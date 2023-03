rFactor 2: Motorsport Games bringt erstes Content-Update 2023

Audio-Player laden

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und Anbieter von E-Sport-Ökosystemen für offizielle Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, kündigt vierteljährliche Updates und neue Download-Inhalte für rFactor 2 an. Bei rFactor 2 handelt es sich um eine der authentischsten Rennsimulationsplattformen, die Rennfahrern auf der ganzen Welt zur Verfügung steht.

Das Update für das erste Quartal 2023 beinhaltet ein aufregendes neues Fahrzeug, nämlich den Honda Civic Type R, darüber hinaus die lasergescannten Version des Stadtkurses in Long Beach, plus eine Fülle von Verbesserungen, um für noch mehr Realismus und Spielspaß zu sorgen. Trailer: Update Q1/2023 für rFactor 2

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Britischen Tourenwagen-Meisterschaft (BTCC), Motorsport Games und Studio 397 ist ab sofort ein siebtes echtes Auto in der NGTC-Spezifikation der BTCC in rFactor 2 verfügbar: der Honda Civic Type R.

Der Civic ist ein sensationell leistungsfähiges Fahrzeug, mit dem Fahrer in den vergangenen Jahren Meisterschaften gewonnen haben und das nun in Form des FK8 Type R die lange Erfolgsgeschichte der Honda-Fahrzeuge in der BTCC fortsetzt.

Der Long Beach Street Circuit ist im Update des ersten Quartals 2023 ebenfalls erhältlich. Die neue Rennstrecke, die auf neuesten, hochdetaillierten Laserscandaten basiert und mit tausenden von Referenzbildern vor Ort aufgenommen wurde.

Mit der neuesten Strecke in rFactor 2 wird die Messlatte für die grafische Qualität der Rennsimulationsplattform noch höher gelegt. Die lasergescannte Version von Long Beach wurde komplett von Studio 397 entwickelt.

- neues Reifenmodell und neue Physik für GT3-Autos

- Hybridantrieb für die Autos der BTCC-Saison 2022

- Cinematic-Updates

- Rennen gegen nicht eigene Inhalte

- neue Paketverwaltung

Die Preise für die neu veröffentlichten Inhalte:

- Honda Civic BTCC: 4,99 Euro

- Long Beach Street Circuit: 8,99 Euro

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.