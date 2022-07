24h Spa 2022 - Nach Pole-Verlust: K-PAX-Lamborghini geht in Berufung

Audio-Player laden

Es steht doch kein Lamborghini auf der Poleposition zu den 24h von Spa 2022! Wie inzwischen offiziell bestätigt wurde, wird der Huracan GT3 Evo #6 von Andrea Caldarelli von der Superpole-Session ausgeschlossen. Gegen diese Entscheidung legt die K-PAX-Mannschaft Berufung ein.

Grund für den Ausschluss ist, dass am Fahrzeug bei der technischen Abnahme nach der Session Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Laut einem offiziellen Bulletin der Rennleitung stimmen die Betriebsparameter des Motors nicht mit denen vom Balance-of-Performance-Test vor Saisonstart 2022 ein.

Der technische Delegierte meldete, dass der Luftdruck des Motors sowie das vom Motorsteuergerät des K-Pax Lamborghini errechnete Drehmoment "nicht mit den bei den BoP-Tests ermittelten Werten übereinstimmen", so der Wortlaut des Bulletins.

Und weiter: "Die Luftfilter, die von Auto #6 verwendet wurden, stimmen nicht mit denen überein, die während des BoP-Tests verwendet wurden." Die Stewards akzeptierten die Argumente des Teams und eines Vertreters von Lamborghini, dass die Fahrzeug-Spezifikation während des Qualifyings mit dem Betriebshandbuch des Huracan übereinstimmte.

Lamborghini #6: Statt Pole nun Startplatz 30

Nach dem Studium von Daten und fotografischem Beweismaterial stellten die Stewards jedoch fest, dass K-Pax weiterhin gegen das Sportliche Reglement der GT-World-Challenge Europe verstoßen hat. K-PAX ist mit der Entscheidung jedoch nicht einverstanden und hat wenige Stunden danach angekündigt, in Berufung zu gehen.

'Sportscar365' zufolge fuhr das Team in der Superpole-Session im Gegensatz zur Emil-Frey-Lamborghini-Truppe ohne Maschensieb über dem Luftfilter. Teamchef Thomas Blam beteuert, dass das Fahrzeug trotzdem den FIA-Regularien entsprochen habe.

"Wir sind in den Vereinigten Staaten legal ohne Sieb gefahren, und wir sind legal gemäß den FIA-Standards und gemäß dem, was uns von Lamborghini mitgeteilt wurde", erklärt Blam. "Lamborghini hat uns das so geschickt und gesagt, ihr müsst es so fahren."

"Als wir mit den Stewards sprachen, erwähnten wir, dass K-PAX der Teilnehmer ist, dass das Auto nach FIA-Standards legal ist, dass es von Lamborghini-Seiten her legal ist, sodass wir auf keinen Fall hätten wissen können, dass erstens der BoP-Test mit diesem Sieb durchgeführt wurde und zweitens es kein Dokument der SRO für die Teams gibt, das besagt, dass Lamborghini-Teams das Netz bei SRO-Wettbewerben verwenden sollten."

24h Spa 2022: K-PAX-Lamborghini entscheidet sich für Teilnahme

Caldarelli bekam seine Rundenzeiten aus der Spa-Superpole aberkannt und obendrein noch eine Strafe von zehn Startplätzen aufgebrummt. Damit startet der K-PAX-Lamborghini #6 vom 30. Startplatz aus in die 24h von Spa 2022. Außerdem wurde die Mannschaft wegen des Verstoßes mit einer Geldstrafe von 25.000 Euro belegt.

In den Stunden zwischen der Aussprechung der Strafe und dem Rennstart ließ es Teamchef Blam offen, ob man am Rennen teilnimmt. Eine Tendenz war jedoch erkennbar: "Im Moment sieht es so aus, als würden wir das Rennen wahrscheinlich starten", sagte er.

"Wir haben uns als Team über Jahre hinweg den Ruf erarbeitet, ein Team zu sein, das sich an die Regeln hält." Diese Drohung machte man jedoch nicht war. Jordan Pepper bestreitet den Startstint und nimmt das Rennen, wie vorgesehen, von Rang 30 aus auf.

Die Poleposition erbt damit Mercedes-AMG-Pilot Raffaele Marciello. Der Italiener, der unter Schweizer Lizenz fährt, schreibt damit Geschichte: Er ist der erste Fahrer in der GT-Ära der 24h von Spa, der drei Mal in Folge vom besten Startplatz losfährt. Zudem darf sich Mercedes-AMG nachträglich über eine historische vierte Poleposition in Folge freuen.

Die 74. Ausgabe der 24h von Spa startet am Samstagnachmittag um 16:45 Uhr.

Mit Bildmaterial von SRO.