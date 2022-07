24h Spa 2022: Diese Teams und Fahrer sind in der Superpole dabei

Audio-Player laden

Die Qualifying-Schlacht bei den 24h Spa 2022 ist geschlagen, doch damit ist der Kampf um die Poleposition bei der 74. Ausgabe des belgischen Langstrecken-Klassikers noch nicht entschieden.

Denn die Regeln sehen vor, dass sich die 20 Fahrzeuge mit der schnellsten Durchschnittszeit im Qualifying am Freitagabend in der Superpole-Session einen Kampf um die Pole liefern.

2022 haben fünf Audis, vier Lamborghinis, vier Mercedes-AMG, drei Porsches, zwei Ferraris, ein BMW und ein Aston Martin den Sprung unter die ersten 20 geschafft. Bentley und McLaren hingegen sind leer ausgegangen im Qualifying.

In einer Fotostrecke präsentiert euch 'Motorsport.com' alle Teams und Fahrer in der Superpole zu den 24h von Spa 2022, um für die Session am Freitagabend gerüstet zu sein.

Mit Bildmaterial von SRO.