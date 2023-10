Untersuchung: Was den Aufstieg von Frauen im Motorsport behindert

Die Beteiligung von Frauen und Mädchen am Motorsport ist auf allen Ebenen deprimierend niedrig, aber selbst diejenigen, die an Wettbewerben teilnehmen, haben es schwer, an die Spitze zu gelangen.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von "More Than Equal" untersuchte Daten über Frauen und Mädchen im Motorsport und identifizierte zwei zentrale Herausforderungen für Rennfahrerinnen: zu wenige Teilnehmerinnen und ein Leistungsgefälle.

Die Untersuchung ergab, dass der Frauenanteil in allen Wettbewerbskategorien derzeit durchschnittlich nur zehn Prozent beträgt, wobei der höchste Anteil im Kartsport zu verzeichnen ist, in dem 40 Prozent der weiblichen Teilnehmer vertreten sind. Im Kartsport liegt der Frauenanteil bei etwa 13 Prozent, während er im Formel- und GT-Sport auf sieben Prozent sinkt.

Die Initiative "More than Equal", die vom 13-fachen Formel-1-Weltmeister David Coulthard und dem Unternehmer Karel Komarek ins Leben gerufen wurde, soll dazu beitragen, die erste weibliche Formel-1-Weltmeisterin zu finden und zu fördern.

Die Organisation konzentriert sich dabei auf vier Hauptprioritäten: Sie will sich auf Fakten stützen und Forschungsergebnisse und Erkenntnisse bereitstellen, um Barrieren für Frauen im Motorsport abzubauen; sie sucht weltweit nach jungen weiblichen Talenten; sie entwickelt ein Entwicklungsprogramm für junge Fahrerinnen mit hohem Potenzial und bringt diese Talente mit den richtigen Möglichkeiten zusammen, um sie voranzubringen.

Die erste Studie, die zum Teil von Motorsport Network durchgeführt wurde, hat auch gezeigt, dass die derzeitigen Fahrerinnen nicht in gleichem Maße in die Top-Talentklassen aufsteigen, in denen der Anteil weiblicher Fahrer mit derzeit nur vier Prozent verschwindend gering ist. Es liegt auf der Hand, dass der Sport mehr Frauen braucht, die an der Basis Rennen fahren und die Karriereleiter hinaufklettern, damit mehr Frauen konstant an der Spitze fahren können.

Jade Edwards war vor gut zehn Jahren die erste Frau, die in der Britischen Tourenwagen-Meisterschaft angetreten ist und ist bis heute die einzige Frau in der Startaufstellung. Im Gespräch mit Autosport räumt sie ein, dass die geringe Anzahl der Fahrerinnen das Problem ist.

"Ich denke, für mich persönlich hat es weniger damit zu tun, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, sondern mehr damit, dass von Anfang an weniger Frauen im Pool sind", sagt sie. "Von 50 Personen, die an der Basis anfangen, kommt vielleicht eine auf mein Niveau. In dieser Gruppe sind aber nur fünf oder zehn Frauen. Die meisten Männer hören auch irgendwann auf, aber es fällt weniger auf, weil sie von Anfang an in der Mehrzahl sind."

"Ich bin von Anfang an mit Frauen und Männern gefahren, und ein hoher Prozentsatz von ihnen fährt heute keine Rennen mehr oder ist überhaupt nicht mehr im Motorsport aktiv. Aber bei den Meisterschaften, an denen ich teilgenommen habe, gab es wahrscheinlich nur ein oder zwei Frauen gegenüber 20 oder 25 Männern. Das macht auch finanziell einen großen Unterschied. Ich glaube nicht, dass das unbedingt etwas mit Männern oder Frauen zu tun hat, sondern einfach damit, dass wir am Anfang weniger sind."

Jade Edwards ist die einzige Fahrerin im Feld der BTCC Foto: Motorsport Images

Weibliche Fahrer verlassen den Motorsport viel früher als ihre männlichen Kollegen. Die Karriere der Frauen dauert im Durchschnitt zwischen einem und fünf Jahren, während die Karriere der Männer eher mehr als zwölf Jahre dauert.

Auch die Erfolgsaussichten von Frauen sind mathematisch betrachtet unterdurchschnittlich. Es ist unwahrscheinlich, dass sie im ersten Fünftel der Ergebnisliste auftauchen, es ist wahrscheinlicher, dass sie in den mittleren 70 Prozent der Rennen ankommen. Die Wahrscheinlichkeit, im hinteren Zehntel des Feldes zu landen, ist bei Frauen doppelt so hoch wie bei Männern.

Auf die Frage, warum das so sei, antwortet Edwards: "Auch hier geht es um Zahlen, denn wenn man die Verhältnisse der 20 Männer in der Startaufstellung nimmt, wie viele von diesen 20 sind dann an der Spitze der Rangliste? Wie viele von diesen 20 fahren mehr als eine oder zwei Saisons? Die Zahl ist wahrscheinlich sehr gering."

"Es gibt mehr von ihnen, deshalb fällt es nicht so sehr auf. Es geht immer ums Geld, und ein großer Prozentsatz der männlichen Fahrer hat mit finanziellen Problemen zu kämpfen, nicht nur die weiblichen. Ich verstehe also, dass Frauen scheinbar früher aussteigen, aber wir sind am Anfang weniger, deshalb fällt es mehr auf."

Die Ferrari-Juniorin Maya Weug, die derzeit an der Formula-Regional-Europameisterschaft teilnimmt, stimmt zu, dass die geringe Teilnehmerzahl eine große Herausforderung darstellt. Sie begann im Alter von nur sieben Jahren mit dem Rennsport und kam 2021 zur Scuderia, nachdem sie die erste Gewinnerin des FIA-Wettbewerbs "Girls on Track" war.

Auf die Frage, warum sie das Gefühl habe, dass die Ausstiegsrate bei weiblichen Fahrern höher sei, antwortet sie gegenüber Autosport: "Finanziell ist es ein harter Sport, aber es gibt so viele Faktoren, dass es wahrscheinlich nicht nur an einer Sache liegt und nicht daran, dass sie es nicht wollen oder so. Es gibt so viel weniger Mädchen, die anfangen, und so viele Jungs, die in diesem Alter aufhören, aber weil es so viel mehr sind, fällt das nicht so auf."

Maya Weug ist die erste Ferrari-Juniorin Foto: Ferrari

Zu den Herausforderungen, denen sie sich als junge Fahrerin stellen musste, sagt Weug: "Nun, körperlich ist es ein anspruchsvoller Sport. Ich muss viel trainieren, jeder muss viel trainieren, aber vielleicht brauche ich mehr Zeit, um auf dieses Niveau zu kommen, oder ich muss mich mehr anstrengen. Aber wenn man etwas mag, tut man, was man tun muss. Also denke ich, dass das kein großes Problem für mich ist."

"Ich fahre Rennen, seit ich sieben bin, also habe ich mich daran gewöhnt, mit den Jungs und in diesem Umfeld zu sein. Je älter ich wurde, desto mehr Mädchen fuhren Rennen und so weiter. Wenn man sich in so jungen Jahren daran gewöhnt, denkt man nicht mehr so viel darüber nach."

Auf die Frage, ob sie sich aufgrund ihres Geschlechts jemals anders behandelt gefühlt habe, antwortet Weug: "Ich glaube, wenn man jung ist, denkt man nicht so viel über solche Dinge nach. Als ich sieben, zehn, zwölf Jahre alt war, wie alt auch immer, ich bin einfach gefahren, und das einzige, was ich herausgefunden habe war, dass Jungs es nicht mögen, wenn Mädchen vor ihnen ins Ziel kommen."

"Man muss sich den Respekt auf der Strecke verdienen, und wenn man respektiert wird, ist alles gut, denke ich. Aber ich wurde nie respektlos behandelt oder hatte das Gefühl, dass mir etwas angetan wurde, weil ich ein Mädchen bin. Man muss nur schnell sein und zeigen, dass man es kann."

Laut "More than Equal"-CEO Ali Donnelly ist es entscheidend, die Anzahl der Teilnehmerinnen im Motorsport zu erhöhen und die talentiertesten Fahrerinnen zu unterstützen, wie es ihre Organisation tue.

"Unsere Untersuchungen zeigen, dass es statistisch gesehen schwierig sein wird, einen weiblichen F1-Champion zu finden, wenn weiterhin so viele Mädchen am Motorsport teilnehmen wie derzeit. Dieses Problem muss dringend angegangen werden, und wir sehen jetzt einige positive Initiativen, die in Anerkennung dieser Tatsache gestartet werden."

"Aber es gibt noch andere Faktoren, wie die Tatsache, dass Frauen und Mädchen nicht die gleiche Unterstützung, vor allem finanzieller Art, erhalten wie ihre männlichen Kollegen."

Donnelly fügte hinzu, dass der Plan von "More than Equal", ein geschlechts- und altersspezifisches Fahrerentwicklungsprogramm für junge weibliche Talente einzuführen, dazu beitragen wird, die Leistungslücke zu schließen. In den kommenden Jahren eine Gruppe von Fahrern herangebildet werden, die besser als je zuvor darauf vorbereitet ist, es bis an die Spitze zu schaffen.

"Diese Arbeit ist bereits im Gange, da wir versuchen, eine Gruppe talentierter junger Mädchen auszuwählen, die an Wettbewerben teilnehmen und großes Potenzial zeigen. Wir freuen uns darauf, im Rahmen unseres langfristigen Plans im nächsten Jahr mit ihrer Ausbildung zu beginnen."

Mit Bildmaterial von Ferrari.