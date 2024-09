Winter-Serien: 2025 zwei neue 6-Stunden-Rennen in Portimao & Barcelona

Der Kalender der Gedlich-Winter-Serien wird 2025 um zwei neue 6-Stunden-Endurance-Rennen erweitert, die auf den Strecken von Portimão und Barcelona ausgetragen werden. Diese Langstreckenrennen bieten Teilnehmern die Möglichkeit, wertvolle Testkilometer zu sammeln und sich auf technisch anspruchsvollen Kursen miteinander zu messen.

Die Rennen sind offen für Fahrzeugen von BMW M240i Racing bis hin zu allen GT-spezifizierten Fahrzeugen, wie sie in der GT Winter Series und der GT4 Winter Series eingesetzt werden. Sie zählen jedoch nicht zur Meisterschaftwertung der beiden Serien.

Vom 31. Januar bis 2. Februar 2025 wird das 6h-Rennen auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimao ausgetragen, gefolgt vom Finale in Barcelona, das vom 14. bis 16. März 2025 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya stattfindet.

Intensiver Zeitplan

Ein prall gefülltes Wochenende erwartet die Teams bei beiden Rennen: Freitags können umfangreiche Testmöglichkeiten genutzt werden. Am Samstag findet ein 55-minütiges Freies Training für letzte Anpassungen am FahrzeugSet-up statt und danach gibt es drei 15-minütige Qualifying-Sessions zur Bestimmung der Startaufstellung. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des 6-Stunden-Rennens.

Zuschauer können sich auf freien Zugang zu Tribünen und Fahrerlager in Portimão freuen, während Ticketinformationen für das Barcelona-Rennen noch folgen. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, wird das Event per Livestream übertragen, sodass Motorsport-Fans die Rennen weltweit verfolgen können.

Teilnahme-Informationen

Teams, die sich für die beiden Langstrecken-Rennen interessieren, können sich über die Website der 6h von Portimao beziehungsweise den 6h von Barcelona informieren. Die Startgebühr pro Rennen liegt je nach Fahrzeug-Klasse zwischen 6.000 Euro und 7.900 Euro.

Der Kraftstoff ist in der Startgebühr für alle Teilnehmer enthalten. Die Test-Sessions an den Tagen vor dem jeweiligen Event sind ebenfalls in der Startgebühr inkludiert. Alle teilnehmenden Fahrzeuge müssen Pirelli-Reifen verwenden. Für die Klassen GT2, GT3 und GT4 ist eine Balance-of-Performance-Regelung vorgesehen.