24h Spa 2022: Rotphase nach Unfall, Rossi-Audi crasht mit Teamkollege

Die 24h von Spa 2022 sind inzwischen 15 Stunden alt, und an der Spitze herrscht weiterhin Hochspannung pur. Doch die Nacht und der frühe Morgen haben auch einige Opfer mit sich gebracht.

Dazu gehören auch die beiden WRT-Audis #46 (Vervisch/N. Müller/Rossi) und #32 (D. Vanthoor/K. van der Linde/Weerts), die in der 14. Stunde miteinander kollidierten und damit jegliche Chancen auf eine vordere Platzierung verloren. "Ich weiß nicht, was da alles zusammenkommen muss, um in solch einer Situation zu landen", hadert Nico Müller.

"Aber ich bin schon den halben Stint hinter Charles gefahren. Wir wollten einfach zusammen aufholen. Vor ihm war plötzlich ein McLaren, der angehalten hat. Ich fuhr dicht hinter Charles und konnte nicht wirklich sehen, was mit dem McLaren passiert ist. Aber er hat auf dem Randstein am Kurvenausgang angehalten."

"Charles musste auf die Bremse steigen, während ich schon auf dem Gas war. Und als ich seine Bremslichter gesehen habe, hing ich ihm schon im Heck. Ich lag ja sowieso nur einen halben Meter hinter ihm. Das ist extrem unglücklich gelaufen."

WRT-Audi #32: Nicht der einzige prominente Ausfall

Der gestrandete WRT-Audi von Weerts verursachte die zehnte und bislang jüngste Full-Course-Yellow-Phase des Rennens. Während die #46 das Rennen fortsetzen kann, musste die belgische Mannschaft die #32 zurückziehen.

Der WRT-Audi #32 reiht sich damit in eine illustre Reihe von Fahrzeugen ein, die seit Anbeginn der sechsten Stunde ausgefallen sind. Dazu gehören der Dinamic-Porsche #54 (Bachler/Ledogar/Preining), der nach einem Reifenschaden mit Handlingproblemen zu kämpfen hatte und aufgeben musste.

Albert Costa warf in der Nacht den Emil-Frey-Lamborghini #63 (Bortolotti/Costa/Aitken) ausgangs Fagnes weg, die Fahrt konnte nicht fortgesetzt werden. Und am GPX-Porsche #221 (Lietz/Christensen/Estre) wurde ein Defekt am Antriebsstrang festgestellt.

Richard Lietz saß am Steuer des Neunelfer und kam nicht vom Fleck, als die Rennleitung das Rennen nach einer längeren Unterbrechung in der elften Stunde neu starten wollte. Zuvor mussten Reparaturarbeiten an der Streckenbegrenzung vorgenommen werden, nachdem Matthew Payne im EBM-Porsche #16 in Blanchimont abgeflogen war.

Spitzenfahrzeuge alle schon mit technischem Boxenstopp

Im Kampf um den Gesamtsieg bei der 74. Ausgabe der 24h von Spa ist nach 15 Stunden noch alles offen. Alle zwölf Fahrzeuge, die sich noch in der Führungsrunde befinden, haben bereits den vorgeschriebenen, technischen Boxenstopp absolviert.

Die größten Chancen haben je zwei Autos von Porsche (#47 Olsen/Tandy/L. Vanthoor und #74 Nasr/Campbell/Jaminet), Mercedes-AMG (#55 Engel/Buhk/Grenier und #88 Marciello/Juncadella/Gounon), BMW (#50 Harper/Hesse/Verhagen und #98 Farfus/Catsburg/Yelloly) und Ferrari (#51 Molina/Calado/Nielsen und #71 Fuoco/Serra/Rigon).

Bereits bei der 12-Stunden-Marke wurden in Spa die nächsten Punkte vergeben, erneut für die Top 9 und nach dem Schlüssel 12 - 9 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Die Maximal-Punktzahl ging erneut an den Rowe-BMW #98, der zu diesem Zeitpunkt das Rennen vor dem Schwesterauto #50 und dem Akkodis-Mercedes #88 anführte.

Mit Bildmaterial von SRO.