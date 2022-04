Traditionsteam in Schwierigkeiten: Zakspeed stellt Insolvenzantrag

Audio-Player laden

Zakspeed hat am 8. April 2022 einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Der erhoffte Neustart nach der Zwangsräumung in Niederzissen und dem Umzug nach Antweiler ist damit nicht geglückt.

In einer Stellungnahme bezieht sich Zakspeed auf mehrere Faktoren, die dazu geführt haben: Die Scheidungsauseinandersetzung zwischen Peter Zakowski und seiner Noch-Frau Jessica seit mehreren Jahren, die Zwangsräumung in Niederzissen im Februar und das Ende des Sponsorings mit der Mobil Krankenkasse aufgrund einer Gesetzesänderung. Die Rede ist außerdem von einer "Restrukturierung".

"Wir haben mit aller Kraft versucht, uns gegen diese Einflüsse und Entwicklung zu stemmen, leider ist uns das nicht gelungen. Das bedauern wir sehr", sagt Peter Zakowski. "Wir danken allen Partnern, Kunden und Mitarbeitern, die uns in den vergangenen Monaten unterstützt und Kraft gegeben haben."

Zakowski spricht bereits von einer Rückkehr: "Die Marke Zakspeed verkörpert seit über 50 Jahren Sieger-DNA, Sports- und Teamgeist, Leidenschaft sowie Automotive-, Mobilitäts-, Technologie- und Entertainmentexpertise. Auf Niederlagen folgen immer wieder Siege."

"Das wird auch diesmal so sein. Zakspeed wird zurückkommen. Wir werden uns jetzt nur kurz besinnen, uns mit einem tragfähigen Konzept neu aufstellen und Zakspeed dann zurück zu neuer Stärke führen."

Firmensitzverlegung kurz vor Insolvenzantrag

Zakspeed musste im Zuge des Schiedsverfahrens eine Liegenschaft in Niederzissen im Februar räumen und bezog eine neue Basis in Antweiler am Fuße des Arembergs. Zakowski verkündete damals, dass es sich "bloß um einen Umzug" gehandelt habe und man im GTC Race und der ADAC GT4 Germany antreten wolle.

Zumindest im GTC Race kam es zu einem indirekten Einsatz. Mit Kevin Rohrscheidt und Lucas Mauron fuhren zwei von Zakspeed ausgesuchte Fahrer beim GTC-Meisterteam Eastside Motorsport. Informationen von 'Motorsport-Total.com' zufolge ist eine Weiterführung dieses Engagements für den Rest der Saison unabhängig von der Zakspeed-Insolvenz gesichert.

Peter Zakowski will mit Zakspeed in den Motorsport zurückkehren Foto: ADAC Motorsport

So wurde der Insolvenzantrag beim Amtsgericht Cottbus eingereicht. Rechtsanwalt Rüdiger Weiß von der Kanzlei Wallner Weiß wurde vom zuständigen Gericht als vorläufiger Sachwalter bestellt. Die Insolvenz wurde am 11. April 2022 öffentlich gemacht. Mittlerweile ist die 14-tägige Frist für Beschwerden gegen den Insolvenzantrag verstrichen.

Zakspeed war bis 2021 im ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany aktiv und fuhr mit der Dodge Viper sporadisch auf der Nürburgring-Nordschleife und den 12 Stunden von Dubai. Viele Mitarbeiter von Zakspeed aus dem GT3-Bereich sind über den Winter zum neuen Team von Peter Zakowskis Bruder Philipp gewechselt.

Für Zakspeed ist es die zweite Insolvenz der Firmengeschichte. Schon 2009 ging das Team durch ein Insolvenzverfahren. Das Traditionsteam kehrte danach in den GT-Sport zurück und holte 2015 mit Luca Ludwig und Sebastian Asch den Titel im ADAC GT Masters.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.