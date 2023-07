24h Spa 2023: Kenny Habul nach Mercedes-Unfall im Krankenhaus

Kenny Habul wird nach seinem heftigen Unfall im Pre-Qualifying am Donnerstag nicht an den diesjährigen 24h von Spa teilnehmen. Der SunEnergy1-Mercedes #75, der vom deutschen HRT-Team betreut wird, wurde so stark beschädigt, dass für den 24h-Klassiker (Samstag, ab 16:30 Uhr) ein Ersatzchassis organisiert wird.

Was war passiert? Kurz vor Ende des Pre-Qualifyings verlor Habul in Raidillon die Kontrolle über seinen Mercedes und krachte auf der linken Seite in die Betonmauer. Der Australier berichtete anschließend, dass "sich das Auto während der Session für keinen Fahrer richtig anfühlte."

Nach dem Unfall war Habul zunächst ausgestiegen, dann jedoch neben seinem Fahrzeug zusammengesackt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und mithilfe von Röntgen- beziehungsweise CT-Aufnahmen auf mögliche Verletzungen untersucht. Wie groß die Blessuren sind, ist derzeit noch unklar. Ein Start im Rennen ist aber definitiv ausgeschlossen.

Große Enttäuschung für Habul

Das ist für Habul besonders bitter, weil der Mercedes-Pilot derzeit die Gesamtwertung der Intercontinental GT Challenge anführt. Der Australier ist "sehr enttäuscht", aber "dankbar, dass das Team die Dinge so schnell in die Hand genommen hat", um ein neues Auto zu organisieren.

Der endgültige Grund für den Unfall ist bisher unklar. Habul hatte noch keine Zeit, sich die Daten anzuschauen. Offizielle TV-Aufnahmen des Unfalls gibt es nicht, einzig die Onboard-Aufzeichnung könnte Aufschluss darüber geben, was in Raidillon tatsächlich passiert ist.

Wer sich den SunEnergy1-Mercedes #75 gemeinsam mit Chaz Mostert, Nicky Catsburg und Martin Konrad teilt, ist derzeit noch offen. Das Team sucht nach einem Bronze-Fahrer, der sich dem Trio anschließt. Schon im chaotischen Qualifying konnte der SunEnergy1-Mercedes #75 nicht teilnehmen.

Mit Bildmaterial von SRO.