Wie eine Luftfiltermarke im Motorsport den Weg weist

Das italienische Unternehmen BMC Air Filter (BMC) sammelt Jahr um Jahr WM-Titel in Rennserien, in denen es die innovativsten Lösungen testet. Das erzielte Ergebnis ist außergewöhnlich, denn die Filtrationseffizienz erreicht 97 Prozent der Normen.

BMC ist der weltweit führende Hersteller von Luftfiltern und Ansaugsystemen für den Motorsport und für Hochleistungssportwagen auf der Straße. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bologna (Italien) und verfügt über drei Tochtergesellschaften in China und Indien sowie über ein weit verzweigtes Vertriebsnetz mit über 100 Verkaufsstellen in aller Welt.

Gegründet wurde BMC vor fast 50 Jahren, konkret im Jahr 1973, dank der Leidenschaft von Gaetano Bergami, der auch heute noch Präsident des Unternehmens ist. BMC begann mit dem Import japanischer Produkte: zunächst Yoshimura, dann Mikuni, Kayaba und Bridgestone. Später kam Cosworth hinzu, eine Marke, die von einem englischen Spitzenmotorenhersteller erschaffen wurde.

Die Geschichte von BMC ist sehr interessant, weil sie sich nicht nur auf Luftfilter und Ansaugsysteme beschränkt. Im Zeitraum 1976 bis 1984 stellte das Unternehmen Rennmotorräder her, die in der 1000er-Klasse der TT1-Meisterschaft, dem Äquivalent der heutigen Superbike-Klasse, antraten. Im Jahr 1979 erhielten BMC-Motorräder das Recht, mit Yoshimura-Suzuki an den 24 Stunden von Le Mans teilzunehmen.

1995 begann BMC so richtig durchzustarten. Auf Anfrage der Scuderia Ferrari produzierte BMC innerhalb von 15 Tagen den Prototyp der berühmten roten BMC-Luftfilter, die zunächst in der Formel 1 und dann auch auf dem öffentlichen Zubehörmarkt verfügbar waren.

Die Qualität der Produkte wird durch die Tatsache bewiesen, dass BMC-Komponenten in den vergangenen Jahren insgesamt 14 Fahrertitel und 15 Konstrukteurstitel in der Formel 1 gewonnen haben. Das Unternehmen aus Bologna war nicht nur in der Königsklasse erfolgreich, sondern auch in der DTM (zwölf Titel) sowie beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans (15 Gesamtsiege mit Audi und Porsche).

Das gleiche Niveau wurde auf zwei Rädern erreicht. Seit 2005 ist BMC offizieller Ausrüster und Sponsor von Yamaha Factory Racing. Man unterstützt das Team Monster Energy Yamaha in der MotoGP-Klasse, der Königsklasse der Motorrad-WM, und das Team Yamaha WorldSBK in der Superbike-WM. Im Jahr 2021 gab es dank Fabio Quartararo den sechsten MotoGP-Titel für BMC.

In der vergangenen Saison hat BMC vier Weltmeistertitel gewonnen. Neben den bereits erwähnten in Formel 1 und MotoGP sind die Erfolge in der Rallye-WM mit Toyota und in der Superbike-WM mit Yamaha hervorzuheben. Das mit Subaru in der japanischen Super-GT-Serie erzielte Ergebnis ist ebenfalls von großer Bedeutung.

Die im Motorsport auf höchstem Niveau gesammelte Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den besten internationalen Teams hat es BMC ermöglicht, das in den vergangenen zehn Jahren im Rennsport erworbene Wissen auf die Produktlinie für den Zubehörmarkt zu übertragen. So bietet man dem Markt einen hervorragenden Qualitätsstandard, der sich ständig weiterentwickelt.

Und es ist kein Zufall, dass Supersportwagen wie Lamborghini, Ferrari und Porsche serienmäßig ein BMC-Filtersystem verwenden. BMC-Baumwoll-Luftfilter werden von italienischen Ingenieuren und Technikern entwickelt und gebaut und kommen unter extremsten Bedingungen zum Einsatz, denn sie müssen Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Motorleistung garantieren.

BMC hat seinen Einflussbereich auf unterschiedliche Sektoren ausgeweitet, nicht nur auf den Automobil-, Motorrad- und Motorsportbereich. Auch der Bootssektor und viele andere Bereiche wenden sich an das führende Unternehmen aus der Emilia-Romagna.

Die unschätzbaren Erfahrungen aus dem Motorsport, kombiniert mit intensiven Labortests, machen die Produkte von BMC innovativ und fortschrittlich. Die Filtrationstests werden anhand der internationalen Normen (ISO 5011) durchgeführt.

Die Normen legen die Prüfmethodik der Filtersysteme und die Art des zu verwendenden Staubs fest. Es handelt sich um Staub mit besonders feiner Abstufung, das heißt mit Werten von 1 bis 80 Mikron (Mikrometer), also dem tausendsten Teil eines Millimeters.

Aus diesem Grund haben die BMC-Luftfilter einen Abscheidegrad von 97 Prozent der Normen erreicht und die sehr strengen Tests, die in den unterschiedlichen Bereichen durchgeführt werden, mit Bravour bestanden.