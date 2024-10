Touristenfahrten 2025: Der Nürburgring investiert in neue Nordschleifen-Ausfahrt

Gute Nachrichten für alle Touristenfahrer auf der Nordschleife: Der Nürburgring investiert in eine neue, zusätzliche Nordschleifen-Ausfahrt, die an stark frequentierten Tagen das Staupotenzial auf der Strecke reduzieren soll. Vor allem an den Wochenenden bildeten sich im Bereich der Ausfahrt zuletzt lange Schlangen. Das soll künftig der Vergangenheit angehören.

Denn die neue Ausfahrt, die kurz vor der bisherigen Abfahrt von der Strecke führt, bietet schon ab dem kommenden Jahr die Möglichkeit, direkt auf die parallel verlaufende Straße L93 abzufahren. Der Nürburgring spricht von "einer der umfassendsten Verkehrsoptimierungen", die bisher im Rahmen der Touristenfahrten umgesetzt wurde.

Bereits Ende November, wenn die Nordschleifen-Saison 2024 beendet ist, rollen die Baumaschinen an, damit das Vorhaben pünktlich zum Saisonbeginn 2025 fertiggestellt ist. "Dass wir die zusätzliche Ausfahrt auf der Döttinger Höhe nach dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens nun umsetzen können, ist für die Durchführung der Touristenfahrten ein echter Meilenstein", freut sich Nürburgring-Geschäftsführer Ingo Böder.

Der Nürburgring investiert in eine neue Nordschleifen-Ausfahrt Foto: Nürburgring

"Neben den Maßnahmen, die wir bereits dieses Jahr erfolgreich umsetzen konnten, reduziert dies das Staupotenzial zu Spitzenzeiten nochmals erheblich. Gleichzeitig wird durch die Verkehrsleitung in Fahrtrichtung zur Bundesstraße die Ortslage Nürburg entlastet."

Der Nürburgring hatte sich in diesem Jahr bemüht, den Verkehrsfluss rund um die Nordschleifen-Zufahrt zu optimieren, beispielsweise durch neue Zu- und Ausfahrtsregelungen: Wer vom Kreisverkehr in Richtung der Nordschleife einbiegen will, muss ab sofort ein Rundenticket vorweisen und wird automatisch zur Schranke geleitet. Das reine Abbiegen zu den Parkplätzen ist nicht mehr gestattet.

Dort können nur Fahrer halten, die bereits eine Runde auf der Nordschleife absolviert haben. Dadurch hat sich der Verkehrsfluss bereits verbessert, da insgesamt weniger Parkplatzsuchende unterwegs sind. Die neue Abfahrt auf die L93 soll nun ab Frühjahr 2025 ebenfalls zur Entlastung im Bereich der touristischen Zufahrt und auf der Döttinger Höhe beitragen.