24h Spa 2024: Trainings und Kurznews vom Rennwochenende

Unfall oder Reifenschäden?

Noch ist nicht ganz sicher, warum die Sitzung abgebrochen wurde. Es gibt Informationen über Reifenschäden beim vorhin bereits thematisierten Haas-RT-Audi #38 (Bertels/Schumacher/Fumal/Adomavicius) und dem Iron-Lynx-Lamborghini #63 (Bortolotti/Cairoli/Caldarelli). Anderen Quellen zufolge waren beide Autos in einen Unfall verwickelt.



Ebenfalls Schwierigkeiten in der Sitzung hatte der EBM-Porsche #61 (D'Silva/Li/Leitch/Bamber) mit einem Kupplungsproblem. Der Phantom-Global-Porsche #23 (Evans/Eriksson/Preining) hingegen, der in der ersten Sitzung Probleme hatte, fuhr regulär in der Session.