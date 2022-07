24h Spa 2022: Pole für Lamborghini! Caldarelli zerstört Streckenrekord

Audio-Player laden

Lamborghini steht bei den 24h Spa 2022 auf der Poleposition: Andrea Caldarelli im Huracan GT3 Evo #6 von K-PAX Racing hat sich bei der 74. Ausgabe des belgischen Langstrecken-Klassikers den besten Startplatz gesichert.

Ergebnis Superpole

Caldarelli zerstörte in der Superpole-Session auf dem Circuit de Spa-Francorchamps den Streckenrekord, den Ferrari-Pilot Antonio Fuoco erst im Qualifying am Donnerstagabend aufgestellt hatte. Der Italiener brauchte für seinen schnellsten Umlauf 2:16.221 Minuten. "Das ist mal eine Art, sich [in Europa] zurückzumelden", jubelt Caldarelli.

Der Lamborghini-Pilot weiter: "Wir sind überglücklich. Wir wussten, dass wir im Vergleich zu den anderen etwas wenig Vorbereitungszeit hatten. Ich weiß, es ist ein 24h-Rennen, aber wir wollten diese Pole schon seit langer Zeit holen. Es liegt alles am Team, die Jungs sind einfach unglaublich. Ich möchte allen Danken, auch meiner Frau zu Hause."

Raffaele Marciello verpasst historische Pole

Caldarelli ließ mit seiner Bestzeit Raffaele Marciello im Akkodis-Mercedes #88 hinter sich. Marciello sah schon wie der sichere Pole-Setter aus und hätte Geschichte schreiben können: Der AMG-Pilot unterbot seinerseits Fuocos Rekordzeit vom Donnerstag und hätte seine dritte Spa-Pole in Folge und die vierte in Serie für Mercedes-AMG einfahren können.

Marciello fehlten am Ende 0,154 Sekunden für diesen Eintrag in die Geschichtsbücher der 24h von Spa. Auf Platz drei kam etwas überraschend Klaus Bachler im Dinamic-Porsche #54, gefolgt von Luca Stolz im GetSpeed-Mercedes #2. Auch Bachler lag mit seiner Bestzeit von 2:16.446 Minuten unter Fuocos bisheriger Rekordrunde.

Mirko Bortolotti stellte den Emil-Frey-Lamborghini #63 auf den fünften Startplatz, gefolgt von Kevin Estre im GPX-Porsche #221. Auf Platz sieben folgt mit Mattia Drudi in der #12 von Car Collection Motorsport der bestplatzierte Audi-Pilot. Er teilt sich Reihe vier mit Markenkollege Ricardo Feller im Attempto-Audi #66.

Iron-Lynx-Ferraris außerhalb der Top 10

Die Top 10 beschließen Fabian Schiller im HRT-Mercedes #777, der als erster Fahrer auf die Strecke ging und zusammen mit Estre die ersten Richtzeiten im Superpole-Shootout setzte, und Maro Engel im GruppeM-Mercedes #55.

Erst dahinter folgte der erste Iron-Lynx-Ferrari. Das Team gab im Qualifying am Donnerstag noch den Ton an, kam in der Superpole jedoch nicht über die Plätze elf durch Antonio Fuoco in der #71 und 13 durch Nicklas Nielsen in der #51 hinaus. Dazwischen reihte sich Giacomo Altoe im Emil-Frey-Lamborghini #19 auf Position zwölf ein.

BMW und Aston Martin verpassten in der Superpole-Session die Top 15. Als einziger Vertreter des Autobauers aus München erreichte Nick Catsburg Rang 16, direkt gefolgt von Maxime Martin im Beechdean-Aston-Martin #95 auf Position 17.

Der Start zur 74. Ausgabe der 24h von Spa erfolgt am Samstagnachmittag um 16:45 Uhr. 'Motorsport.com' wird für euch ausführlich vom Rennen berichten.

Mit Bildmaterial von SRO.