24h Spa 2023: Rekordfeld mit 72 GT3-Fahrzeugen am Start

Die 24h von Spa gehen mit einem Rekordfeld in ihre 75. Ausgabe im Jahr 2023: Nicht weniger als 72 GT3-Rennwagen wurden für den belgischen Langstreckenklassiker am 1. und 2. Juli genannt. Damit wird der Rekord von 2019 eingestellt, als ebenfalls 72 Autos am Start waren.

Die 72 Fahrzeuge verteilen sich auf insgesamt acht Marken: Aston Martin (1), Audi (12), BMW (8), Ferrari (5), Lamborghini (10), McLaren (6), Mercedes-AMG (16) und Porsche (14). Damit stellen die deutschen Premiumhersteller erneut den Großteil des Feldes.

Gleiches gilt für den Pro-Cup, in dem sich die Favoriten auf den Gesamtsieg tummeln. Audi stellt hier drei Fahrzeuge, BMW vier, Mercedes-AMG vier und Porsche drei. Außerdem starten im Pro-Cup zwei Ferrari, zwei Lamborghini und ein McLaren. Das ergibt ein Feld von insgesamt 19 Fahrzeugen in der Spitzenklasse.

Dass vor der Saison 2023 die Klassenstruktur innerhalb der SRO-Rennserien rund um die GT-World-Challenge Europe und die Intercontinental-GT-Challenge überarbeitet wurde, lässt vor allem den Bronze-Cup wieder aufblühen. Waren in dieser Klasse im Vorjahr gerade einmal zwei Fahrzeuge gemeldet, so sind es in diesem Jahr 25!

"Mit Stolz und Demut präsentieren wir diese außergewöhnliche Teilnehmerliste für die 75. Auflage der 24h von Spa. Das 72 Fahrzeuge und acht Marken umfassende Feld spiegelt nicht nur den legendären Status der Veranstaltung wider, sondern auch die harte Arbeit, die in ihren anhaltenden Erfolg investiert wurde", freut sich GT-Papst Stéphane Ratel.

"Erfreulich ist auch, dass so viele Teams aus der ganzen Welt anreisen. Die 24h von Spa sind ein Rennen von internationaler Bedeutung, was sich auch in der Vielfalt unseres Starterfeldes widerspiegelt. Wir freuen uns darauf, die Teams und natürlich die zahlreichen Fans zu einer spektakulären Show in diesem Sommer begrüßen zu dürfen."

Das Rekordfeld für die 24h von Spa 2023 verdeutlicht den Aufwärtstrend nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Waren es 2020, als wegen des Virus erst im Oktober gefahren wurde, noch 56 Teilnehmer, stieg die Zahl 2021 auf 58 und 2022 auf 66.

24h Spa 2023: Das komplette Starterfeld

Pro-Cup (19 Autos):

#6 - K-Pax Racing - Lamborghini Huracan GT3 EVO2

#11 - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3 EVO II

#25 - Sainteloc Junior Team - Audi R8 LMS GT3 EVO II

#32 - Team WRT - BMW M4 GT3

#40 - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3 EVO II

#46 - Team WRT - BMW M4 GT3

#51 - AF Corse - Ferrari 296 GT3

#54 - Dinamic GT Huber Racing - Porsche 911 GT3 R (992)

#63 - Iron Lynx - Lamborghini Huracan GT3 EVO2

#71 - AF Corse - Ferrari 296 GT3

#87 - Akkodis ASP Team - Mercedes-AMG GT3

#88 - Akkodis ASP Team - Mercedes-AMG GT3

#92 - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R (992)

#96 - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R (992)

#98 - Rowe Racing - BMW M4 GT3

#159 - Garage 59 - McLaren 720S GT3 EVO

#777 - Mercedes-AMG Team AlManar - Mercedes-AMG GT3

#998 - Rowe Racing - BMW M4 GT3

#999 - Mercedes-AMG Team GruppeM Racing - Mercedes-AMG GT3

#88 AMG Team AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3: Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon Foto: Mercedes AMG

Pro-Am-Cup (10 Autos):

#4 - CrowdStrike Racing by Riley - Mercedes-AMG GT3

#12 - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3 EVO II

#23 - Grove Racing - Porsche 911 GT3 R (992)

#24 - Car Collection Motorsport - Porsche 911 GT3 R (992)

#38 - ST Racing with Rinaldi - Ferrari 488 GT3

#64 - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

#70 - Leipert Motorsport - Lamborghini Huracan GT3 EVO2

#78 - Barwell Motorsport - Lamborghini Huracan GT3 EVO2

#132 - GMG Racing - Porsche 911 GT3 R (992)

#216 - Modena Motorsports - Porsche 911 GT3 R (992)

Gold-Cup (6 Autos):

#10 - Boutsen VDS - Audi R8 LMS GT3 EVO II

#19 - Iron Lynx - Lamborghini Huracan GT3 EVO2

#21 - Comtoyou Racing - Audi R8 LMS GT3 EVO II

#30 - Team WRT - BMW M4 GT3

#57 - Winward Racing - Mercedes-AMG GT3

#157 - Winward Racing - Mercedes-AMG GT3

Silver-Cup (11 Autos):

#3 - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

#9 - Boutsen VDS - Audi R8 LMS GT3 EVO II

#26 - Sainteloc Junior Team - Audi R8 LMS GT3 EVO II

#33 - Bullitt Racing - Aston Martin Vantage AMR GT3

#34 - Walkenhorst Motorsport - BMW M4 GT3

#56 - Dinamic GT Huber Racing - Porsche 911 GT3 R (992)

#58 - GRT - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracan GT3 EVO2

#60 - VSR - Lamborghini Huracan GT3 EVO2

#85 - GRT - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracan GT3 EVO2

#90 - Madpanda Motorsport - Mercedes-AMG GT3

#99 - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3 EVO II

Bronze-Cup (25 Autos):

#2 - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

#5 - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3 EVO

#7 - Inception Racing - McLaren 720S GT3 EVO

#8 - AGS Events - Lamborghini Huracan GT3 EVO2

#16 - Uno Racing Team - Audi R8 LMS GT3 EVO II

#20 - Huber Motorsport - Porsche 911 GT3 R (992)

#31 - Team WRT - BMW M4 GT3

#35 - Walkenhorst Motorsport - BMW M4 GT3

#44 - CLRT - Porsche 911 GT3 R (992)

#50 - AF Corse - Ferrari 296 GT3

#52 - AF Corse - Ferrari 296 GT3

#55 - Dinamic GT Huber Racing - Porsche 911 GT3 R (992)

#62 - Team Parker Racing - Porsche 911 GT3 R (992)

#66 - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3 EVO II

#75 - SunEnergy1 Racing - Mercedes-AMG GT3

#76 - 7TSIX - McLaren 720S GT3 EVO

#79 - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

#81 - Theeba Motorsport - Mercedes-AMG GT3

#83 - Iron Dames - Lamborghini Huracan GT3 EVO2

#89 - Akkodis ASP Team - Mercedes-AMG GT3

#91 - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R (992)

#93 - Sky Tempesta Racing - McLaren 720S GT3 EVO

#188 - Garage 59 - McLaren 720S GT3 EVO

#888 - CSA Racing - Audi R8 LMS GT3 EVO II

#911 - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R (992)

tbd (1 Auto):

#77 - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

Mit Bildmaterial von SRO.