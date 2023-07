24h Spa 2023: Audi & BMW kämpfen um die Führung - Porsche in Lauerstellung

Nach einer chaotischen Nacht, mit heftigen Unfällen und stundenlanger Gelbphase, beruhigte sich das 24h-Rennen in Spa (hier im Livestream!) am Sonntagvormittag. Sechs Stunden vor dem Fallen der Zielflagge hat der Rowe-BMW #98 (Eng/Wittmann/Yelloly) die Führungsposition inne, allerdings befindet sich das BMW-Trio auf einer anderen Strategie.

Der Scherer-Phx-Audi #17 (Engstler/K. van der Linde/Thiim) übernahm am Morgen die Führung vom Attempto-Audi #40 (Feller/Drudi/Marschall), sodass sich die Ingolstädter lange Zeit über eine Doppelführung freuen konnten. Die Spitzenposition wechselt je nach Boxenstopp zwischen dem Rowe-BMW #98 und einem der beiden Audi.

Dahinter befinden sich zwei Vertreter aus Zuffenhausen in Lauerstellung. Der Rutronik-Porsche #96 (Preining/Heinrich/Olsen), anfangs mit Laurin Heinrich am Steuer, später mit Thomas Preining, zeigte eine starke Leistung und lieferte sich mit dem Manthey-EMA-Porsche #92 (Andlauer/L. Vanthoor/Estre) einen harten Zweikampf um die dritte beziehungsweise vierte Position.

Viele Marken in den Top-Zehn

Der ASP-Mercedes #88 (Marciello/Boguslawski/Gounon) liegt auf dem fünften Platz, gefolgt vom Optimum-McLaren #5 (de Haan/Gamble/Fagg/MacDonald) und dem WRT-BMW #46 (Farfus/Martin/Rossi). Mit dem Comtoyou-Audi #11 (Haase/Magnus/Vervisch) liegt ein weiterer Bolide aus Ingolstadt auf der achten Position.

Der Scherer-Phx-Audi #17 hat gute Chancen auf den Sieg Foto: SRO als einzig verbliebener Ferrari darum, den dritten Erfolg nach Italien zu holen, nachdem die Tifosi schon beim 24h-Rennen am Nürburgring und in Le Mans erfolgreich waren. Die Chancen auf das Triple sind jedoch gering, wenngleich sich der Ferrari noch in der Führungsrunde befindet.

Der Dinamic-Huber-Porsche #54 (Güven/S. Müller/Engelhardt) profitierte von einer Full-Course-Yellow und hatte infolge einer glücklichen Boxenstrategie die Führung übernommen. Allerdings wurde Christian Engelhardt nach dem Restart von Luca Stolz im GetSpeed-Mercedes #777 (Auer/Stolz/Schiller) umgedreht.

Rowe-BMW mit anderer Strategie

Der Porsche fiel auf die 17. Gesamtposition zurück, während Stolz eine 10-Sekunden-Zeitstrafe bekam. "Dadurch wurde die Front leicht beschädigt", so Stolz, der das Tempo der Spitzengruppe nicht mehr mitgehen konnte. "Es fehlt allgemein etwas Pace, um ganz vorne mitzufahren. Nichtsdestotrotz fühlt sich das Auto gut an. Wir sind auf einer anderen Strategie unterwegs und immer noch im Rennen um die Top 10."

Der Rowe-BMW #98 (Eng/Wittmann/Yelloly), der nach sechs Stunden an der Spitze lag und wenig später durch den Boxenstopp wieder durchgereicht wurde, kämpfte sich am Morgen in die Top-Drei nach vorne, musste dann jedoch eine 30-Sekunden-Strafe wegen Tracklimits absitzen. Später wollte das Trio ein Full-Course-Yellow zum Boxenstopp ausnutzen, allerdings löste sich die Gelbphase so schnell wieder auf, dass kein großer Zeitvorteil dabei heraussprang.

Weitere Top-Favoriten mussten am Sonntagmorgen die Segel streichen. Der GruppeM-Mercedes #999 (Engel/Grenier/Juncadella) wurde wegen eines Defekts am Radlager ebenso abgestellt wie der ASP-Mercedes #87 (Ferrari/Drouet/Götz). Auch der favorisierte AF-Corse-Ferrari #51 (Rovera/Schwarzmann/Nielsen) kämpfte mit technischen Problemen und fiel dadurch weit zurück.

Größere Zwischenfälle blieben am Sonntagvormittag aus. Kleinere Ausrutscher und Defekte haben für kurzzeitige Gelbphasen gesorgt, allerdings läuft das Rennen derzeit ohne Unterbrechungen.

Mit Bildmaterial von SRO.