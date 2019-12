Track-Test: Lamborghini Super Trofeo

Ich darf mich glücklich schätzen, im Verlauf meiner Karriere schon mehr als 100 Rennwagen gefahren zu haben. Und jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass diese Liste schon zwei Lamborghini aufweist.

Erstmals seit 2011 saß ich wieder im Cockpit eines Autos aus der Lamborghini Super Trofeo. Diesmal handelte es sich um den neuen Lamborghini Huracan Evo.

Seit meiner ersten Teilnahme an der Lamborghini Driving Experience (und dem Kennlernen der hervorragenden Gastfreundlichkeit) hat die Super Trofeo acht weitere Jahre hinter sich gebracht. In diesem Zeitraum hat sie sich weiterentwickelt. Das Ergebnis ist ein anspruchsvolles - und wirklich schnelles - neues Auto.

Am Aufstieg, den Lamborghini in jüngster Vergangenheit im GT-Rennsport hingelegt hat, kommt man nicht vorbei. In einem eng umkämpften Feld kämpft die Marke gegen Ferrari, Mercedes, Porsche und andere. Und ich wollte herausfinden, wie es Lamborghini gelungen ist, sich in einem derart engen Wettbewerb von den anderen abzuheben.

Als ich erstmals ein Auto der Lamborghini Super Trofeo testete, steckte die Rennserie noch in den Kinderschuhen. Ich teilte mir damals das Cockpit eines Lamborghini Gallardo LP560-4 mit Profirennfahrer Marino Franchitti. Gemeinsam absolvierten wir auf dem Grand-Prix-Kurs in Silverstone ein Rennen im Rahmenprogramm der FIA GT1-Weltmeisterschaft.

Das Auto war, in der Rennfahrersprache gesprochen, rudimentär. Auf den Geraden ging es phänomenal vorwärts, aber ein Großteil der Technologie wurde auf der Rennstrecke nur unzureichend genutzt. Zudem erwies sich der Gallardo als unzuverlässig. So streikte an unserem Auto im letzten Rennen des Wochenendes die Elektrik. Und das Auto von Peter Kox fing in Copse Corner sogar Feuer!

Es ist offensichtlich, dass man bei Lamborghini seit diesen ersten Tagen unglaublich schwer gearbeitet hat, um die Renntechnologie raffinierter zu gestalten und damit das Fahrerlebnis zu steigern. Man hat es geschafft, Autos zu bauen, die die Leute wirklich besitzen und fahren wollen.

Bis heute ist die Lamborghini Super Trofeo die erste Adresse für diejenigen, die in einem professionellen Umfeld Rennen am Steuer eines Lamborghini fahren wollen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um junge und aufstrebende Nachwuchstalente handelt oder um wohlhabende Amateure. Ich war gespannt darauf herauszufinden, was Lamborghini heutzutage zu bieten hat.

Inzwischen kann ich sagen: Der Huracan enttäuscht absolut nicht.

Schauen Sie sich das Video an, um den kompletten Track-Test zu sehen.