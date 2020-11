Wir präsentieren das neue Motor1.com-Logo von Pininfarina

Die Welt verändert sich schneller als erwartet. Es ist nicht nötig, sich an das Wie und Warum zu erinnern, aber es ist klar, dass das Automobil einer der am stärksten von dieser Revolution betroffenen Sektoren ist. Eine technologische, wirtschaftliche und kulturelle Revolution, die vor einigen Jahren begann, aber durch die Pandemie noch beschleunigt wurde.

Während wir also vielleicht alle unsere Bewegungen einschränken müssen, um aus dieser globalen Notlage herauszukommen, sollten wir unseren Geist nicht davon abhalten, darüber nachzudenken, was uns auf der anderen Seite erwartet.

Wir bei Motor1.com wollen auch nicht stehen bleiben, denn wir müssen uns auf neue redaktionelle Herausforderungen vorbereiten. Das bedeutet, die Autos von heute zu studieren, zu verstehen und über den Tellerrand hinauszuschauen, ohne Vorurteile über die Zukunft, die kommen wird.

Mit diesen Prämissen haben wir beschlossen, das Logo von Motor1.com zu ändern. Und wir möchten darauf hinweisen, dass es sich hier nicht um eine einfache Neugestaltung handelt. Nicht nur, weil wir es in Zusammenarbeit mit einer großen Designfirma wie Pininfarina entwickelt haben.

Sondern weil unsere Marke unser Bestreben nach Qualität, präzisen und unabhängigen Fachinformationen zusammenfasst, mit dem zusätzlichen Bonus, international zu sein. Und es gibt keinen besseren Weg, all dies mit der universellsten Sprache, der des Designs, darzustellen.

Dieses neue Logo ist allen gewidmet, die uns seit Jahren folgen und uns auch in den kommenden Jahren begleiten werden.

Spektakuläre Enthüllung im Museum

Das neue Logo von Motor1.com wurde am 5. November im Pininfarina-Museum in Cambiano (Italien) vorgestellt, einem besonderen Ort, der eine Sammlung außergewöhnlicher Autos beherbergt, die 90 Jahre der Arbeit der Turiner Designer repräsentieren.

Es enthält alles vom Cisitalia 202, der als "Kunstwerk in Bewegung" im MOMA in New York ausgestellt ist, bis hin zum Battista, dem von Automobili Pininfarina entwickelten elektrischen Hypercar. An der Enthüllung, die live übertragen wurde, nahm auch Paolo Pininfarina, Vorsitzender der Pininfarina SpA, teil.

Normalerweise machen wir Videos über Autos, aber dieses Mal wollten wir ein Video über uns und Pininfarina drehen, um die großartige Teamarbeit zu zeigen, die in die Schaffung des neuen Brandings eingeflossen ist.

Falls Sie die Enthüllung unseres neuen Logos nicht live gesehen haben, laden wir Sie ein, das Video abzuspielen, in dem wir die Höhepunkte dieses einzigartigen Designprojekts zusammenfassen.

Ab sofort überall online

Das neue Logo von Motor1.com ist seit Donnerstag offiziell online. Alle zehn Ausgaben des Motor1-Netzwerks wurden mit dem neuen Logo aktualisiert, ebenso wie unsere sozialen Medienkanäle auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und andere. Unsere Originalvideos werden auch neue Grafiken haben. Eine Besonderheit des neuen Logos: Jede lokale Ausgabe weist dort ihre jeweilige Landesflagge auf.

Mit Bildmaterial von Motor1.com Deutschland.