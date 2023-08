Sotheby's und Motorsport Network starten Sotheby's Motorsport

Unter dem Namen Sotheby's Motorsport wurde eine neue Online-Auktionsplattform für Automobile ins Leben gerufen, die sich auf exotische Sportwagen und Luxusfahrzeuge des 21. Jahrhunderts konzentriert, deren Preis im Bereich von 100.000 bis rund eine Million US-Dollar liegt.

Die neue Plattform ist ein Joint Venture zwischen RM Sotheby's und Motorsport Network. Ziel ist es, den Nutzern im wachsenden Sektor der Online-Autoauktionen einen hohen Erlebniswert zu bieten.

RM Sotheby's ist bezüglich Gesamtumsatz das weltweit größte Auktionshaus und für den Verkauf von sieben der zehn meistverkauften Autos verantwortlich. Der Verkauf erfolgt durch eine Kombination aus Live-Auktionen und maßgeschneiderten Online-Verkäufen von seltenen und begehrten Fahrzeuge, darunter Sammlerstücke.

Motorsport Network ist das weltweit anerkannte Sprachrohr für die Motorsport- und Automobilbranche und deren Fans und verfügt über umfangreiche Beteiligungen, zu denen innerhalb der Abteilung Driven Lifestyle auch duPont Registry, FerrariChat, Canossa Events und Cavallino gehören.

Die beiden führenden Unternehmen der Branche sind überzeugt davon, dass Sotheby's Motorsport die besten Aspekte von Live-Auktionen und Online-Auktionen miteinander verbindet und sowohl Käufern als auch Verkäufern eine vertrauenswürdige, persönliche Erfahrung bietet, um eine erfolgreiche Transaktion zu gewährleisten.

"Das High-End-Segment des Automobilmarkts, das in den Vereinigten Staaten einen jährlichen Umsatz von 20 Milliarden Dollar ausmacht, verdient ein höheres Maß an Service, Vertrauen und Kundenzufriedenheit als das, was derzeit von vielen Online-Auktionsseiten angeboten wird", erklärt Chip Perry, CEO von Sotheby's Motorsport und einst Gründer von AutoTrader.com.

"Sotheby's Motorsport ist ein echtes Luxus-Erlebnis, das diesen unerschlossenen Markt bedienen soll. Mit dieser neuen Erfahrung können sowohl Käufer als auch Verkäufer darauf vertrauen, dass wir die Fahrzeuge und Gebote geprüft haben und von Anfang bis Ende einen erstklassigen Service bieten", so Perry.

Gord Duff, weltweiter Auktionsleiter bei RM Sotheby's, ergänzt: "Sotheby's Motorsport ist eine perfekte Ergänzung zu unseren branchenführenden Auktionen und Live-Events und eine schlüsselfertige Lösung für jeden, der ein modernes High-End-Fahrzeug verkaufen oder kaufen möchte."

"Die heutige Ankündigung verdeutlicht unser Engagement, sowohl Käufern als auch Verkäufern ein breit gefächertes Angebot zu machen. Es entspricht am besten den Bedürfnissen von Sammlern und Liebhabern, die zeitlose Fahrzeuge verkaufen oder kaufen wollen", so Duff.

Sotheby's Motorsport Foto: Motorsport Network

Jedes Angebot enthält unbearbeitete, hochauflösende Bilder des Innenraums, des Exterieurs, des Motorraums und des Unterbodens sowie Fahrvideos und einen umfassenden Inspektionsbericht einer dritten Partei oder eine detaillierte Offenlegung des Verkäufers. Käufer können zudem die Funktion "Proxy Bidding" nutzen, die es Bietern ermöglicht, ein Höchstgebot festzulegen und den Zuschlag zu erhalten, ohne bei Auktionsende anwesend zu sein.

Für Verkäufer ist Sotheby's Motorsport die einzige Online-Plattform in der Branche, die von Anfang bis Ende einen Rundum-Service bietet.

Sotheby's Motorsport kümmert sich um die Erstellung des Online-Angebots, einschließlich der Organisation von Foto-, Video- und Inspektionsaufnahmen, und nach Abschluss des Verkaufs um die Übertragung des Eigentumsrechts oder der Eigentumsdokumente, um die Ablösung von Pfandrechten und um die Überweisung des Geldes. Alle Bieter werden im Voraus sicher überprüft, sodass sie nach einem erfolgreichen Gebot beruhigt sein können.

Die Anmeldungen für die ersten Auktionen, die während der Monterey Car Week (11. bis 20. August) stattfinden, wurden diese Woche eröffnet. Die Fahrzeuge werden am Dienstag, 15. August, zur Versteigerung freigegeben. Sie werden während der Monterey Car Week im Portola Hotel & Spa in Monterey ausgestellt. Ende der ersten Auktionen ist am darauffolgenden Dienstag, 22. August.

Derzeit steht Sotheby's Motorsport für Käufer aus aller Welt und für Verkäufer mit in den Vereinigten Staaten zugelassenen Fahrzeugen zur Verfügung. Eine internationale Expansion der Plattform ist für das Jahr 2024 geplant.

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.