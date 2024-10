Starterliste FIA-GT-Weltcup Macau 2024: Alle bisherigen Sieger & deutsche Piloten

Beim FIA-GT-Weltcup in Macau (15. bis 17. November) kämpfen die besten GT3-Piloten der Welt um den Sieg. Bei der diesjährigen Ausgabe auf dem Guia Circuit sind insgesamt 23 GT3-Boliden von sechs Herstellern am Start - darunter mit Maro Engel (Mercedes-AMG), Luca Engstler (Lamborghini), Laurin Heinrich (Porsche) und Christopher Haase (Audi) auch vier deutsche Piloten!

So stark besetzt war das Rennen in der Zockermetropole wohl noch nie: Fast 70 Prozent des Starterfeldes bestehen aus Fahrern mit Platin-Status, darunter beispielsweise ein diesjähriger Gesamtsieger der 24 Stunden von Le Mans. Insgesamt zehn Fahrer, die 2024 in Macau antreten, waren in diesem Jahr in der Langstrecken-WM (WEC) am Start.

Kein Wunder: Das Rennen in der chinesischen Glücksspielmetropole gilt als ultimative Herausforderung und wird in diesem Jahr zum siebten Mal ausgetragen. Bei der Premiere 2015 triumphierte Maro Engel (Mercedes-AMG), gefolgt von Laurens Vanthoor (Audi, 2016) und Edoardo Mortara (Mercedes-AMG, 2017).

Augusto Farfus holte in der Saison 2018 den ersten und bislang einzigen Sieg für BMW, bevor sich Raffaele Marciello (Mercedes-AMG, 2019) in die Siegerliste eintragen konnte. Von 2020 bis 2022 pausierte der FIA-GT-Weltcup aufgrund der Corona-Pandemie. Zwar wurde das Rennen in dieser Zeit als Macau-GT-Cup ausgetragen, doch erst seit 2023 hat die Veranstaltung wieder Weltcup-Status.

Im Vorjahr wiederholte Marciello (Mercedes-AMG) seinen Gesamtsieg aus der Saison 2019, bevor der Italiener zu Beginn dieser Saison zu BMW wechselte. Heißt: Bei sechs Events erlebte der FIA-GT-Weltcup insgesamt fünf unterschiedliche Sieger - und alle bisherigen Champions kämpfen auch in diesem Jahr wieder um den begehrten Weltcup-Titel.

BMW mit zwei ehemaligen Macau-Siegern

BMW ist in diesem Jahr mit zwei ehemaligen Macau-Siegern am Start, wobei Titelverteidiger Marciello erstmals einen BMW M4 GT3 von Team Toro by MCG fährt. "Ich habe die beiden letzten Auflagen des FIA-GT-Weltcups gewonnen, aber diesmal ist die Ausgangslage für mich völlig neu, da ich zum ersten Mal im BMW M4 GT3 dort fahren werde", sagt der BMW-Pilot.

"Ich hatte in der Vergangenheit mit BMW immer gute Fights, vor allem mit Augusto [Farfus] 2018 und auch 2017 schon. Nun freue ich mich sehr darauf, auf der anderen Seite zu stehen. Ich werde alles daran setzen, den Sieg nach München zu bringen."

Titelverteidiger Marciello war letztes Jahr noch im Mercedes-AMG GT3 dabei Foto: Macau GP

Farfus geht für das asiatische Team KRC an den Start. "Es ist immer eine Ehre, in Macau fahren zu dürfen", sagt der Brasilianer. "Meine Siege 2018 und auch das Podium im vergangenen Jahr sind unvergessen. Ich werde diesmal mit einem neuen Team antreten, was eine neue Herausforderung und Erfahrung sein wird. Mein Ziel ist, einen fehlerfreien Job zu machen und erneut das Podium anzugreifen."

Ergänzt wird das BMW-Aufgebot durch DTM-Pilot Sheldon van der Linde und Dries Vanthoor, die beide für das belgische WRT-Team fahren. "Selbstvertrauen ist auf diesem epischen Straßenkurs der Schlüssel zum Erfolg", weiß van der Linde. "Daher wird es wichtig sein, meine Erfahrung und mein Wissen aus dem Vorjahr zusammenzubringen, damit ich voll durchstarten kann."

Mercedes-AMG wieder als Top-Favorit

Mercedes-AMG feierte bereits vier Erfolge in Macau und ist seit 2019 ungeschlagen. Auch in diesem Jahr gilt die Marke mit dem Stern deshalb als Favorit auf den Gesamtsieg, auch wenn mit Titelverteidiger Marciello ein großes Zugpferd fehlt.

Mit Maro Engel, der in diesem Jahr für das GruppeM-Team fährt, steht allerdings der Weltcup-Gesamtsieger von 2015 in der Starterliste. Auch 2014 und 2022 siegte der Deutsche auf dem schwierigen Stadtkurs in Macau, wobei das Rennen damals keinen Weltcup-Status hatte.

Der diesjährige DTM-Dritte ist aber nicht der einzige Mercedes-AMG-Pilot: Ralf Aron fährt einen Mercedes-AMG GT3 von Toro Racing, während Daniel Juncadella und Jules Gounon für das Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo ins Lenkrad greifen. Damit sind insgesamt vier erfahrene Mercedes-Piloten dabei.

Porsche mit fünf Autos am Start

Porsche ist beim FIA-GT-Weltcup in Macau mit fünf Fahrzeugen am stärksten vertreten. Alessio Picariello und Laurens Vanthoor starten für Absolute Racing, während Thomas Preining, der DTM-Champion von 2023, gemeinsam mit dem Chinesen Leo Ye für Origine Motorsport ins Lenkrad des Porsche 911 GT3 R (992) greifen wird.

"Ich freue mich sehr, wieder in Macau zu sein", sagt Preining, der bei seinem Debüt im vergangenen Jahr kein Glück hatte. "Die Strecke hat mir im letzten Jahr sehr gut gefallen und ist einfach ein besonderer Ort. Die Strecke ist eng, holprig und richtig schnell, vor allem Kurven wie die Mandarin-Kurve, durch die zu fahren ein echter Nervenkitzel ist."

Preining hatte bei seinem Macau-Debüt im Vorjahr kein Glück Foto: Macau GP

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Origine Motorsport", so Preining. "Das Team hatte eine starke Saison 2024 und ich habe bei der Vorbereitung auf das Rennen eng mit ihnen zusammengearbeitet. Den FIA-GT-Weltcup zu gewinnen, wäre ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. Deshalb fahren wir mit viel Selbstvertrauen und Glauben an uns selbst nach Macau."

Mit Laurin Heinrich (Schumacher CLRT) feiert ein deutscher Fahrer seine Macau-Premiere. "Zum ersten Mal in Macau zu fahren, ist ein wahr gewordener Traum", freut sich der diesjährige GTD-Champion der IMSA SportsCar Championship. "Die Charakteristik der Strecke wird eine Herausforderung, aber ich habe ein starkes Team um mich. Wir waren bereits 2024 gemeinsam erfolgreich, daher bin ich zuversichtlich, dass wir gut abschneiden."

Lamborghini und Ferrari stark vertreten!

Audi schickt vier Autos ins Rennen. DTM-Pilot Ricardo Feller gibt sein Debüt in Macau und startet für das FAW Audi Sport Asia Racing Team. Christopher Haase ist bereits zum vierten Mal dabei und steuert einen Audi R8 LMS GT3 Evo II von Phantom Global Racing. Hinzu kommen James Yu und Adderly Fong, die beide für das UNO Racing Team am Start sind.

Luca Engstler ist einer von vier deutschen Fahrern in Macau Foto: ADAC Motorsport

Eine kleine Überraschung kommt aus Italien: Zum ersten Mal seit 2017 ist Lamborghini wieder vertreten. Neben dem zweifachen DTM-Sieger Luca Engstler, der einen Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 des eigenen Engstler-Teams fahren wird, kämpfen auch Werksfahrer Matteo Cairoli und der frühere Gesamtsieger Edoardo Mortara um den Sieg.

Bei Ferrari ruhen die Hoffnungen auf den Harmony-Piloten Yifei Ye und Daniel Serra. Außerdem steht mit Antonio Fuoco der diesjährige Gesamtsieger der 24 Stunden von Le Mans in der Starterliste. Der Italiener wird einen Ferrari 296 GT3 von AF Corse pilotieren.

Der FIA-GT-Weltcup findet vom 14. bis 17. November 2024 statt. Auf zwei 30-minütige Trainingssitzungen folgt ein ebenso langes Qualifying. Anschließend werden zwei Rennen ausgetragen: Am Samstag gibt es ein Qualifikationsrennen über 12 Runden, bevor im Hauptrennen über 16 Runden der diesjährige Gesamtsieger ermittelt wird.

Starterliste: FIA-GT-Weltcup 2024 in Macau

#1 - Toro Racing by MCG - Raffaele Marciello - BMW M4 GT3 (Platin)

#4 - Origine Motorsport - Thomas Preining - Porsche 911 GT3 R (992) (Platin)

#7 - Toro Racing - Ralf Aron - Mercedes-AMG GT3 Evo (Gold)

#8 - Liqui Moly Team Engstler - Luca Engstler - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 (Gold)

#10 - UNO Racing Team - Adderly Fong - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silber)

#19 - SJM VSR Theodore Racing - Matteo Cairoli - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 (Platin)

#25 - Absolute Racing - Laurens Vanthoor - Porsche 911 GT3 R (992) (Platin)

#30 - UNO Racing Team - James Yu - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silber)

#31 - BMW Team WRT - Sheldon van der Linde - BMW M4 GT3 (Platin)

#32 - BMW Team WRT - Dries Vanthoor - BMW M4 GT3 (Platin)

#33 - Phantom Global Racing - Christopher Haase - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Platin)

#36 - FAW Audi Sport Asia - Ricardo Feller - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Platin)

#50 - Harmony Racing - Yifei Ye - Ferrari 296 GT3 (Gold)

#51 - Harmony Racing - Daniel Serra - Ferrari 296 GT3 (Platin)

#63 - SJM VSR Theodore Racing - Edoardo Mortara - Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 (Platin)

#77 - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo - Daniel Juncadella - Mercedes-AMG GT3 Evo (Platin)

#83 - AF Corse SRL - Antonio Fuoco - Ferrari 296 GT3 (Platin)

#88 - Schumacher CLRT - Laurin Heinrich - Porsche 911 GT3 R (992) (Gold)

#89 - Team KRC - Augusto Farfus - BMW M4 GT3 (Platin)

#99 - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo - Jules Gounon - Mercedes-AMG GT3 Evo (Platin)

#130 - Mercedes-AMG Team GruppeM - Maro Engel - Mercedes-AMG GT3 Evo (Platin)

#566 - Origine Motorsport - Leo Ye - Porsche 911 GT3 R (992) (Silber)

#911 - Absolute Racing - Alessio Picariello - Porsche 911 GT3 R (992) (Gold)