Schweizer Red-Bull-Juniorin feiert in Silverstone Debüt in der F1 Academy

Die Schweizerin Chiara Bättig wird in Silverstone ihr Debüt in der F1 Academy und damit im Rahmenprogramm der Formel 1 geben. Die 16-Jährige aus Luzern erhält die Wildcard für den dritten Saisonevent der Frauenrennserie und wird im roten Wella-Auto auf der britischen Traditionsstrecke an den Start gehen.

"Silverstone ist eine der legendärsten Strecken im Motorsport. Mein Debüt in der F1 Academy hier als Wildcard-Fahrerin zu geben, ist daher ein wahr gewordener Traum", sagt Bättig.

"Ich freue mich darauf, mich selbst herauszufordern, aus jeder Session zu lernen und mit der Unterstützung von Wella im Rücken auf einer so großen Bühne zu zeigen, was ich kann. Ich konzentriere mich darauf, dass jede einzelne Runde zählt, und möchte einen starken Eindruck hinterlassen", so die Schweizerin.

Als dreifache Schweizer Kart-Meisterin in der Kategorie OK Junior wurde Bättig im Rahmen des "Champions of the Future Academy Program International Series" ausgewählt und belegte 2025 den zweiten Platz in der Kategorie OK-N Senior.

Im selben Jahr trat sie dem Red-Bull-Juniorteam bei und sammelte in ihrer ersten Formelsport-Saison in der Formel-4-Meisterschaft in Saudi-Arabien sechs Top-10-Platzierungen, bevor sie in der Formula Winter Series 2026 ihr erstes Podium feierte.

In dieser Saison tritt die 16-Jährige in der Britischen Formel 4 an und stand in Silverstone bereits auf dem Podium, wo sie im zweiten Rennen mit umgedrehter Startaufstellung den dritten Platz belegte.

Obwohl sie dem Juniorteam von Red Bull angehört, wird sie bei ihrem Einsatz aber nicht die Farben der Bullen vertreten, denn im offiziellen Auto von Red Bull sitzt 2026 Stammfahrerin Alisha Palmowski, die Gesamtführende nach den ersten beiden Events in Shanghai und Montreal.

Mit der Gesamtzweiten Emma Felbermayr aus Österreich und der Kölnerin Mathilda Paatz konnten bislang auch zwei Fahrerinnen aus dem deutschsprachigen Raum Siege in der aktuellen Saison der F1 Academy holen. Auch Paatz hatte im vergangenen Jahr als Wildcard in Kanada ihr erstes Academy-Rennen bestritten.

Im von Hitech eingesetzten Wildcard-Auto saßen 2026 bislang die Chinesin Shi Wei (Shanghai) und die Kanadierin Autumn Fisher (Montreal).