drei Rennen ausgetragen. Es folgte das Rennwochenende in Zandvoort mit den üblichen zwei Läufen.

Bevor Ralf und David Schumacher auf dem Nürburgring ihr Debüt im Prototype Cup Germany geben, gastiert die Rennserie in Hockenheim, wo nochmals drei Rennen ausgetragen werden. Beim Finale auf dem Sachsenring, ebenfalls im Rahmen der DTM, fällt schließlich die Entscheidung um den Titel in Deutschlands einziger LMP3-Rennserie.