24h Spa 2022: GTWC-Highlight mit Valentino Rossi im Livestream

Audio-Player laden

Es ist eine Premiere für Valentino Rossi: Der frühere MotoGP-Superstar wird erstmals den 24h-Klassiker in Spa-Francorchamps in Angriff nehmen! In seinem knallgelben WRT-Audi mit der #46 greift der Italiener im Pro-Cup an. Damit gehört Rossi zu den Favoriten auf den Gesamtsieg. Alle Informationen zum Wochenende bietet euch 'Motorsport-Total.com' im Folgenden.

24h Spa 2022: Der Zeitplan

Donnerstag, 28. Juli:

10:50 - 12:20 Uhr: 1. Freies Training

16:15 - 17:15 Uhr: Pre-Qualifying

20:40 - 22:01 Uhr: Qualifying (in vier Abschnitten)

22:20 - 23:50 Uhr: Nachttraining

Freitag, 29. Juli:

18:20 - 18:50 Uhr: Warm-up

19:00 - 19:30 Uhr: Superpole

Samstag, 30. Juli:

15:46 - 16:45 Uhr: Start-Zeremonie

16:45 Uhr: Rennstart

Sonntag, 31. Juli:

16:45 Uhr: Zieleinlauf

24h Spa 2022: Die Starterliste

Zum Saisonhighlight der GT-World-Challenge Europe und der Intercontinental-GT-Challenge wurden sage und schreibe 66 GT3-Boliden gemeldet. Damit ist das Feld so groß wie seit 2019 nicht mehr. Damals gingen sogar 72 Fahrzeuge an den Start. Den Gesamtsieg machen voraussichtlich die 23 Autos im Pro-Cup unter sich aus.

#2 - AMG Team GetSpeed- Maximilian Götz/Steijn Schothorst/Luca Stolz - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#3 - GetSpeed - Jeff Kingsley/Valdemar Eriksen/Sebastien Baud - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#4 - Haupt Racing Team - Jordan Love/Jannes Fittje/Alain Valente/Frank Bird - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#5 - Haupt Racing Team - Hubert Haupt/Florian Scholze/Arjun Maini/Gabriele Piana - Mercedes-AMG GT3 (Gold)

#6 - Orange1 KPAX Racing - Jordan Pepper/Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Pro)

#7 - Inception Racing - Ollie Millroy/Brendan Iribe/Frederik Schandorff/Sebastian Priaulx - McLaren 720S GT3 (Gold)

#8 - AGS Events - Mike Parisy/Loris Cabirou/Nicolas Gomar/Ruben Del Sarte - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Gold)

#9 - Herberth Motorsport - Antares Au/Kevin Tse/Dylan Pereira/Jaxon Evans - Porsche 911 GT3 R (Pro-Am)

#10 - Boutson Racing - Adam Eteki/Karim Ojjeh/Nicolas Lessennes/Antoine Leclerc - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Gold)

#11 - Tresor by Car Collection - Daniele di Amato/Lorenzo Patrese/Alberto Di Folco/Pierre-Alexandre Jean - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

#12 - Audi Sport Team Tresor - Christopher Haase/Mattia Drudi/Luca Ghiotto - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

#14 - Emil Frey Racing - Stuart White/Tuomas Tujula/Konsta Lappalainen - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Silver)

#16 - Earl Bamber Motorsport - Adrian D'Silva/Brenton Grove/Stephen Grove/Matt Payne - Porsche 911 GT3 R (Pro-Am)

#19 - Emil Frey Racing - Arthur Rougier/Leo Roussel/Giacomo Altoe - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Pro)

#20 - SPS Automotive Performance - George Kurtz/Valentin Pierburg/Tim Müller/Reema Juffali - Mercedes-AMG GT3 (Bronze)

#21 - AF Corse - Hugo Delacour/Cedric Sbirrazzuoli/Alessandro Balzan/David Perel - Ferrari 488 GT3 (Gold)

#22 - Allied Racing - Patrik Matthiesen/Dominik Fischli/Joel Sturm/Vincent Andronaco - Porsche 911 GT3 R (Silver)

#23 - Heart of Racing with TF Sport - Alex Riberas/Ross Gunn/Charlie Eastwood - Aston Martin Vantage AMR GT3 (Pro)

#24 - Herberth Motorsport - Niki Leutwiler/Stefan Aust/Alessio Picariello/Nico Menzel - Porsche 911 GT3 R (Pro-Am)

#25 - Audi Sport Team Sainteloc - Lucas Legeret/Patric Niederhauser/Christopher Mies - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

#26 - Sainteloc Junior Team - Cesar Gazeau/Nicolas Baert/Aurelien Panis/Gilles Magnus - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

#27 - Leipert Motorsport - Tyler Cooke/Brendon Leitch/Isaac Tutumlu Lopez/Max Weering - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Silver)

#28 - Samantha Tan Racing - Samantha Tan/Kuno Wittmer/Harry Gottsacker/Maxime Oosten - BMW M4 GT3 (Silver)

#30 - Team WRT - Thomas Neubauer/Benjamin Goethe/Jean-Baptiste Simmenauer - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

#31 - Team WRT - Finlay Hutchinson/Diego Menchaca/Lewis Proctor - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

#32 - Team WRT - Dries Vanthoor/Kelvin van der Linde/Charles Weerts - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

#33 - Team WRT - Ulysse de Pauw/Ryuichiro Tomita/Arnold Robin/Maxime Robin - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Gold)

#34 - Walkenhorst Motorsport - Richard Heistand/Michael Dinan/Robby Foley/Jens Klingmann - BMW M4 GT3 (Gold)

#35 - Walkenhorst Motorsport - Henry Walkenhorst/Donald Yount/Jörg Breuer/Theo Oeverhaus - BMW M4 GT3 (Bronze)

#38 - Jota - Rob Bell/Oliver Wilkinson/Marvin Kirchhöfer - McLaren 720S GT3 (Pro)

#39 - Singha Racing Team TP12 - Piti Bhirombhakdi/Christophe Hamon/Tanart Sathienthirakul/Earl Bamber - Porsche 911 GT3 R (Pro-Am)

#44 - Getspeed - Michael Blanchemain/Patrick Assenheimer/Axel Blom/Jim Pla - Mercedes-AMG GT3 (Gold)

#46 - Audi Sport Team WRT- Frederic Vervisch/Nico Müller/Valentino Rossi - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

#47 - KCMG - Nick Tandy/Laurens Vanthoor/Dennis Olsen - Porsche 911 GT3 R (Pro)

#50 - Rowe Racing - Neil Verhagen/Max Hesse/Daniel Harper - BMW M4 GT3 (Pro)

#51 - Iron Lynx - Miguel Molina/Nicklas Nielsen/James Calado - Ferrari 488 GT3 (Pro)

#52 - AF Corse - Stefano Costantini/Louis Machiels/Andrea Bertolini/Alessio Rovera - Ferrari 488 GT3 (Pro-Am)

#54 - Dinamic Motorsport - Klaus Bachler/Come Ledogar/Matteo Cairoli - Porsche 911 GT3 R (Pro)

#55 - AMG Team GruppeM Racing - Maro Engel/Mikael Grenier/Maximilian Buhk - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#56 - Dinamic Motorsport - Giorgio Roda/Mauro Calamia/Marius Nakken/Mikkel Pedersen - Porsche 911 GT3 R (Silver)

#57 - Winward Racing - Jens Liebhauser/Lorenzo Ferrari/Lucas Auer/Russell Ward - Mercedes-AMG GT3 (Gold)

#63 - Emil Frey Racing - Jack Aitken/Albert Costa/Mirko Bortolotti - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Pro)

#66 - Audi Sport Team Attempto - Ricardo Feller/Markus Winkelhock/Dennis Marschall - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

#71 - Iron Lynx - Davide Rigon/Daniel Serra/Antonio Fuoco - Ferrari 488 GT3 (Pro)

#74 - EMA Motorsport - Matt Campbell/Mathieu Jaminet/Feipe Nasr - Porsche 911 GT3 R (Pro)

#75 - SunEnergy1 by SPS - Martin Konrad/Kenny Habul/Philip Ellis/Dominik Baumann - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

#77 - Barwell Motorsport - Ahmad Al Harthy/Sam de Haan/Alex MacDowall/Sandy Mitchell - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Gold)

#83 - Iron Dames - Rahel Frey/Sarah Bovy/Michelle Gatting/Doriane Pin - Ferrari 488 GT3 (Gold)

#87 - Akkodis ASP Team - Casper Stevenson/Thomas Drouet/Tommaso Mosca - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#88 - AMG Team Akkodis ASP - Raffaele Marciello/Daniel Juncadella/Jules Gounon - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#90 - Madpanda Motorsport - Ezequiel Perez Companc/Sean Walkinshaw/Patrick Kujala/Oscar Tunjo - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#91 - Allied Racing - Florian Latorre/Alex Malichin/Julien Apotheloz/Ayhancan Güven - Porsche 911 GT3 R (Gold)

#93 - SKY - Tempesta Racing - Jonathan Hui/Christopher Froggatt/Eddie Cheever III/Loris Spinelli - Mercedes-AMG GT3 (Gold)

#95 - Beechdean AMR - Maxime Martin/Marco Sörensen/Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR GT3 (Pro)

#97 - Beechdean AMR - Theo Nouet/Roman De Angelis/David Pittard/Charles Fagg - Aston Martin Vantage AMR GT3 (Silver)

#98 - Rowe Racing - Augusto Farfus/Nick Yelloly/Nick Catsburg - BMW M4 GT3 (Pro)

#99 - Attempto Racing - Marius Zug/Nicolas Schöll/Alex Aka/Juuso Puhakka - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Silver)

#100 - Toksport WRT - Julien Andlauer/Marvin Dienst/Sven Müller - Porsche 911 GT3 R (Pro)

#107 - CMR - Nigel Bailly/Stephane Lemeret/Antonin Borga/Maxime Soulet - Bentley Continental GT3 (Pro-Am)

#159 - Garage 59 - Ethan Simioni/Manuel Maldonado/Nicolai Kjaergaard/James Baldwin - McLaren 720S GT3 (Silver)

#163 - VSR - Mattia Michelotto/Marcus Paverud/Baptiste Moulin/Michael Dörrbecker - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Silver)

#188 - Garage 59 - Henrique Chaves/Miguel Ramos/Alexander West/Dean MacDonald - McLaren 720S GT3 (Pro-Am)

#221 - GPX Racing - Kevin Estre/Michael Christensen/Richard Lietz - Porsche 911 GT3 R (Pro)

#563 - VSR - Michele Beretta/Yuki Nemoto/Benjamin Hites/Karol Basz - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Silver)

#777 - Al Manar Racing by HRT - Fabian Schiller/Al Faisal Al Zubair/Axcil Jefferies/Daniel Morad - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#911 - Herberth Motorsport - Ralf Bohn/Alfred Renauer/ Robert Renauer - Porsche 911 GT3 R (Gold)

GT-World-Challenge Europe: TV-Zeiten und Livestream (Alle Zeiten MESZ)

Die Sessions der GT-World-Challenge Europe werden auf 'Motorsport-Total.com' live übertragen. Der Livestream ist kostenlos und wird in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt. Zusätzlich gibt es eine Onboard-Kamera aus dem Auto von Valentno Rossi und Frederic Vervisch.

Der Pay-TV-Sender Sky übertragt in der GTWC-Saison 2022 an insgesamt acht Wochenenden live. Sky bietet zwei Möglichkeiten an: Einerseits über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

Wettervorhersage, Stand: 28. Juli

Die Wetterfrösche sagen für die 74. Ausgabe der 24h von Spa ein trockenes Wochenende voraus. Am Donnerstag, Samstag und Sonntag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent, am Freitag lediglich bei fünf Prozent. Jedoch sollen hin und wieder mal Wolken aufziehen, unter anderem in der Startphase und in der Schlussphase des Rennens.

Meisterschaftsstand GTWC Europe Endurance-Cup 2022

1. Daniel Serra/Davide Rigon/Antonio Fuoco (Ferrari) - 38 Punkte

2. Daniel Juncadella/Jules Gounon/Raffaele Marciello (Mercedes-AMG) - 37

3. James Calado/Miguel Molina/Nicklas Nielsen (Ferrari) - 30

4. Charles Weerts/Dries Vanthoor/Kelvin van der Linde (Audi) - 26

5. Steijn Schothorst/Luca Stolz/Maro Engel (Mercedes-AMG) - 15

...

8. Valentino Rossi/Frederic Vervisch/Nico Müller (Audi) - 12

Daten zum Circuit de Spa-Francorchamps

Typ: Permanente Rennstrecke

Länge: 7,004 Kilometer

Kurven: 20

Eröffnung/Umbauten: 1921, 1938/39, 1978/79, 1980/81, 1993-95, 2003/04, 2006/07, 2021/22

GTWC in Spa seit: 2011

Adresse: Rte du Circuit 55, 4970 Stavelot, Belgien

Die letzten zehn Gesamtsieger in Spa

2012: Frank Stippler/Rene Rast/Andrea Piccini, Phoenix-Audi #16

2013: Maximilian Buhk/Maximilian Götz/Bernd Schneider, HTP-Mercedes #84

2014: Laurens Vanthoor/Rene Rast/Markus Winkelhock, WRT-Audi #1

2015: Markus Palttala/Lucas Luhr/Nick Catsburg, Marc-VDS-BMW #46

2016: Philipp Eng/Maxime Martin/Alexander Sims, Rowe-BMW #99

2017: Christopher Haase/Jules Gounon/Markus Winkelhock, Sainteloc-Audi #25

2018: Tom Blomqvist/Philipp Eng/Christian Krognes, Walkenhorst-BMW #34

2019: Michael Christensen/Richard Lietz/Kevin Estre, GPX-Porsche #20

2020: Earl Bamber/Nick Tandy/Laurens Vanthoor, Rowe-Porsche #98

2021: Alessandro Pier Guidi/Nicklas Nielsen/Come Ledogar, Iron-Lynx-Ferrari #51

Mit Bildmaterial von SRO / Patrick Hecq Photography.