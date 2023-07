24h Spa 2023: Garage59-McLaren im finalen Warm-up an der Spitze

Die letzte Bestzeit vor dem großem Saisonhöhepunkt der GT-World-Challenge-Europe, dem 24h-Rennen im belgischen Spa-Francorchamps geht an den Garage59-McLaren #188 (Chaves/Ramos/Prette/Grundweald). Das Quartett drehte im finalen Warm-up am Freitagabend in 2:18.730 Minuten die schnellste Runde.

Das Schwesterauto, der Garage59-McLaren #159, landete dem zweiten Rang, gefolgt vom Dinamic-Huber-Porsche #55 und dem WRT-BMW #32. Der Iron-Lynx-Lamborghini #63 (Bortolotti/Caldarelli/Pepper) komplettiert die Top-Fünf.

Auch der ASP-Mercedes #88 (Marciello/Boguslawski/Gounon) machte als Sechster einen guten Eindruck. Der Huber-Porsche #20 (Au/Heinemann/Cairoli/Fittje), der sich am Nachmittag die Poleposition für den 24h-Klassiker gesichert hatte, erreichte im Warm-up den siebten Gesamtrang.

Auch der SunEnergy1-Mercedes #75, der im Qualifying am Donnerstag schwer verunfallt war, konnte die Session aufnehmen und einen wichtigen Funktionscheck vornehmen. Der verletzte Kenny Habul wird im Rennen vom GetSpeed-Teamchef Adam Osieka vertreten. Das Mercedes-Quartett erreichte die 14. Position.

Die Zeiten im Warm-up haben allerdings nur wenig Aussagekraft. Viele Teams nutzen die letzte Gelegenheit vor dem Rennen, um die Fahrzeuge noch einmal zu checken und bei leichter Dämmerung die Beleuchtung einzustellen, nachdem das Nachttraining am Donnerstag aufgrund des starken Regens abgesagt wurde. Die 24h von Spa (hier im Livestream!) starten am Samstag um 16:30 Uhr.

Mit Bildmaterial von SRO.