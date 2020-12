Walter Lechner: Talentförderer und Erfolgsteambesitzer verstorben

Walter Lechner, Gründer der berühmten Rennfahrerschule in seinem Namen und auch Gründer des erfolgreichen Rennteams in seinem Namen, ist verstorben.

Lechner, der im Jahr 1949 in Wien geboren wurde, bleibt als einer der größten Talentförderer im deutschsprachigen Motorsportraum in Erinnerung. Er wurde 71 Jahre alt.

Im Jahr 1975 gründete Lechner seine Rennfahrerschule. Als Instruktoren für die jungen Talente waren in der Anfangsjahren unter anderem der heutige Formel-1-Teamchef Franz Tost sowie der am schwarzen Imola-Wochenende 1994 ums Leben gekommene Roland Ratzenberger tätig.

Einer, der bei Lechner in die Rennfahrerschule ging, ist Toto Wolff. So fuhr der heutige Mercedes-Motorsportchef für seinen österreichischen Landsmann in der Formel Ford, bevor er seine aktive Karriere wenig später beendete, um auf Rat von Lechner in die Managementrolle zu wechseln.

Lechner-Team: Im Porsche-Supercup seit 2014 ungeschlagen

Neben der eigenen Rennfahrerschule ist das eigene Rennteam untrennbar mit dem Namen Walter Lechner verbunden. Die größte Erfolge von Walter Lechner Racing gab und gibt es seit vielen Jahren im Porsche-Supercup. Die zurückliegenden sieben Titel wurden allesamt von Lechner-Piloten eingefahren. Insgesamt schlagen sogar elf Supercup-Titel zu Buche.

Larry ten Voorde im Lechner-Porsche: Supercup-Champion 2020 Foto: Porsche AG

Den Anfang dieser Erfolgsserie machte Alessandro Zampedri mit dem Titelgewinn in der Supercup-Saison 2005. In den Jahren 2010 bis 2012 errang Rene Rast dreimal hintereinander den Titel. Die noch immer anhaltende Serie von Titeln in ununterbrochener Reihenfolge begann dann 2014 mit Earl Bamber und führte über Philipp Eng (2015), Sven Müller (2016) und Michel Ammermüller (2017, 2018, 2019) zu Larry ten Voorde, dem Champion der im September in Monza zu Ende gegangenen Supercup-Saison 2020.

Neben dem Supercup-Titel für ten Voorde feierte Walter Lechner Racing im aktuellen Jahr auch den Titel im Porsche-Carrera-Cup Frankreich. In diesem Fall war es Jaxon Evans, der den Erfolg einfuhr. Somit wurde des Team im Sterbejahr des Teamgründers noch zweimal Meister.

Bis ins hohe Alter selbst im Renncockpit

Abgesehen von den zahlreichen Erfolgen seines Rennstalls griff Walter Lechner auch erfolgreich selbst ins Lenkrad. So fuhr er Ende der 1970er-Jahre Formel 3 und zu Beginn der 1980er-Jahre Formel Super V. Im Jahr 1979 wurde er Gesamtdritter der Deutschen Formel 3. Im Jahr 1982 holte er im Super-V-Boliden den Titel in sowohl der nationalen Meisterschaft in Deutschland als auch in der Europameisterschaft.

Außerdem trat Lechner bei Langstreckenrennen an. 1983 errang er den Titel in der Interserie. In den Jahren 1988 und 1989 nahm er an den 24 Stunden von Le Mans teil. Auch Tourenwagenrennen bestritt der Österreicher. Und während er sich im Laufe der Jahre mehr und mehr seinen Aufgaben als Teambesitzer widmete, griff er auch im hohen Alter noch selbst ins Lenkrad. Im Jahr 2015 fuhr Lechner beim Rennen der GT-Open in Le Castellet als 65-Jähriger einen Mercedes SLS AMG GT3.

Im Jahr 2019 wurde Lechner in seinem Heimatland für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Den Preis übergab Hans-Joachim Stuck. Walter Lechner, dessen Tod im Alter von 71 Jahren auf ein Krebsleiden zurückzuführen ist, hinterlässt seine beiden Söhne Robert Lechner und Walter Lechner jun.

Mit Bildmaterial von Porsche Motorsport.