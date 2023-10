Zwei Sieger und ein starker Rookie: Mercedes-AMG offenbart Macau-Aufgebot

Nachdem der GT-Klassiker von Macau zuletzt wegen der Corona-Pandemie als nationaler Event durchgeführt wurde, kehrt der FIA-GT-Weltcup nach vier Jahren von 16. bis 19. November im Rahmen des 70-Jahr-Jubiläums des Macau-Grand-Prix in die Straßen der Glücksspielmetropole zurück. Mercedes-AMG plant dabei einen Großangriff und setzt auf vier Teams und sechs Mercedes-AMG GT3.

Das Craft-Bamboo-Team bringt mit Routinier und Vorjahres-Sieger Maro Engel sowie dem Spanier Daniel Juncadella, der dort 2011 den Formel-3-Klassiker gewann, gleich zwei Autos zum Einsatz.

Raffaele Marciello, der 2019 bei der bislang letzten internationalen Ausgabe siegte, will gemeinsam mit dem Landgraf-Team, mit dem er 2022 ADAC-GT-Masters-Champion wurde, seinen Titel verteidigen. in Anbetracht der Wechselgerüchte ist es nicht auszuschließen, dass der Auftritt in der "Mamba" sein letzter für Mercedes-AMG sein wird.

Aber auch ein hochkarätiger Mercedes-Rookie macht 2023 den spektakulären Kurs unsicher: Jules Gounon wird für das Climax-Team seine Macau-Premiere geben, während der zweite Pilot des Teams noch nicht feststeht. Das sechste Mercedes-AMG-Cockpit geht an Marchy Lee aus Hong-Kong, der für Toro Racing startet.

Mercedes-AMG-Kundensport-Leiter Stefan Wendl ist für die diesjährige Ausgabe zuversichtlich, denn der Bolide habe auf dem Guia Circuit "bislang immer gut funktioniert und weist eine beachtliche Bilanz auf. Den letzten-FIA-GT-World-Cup dort im Jahr 2019 haben wir gewonnen, seitdem sind wir in Macau ungeschlagen."

Auch 2023 habe man "wieder ein konkurrenzfähiges Line-up zusammengestellt, das sich aus Performance-Fahrern und Locals zusammensetzt, die ihre Rennperformance

unter Beweis stellen können." Mit dem "Ziel, die Siegesserie auszubauen", lässt er keinen Zweifel.

Dieses Jahr wird es allerdings schwieriger als in den vergangenen Jahren, denn nicht nur Mercedes-AMG, sondern auch andere Hersteller planen größere Einsätze beim Klassiker. Besonders spannend wird es für Rookie Jules Gounon, der zum ersten Mal in seinem Leben in Macau fährt.

"Ich habe schon viel über diese besondere Strecke gehört, und ich kann es kaum erwarten, endlich selbst dort zu starten. Für mich bedeutet das, so schnell wie möglich zu lernen und mich zusammen mit meinem Team Climax, die in Macau das erste Mal mit Mercedes-AMG starten, zu entwickeln", beschreibt er die Ausgangslage.

Mit Bildmaterial von Daimler.