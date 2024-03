DuPont Registry und Prive gründen Club für private Automobilsammler in Bahrain

Die duPont REGISTRY Group (DRG) freut sich, gemeinsam mit Shaikh Salman Bin Isa Al Khalifa bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der Al Areen Holding Company, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der GFH Financial Group, eingegangen ist, um den duPont REGISTRY PRIVÉ in Bahrain zu gründen. Dieser bahnbrechende Private Members Club für Sammler und Liebhaber von Luxusautomobilen befindet sich in der Nähe des berühmten Bahrain International Circuit.

Diese bahnbrechende Initiative stellt eine bedeutende Erweiterung des DRG-Ökosystems im Nahen Osten dar. PRIVÉ bietet eine unvergleichliche Lagerung von Luxusautos, erstklassigen Service, eine lebendige Community und exklusive Fahrerlebnisse, die von CANOSSA EVENTS, dem weltweit führenden Anbieter von Luxusautoerlebnissen, kuratiert werden.

duPont REGISTRY ist seit mehr als 39 Jahren die führende Marke für exotische und luxuriöse Automobile in den USA. duPont REGISTRY PRIVÉ ist die natürliche Erweiterung der Marke weltweit. PRIVÉ kombiniert sichere, hochmoderne Einrichtungen, ikonisches Design und eine Reihe von erstklassigen Dienstleistungen, Annehmlichkeiten und Fahrerlebnissen.

PRIVÉ Mitglieder haben rund um die Uhr Zugang zu ihren privaten Garagen-Suiten, einer eleganten Mitglieder-Lounge mit Vorführraum und Coworking-Spaces, einem Wellness-Center, aufregenden Restaurants mit Menüs, die von den renommiertesten Köchen der Welt kuratiert werden, einer eleganten Bar, einem Zigarrenraum, einem Renn-Simulator und vielem mehr.

duPont REGISTRY PRIVÉ, Bahrain wird außerdem mehrere Luxusapartments für auswärtige und reisende PRIVÉ-Mitglieder anbieten. Die Anlage in Bahrain ist die erste von vielen, die weltweit vom Nahen Osten bis nach Europa und Nordamerika geplant sind.

"Wir sind stolz darauf, diese Vereinbarung zu unterzeichnen und freuen uns darauf, duPont REGISTRY PRIVÉ im Al Areen Masterplan willkommen zu heißen, der ein neues Kapitel in unserem automobilen Luxusreiseprogramm einläutet", sagte Shaikh Salman Bin Isa Al Khalifa.

"Diese neue Partnerschaft unterstreicht nicht nur die wachsende Bedeutung Bahrains in der globalen Automobilindustrie, sondern entspricht auch unserer Vision, Einheimischen und Besuchern Einrichtungen und Erlebnisse von Weltklasse zu bieten. Wir freuen uns darauf, den exklusivsten und lebendigsten privaten Mitgliederclub in Bahrain zu schaffen."

Der Club, der das Kernangebot von PRIVÉ unterstreicht, bietet seinen Mitgliedern eine sichere, staubfreie und klimatisierte Umgebung für ihre Fahrzeuge. Hochqualifizierte Teammitglieder bieten darüber hinaus Wartungsdienste vor Ort, Detailpflege und Transportlogistik an und erfüllen damit eine der größten Herausforderungen für Sammler von Luxusautos in Bahrain.

Darüber hinaus haben die Mitglieder exklusiven Zugang zum PRIVÉ 360 Lifestyle Concierge Service, der die Buchung von Reisen, Hotels, Restaurants, Events und einzigartigen Fahr- und Rennstreckenerlebnissen, die von CANOSSA EVENTS weltweit kuratiert werden, erleichtert. Mitglieder haben Zugang zu PRIVÉ Einrichtungen auf der ganzen Welt.

"Das Königreich Bahrain spielt seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der Welt der Luxusautos und des Motorsports und war die logische Wahl für unser erstes Flaggschiff im Golf-Kooperationsrat", sagte Christian Clerc, Präsident der duPont REGISTRY Group und Mitbegründer von PRIVÉ.

"Wir sind stolz darauf, heute unsere strategische Partnerschaft mit Shaikh Salman Bin Isa Al-Chalifa bekannt zu geben, der unsere Leidenschaft für Luxusautos, unser Streben nach Qualität und Exzellenz und unsere Vision für diesen erstklassigen Mitgliederclub teilt", so Clerc weiter.

"Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit bekannt zu geben und duPont REGISTRY PRIVÉ zum 20-jährigen Jubiläum der Formel 1 im Königreich Bahrain in die Heimat des Motorsports zu bringen", sagte Shaikh Mohamed bin Duaij Al Chalifa, Managing Director der Al Areen Holding Company.

"Die Integration von duPont RERISTRY PRIVÉ in unseren Masterplan für Al Areen wird die Stadt zu einer internationalen Top-Destination machen. Im Herzen von Al Areen und in unmittelbarer Nähe des Bahrain International Circuit gelegen, verspricht dieser aufregende Automobilclub, ein Anlaufpunkt für Autoliebhaber in der gesamten Region zu werden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.