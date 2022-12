Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff: Oreca startet nachhaltiges Projekt

Audio-Player laden

Oreca aus Frankreich möchte einen wichtigen Schritt im Motorsport machen und dem Verbrennungsmotor neues Leben einhauchen. Dafür sollen die Antriebe in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden. Der berühmte Hersteller der LMP2-Chassis möchte den ersten Verbrenner für Wasserstoff in Frankreich entwickeln und so sein 50. Jubiläum abrunden.

Nachhaltige Mobilität und Motorsport mit Emotionen sowie Sound: Der Wasserstoff-Verbrenner könnte diese beiden Elemente verbinden, weshalb Oreca das innovative Projekt auf die Beine gestellt hat. Dafür wird jetzt einer der Teststände des Unternehmens auf Wasserstoff umgebaut und für das Projekt zur Verfügung gestellt. Zahlreiche Ingenieure werden ihr Wissen zusammenbringen, um den Antrieb zu entwickeln.

Wasserstoff soll in Zukunft also Benzin sowie Diesel ersetzen und trotzdem konventionell in einem thermischen Motor zum Einsatz kommen. Der Wasserstoff soll also nicht in elektrische Energie umgewandelt werden, sondern direkt verbrannt werden. Der Vorteil: Beim Verbrennen von Wasserstoff entsteht kein CO2 und auch andere Emissionen werden im Vergleich zu ölbasierten Kraftstoffen deutlich reduziert.

Das Rad möchte Oreca dabei nicht neu erfinden, da ein bereits funktionierender Motor für Benzin zum Einsatz kommt, der für den Einsatz von Wasserstoff umgebaut werden soll. Dafür braucht es aber zahlreiche Innovationen und Modifikationen, damit das effizient und zuverlässig funktioniert. Der Zylinderkopf, der Turbolader und die Einspritzdüsen sind nur wenige Baustellen, die Oreca angehen muss.

Das Unternehmen darf sich auf die Unterstützung des französischen Staates freuen, der innovative Ideen für den Wandel hin zur grüneren Technologie unterstützt. Wasserstoff gilt in der Industrie - nicht nur in der Mobilität - als eine große Chance, den Kohlendioxid-Fußabdruck deutlich zu reduzieren. Oreca hat sich ausgesprochen, seinen Teil für eine CO2-neutrale Mobilität zu leisten.

Der Technikchef Remi Taffin sagt: "Oreca hat sich immer langfristig ausgerichtet und die Ziele mit dem Wasserstoff-Verbrenner-Projekt sind folgende: Wir wollen unsere Erfahrung aus vielen Jahren Motorsport mit Verbrennungsmotoren nutzen und unsere Entwicklung vorantreiben und diese Motoren an den Wasserstoff anpassen. Als Experten für Verbrenner wollen wir unseren Teil leisten, den Ausstoß von Kohlendioxid zu reduzieren."

